Новости >> По материалам европейских СМИ

«Партнер» №11 (242) 2017г.

Новости, октябрь 2017 года. США и Израиль покидают ЮНЕСКО

O важныx событиях в мире в октябре 2017 года

Трамп опустил рейтинг Америки

Пятнадцать лет назад британец Саймон Анхольт ввел в лексикон понятие национальный брендинг – измерение, выстраивание и управление репутацией стран. Эксперты института Anholt-Gfk Nations Brands изучают восприятие остальным миром брендинга пятидесяти стран.

Год назад лидером рейтинга были США, но приход в Белый дом Дональда Трампа опустил Штаты сразу на шестое место. Лидером опроса в 2017 году стала Германия. Почти в каждой из шести категорий, по которым оценивается имидж страны (экспорт, правительство, культура, население, туризм, иммиграция и инвестиции), Германия получила большинство голосов, уступив первенство только по туризму. Интересно, что более всего авторитет Германии вырос в Китае. За Германией идут Франция, Великобритания, Канада и Япония. Высокая оценка в категории «культура» позволила России расположиться на 23-м месте.

Справедливость придет с севера

Независимый Фонд Бертельсмана опубликовал данные исследования уровня социальной справедливости (то есть равенства возможностей граждан в образовании, медицинском обслуживании, трудоустройстве и возможностей применить свои способности независимо от социального статуса) в странах Евросоюза. Наибольших успехов в преодолении социального неравенства добились северные страны – Дания, Швеция и Финляндия. Германия уступает лидерам лишь немного, а худшими в ЕС признаны Греция и Румыния. По данным фонда, положительная динамика отмечена в преодолении безработицы – 8,7% в среднем по ЕС против 9,4% год назад. В Германии уровень безработицы составляет 4,2%, а в Греции – 23,7%





В Германии безопасно ходить в парандже, но опасно – в кипе

Жертвой насилия на национальной почве стал ни много ни мало сын Венцеля Михальски, директора немецкого отделения всемирно известной правозащитной организации Human Rights Watch. Мальчика избивали в школе и, в конце концов, устроили игру в казнь. Ребенка пришлось забрать из этой школы, поскольку ее руководство не проявило интереса к проблеме.

Причины роста антисемитизма в Германии Михальски видит в увеличении числа мигрантов из стран, где антисемитизм является основой государственной политики. Оценивая новые реалии – многочисленные случаи проявления антисемитизма по всей стране, Human Rights Watch требует от властей заострить внимание на темах ненависти и насилия, повысить уровень образования учителей, не оставлять безнаказанными случаи проявления антисемитизма.

США усиливают давление на КНДР

Соединенные Штаты вернули КНДР в список стран, поддерживающих терроризм, в компанию с Ираном, Суданом и Сирией. Американское законодательство не позволяет экспорт оружия в эти страны и финансовые сделки с ними. США стали широко применять санкции в отношении лиц и фирм, поддерживающих торговые отношения с Северной Кореей. Цель новых ограничительных мер – максимальное давление на КНДР, закусившую удила и форсирующую свои ракетную и ядерную программы.

PESСO – первый шаг к общеевропейской армии?

В Евросоюзе 23 страны подписали документ о создании Общеевропейского оборонительного союза (PESСO), который, по мнению инициаторов его создания, должен обеспечить постоянное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны. Этот шаг показывает, что ЕС стремится к самостоятельному обеспечению своей безопасности и поэтому не может рассчитывать только на НАТО. В связи с этим уместно напомнить, что еще в сентябре с.г. президент Франции Макрон в программной речи о реформировании ЕС заявил, что Союзу необходим общий оборонный бюджет и совместная армия, которая должна быть сформирована уже к 2020 году.





Мир – прозрачности , война – «оазисам» мошенников

Последняя утечка информации о «райских досье», а именно о путях уклонения от уплаты налогов персон и корпораций с громкими именами, переполнила чашу терпения комиссара ЕС по экономике Пьера Московиси. Он выступил с радикальным предложением: министры финансов стран ЕС на заседании 5 декабря должны обнародовать черный список стран и территорий, уклоняющихся от борьбы с мошенничеством при уплате налогов. Налоговые оазисы, по словам Московиси, подобны вампирам – для них нет ничего страшнее света. Необходимо также разработать новые правила отчетности для специалистов, которые продают программы, позволяющие уклоняться от налогов. А главное – разработать систему ответственности за противоправные действия. «Как только мы нацелимся на кошелек, всё сразу придет в движение», – заявил еврокомиссар.









США и Израиль покидают ЮНЕСКО

В 2011 году, после принятия в ЮНЕСКО Палестинской автономии, Соединенные Штаты, а вслед за ними Израиль и Канада прекратили финансирование этой международной организации. Все последующие годы ЮНЕСКО, по мнению критиков, проводила антиизраильскую политику. 12 октября нынешнего года США приняли решение о выходе страны из ЮНЕСКО, которое в Израиле оценили как «смелое и моральное», а буквально через несколько часов правительство Израиля объявило, что присоединяется к решению США.

Постоянный представитель Израиля в ООН Данни Данон заявил: «Абсурдные и позорные резолюции ЮНЕСКО против Израиля привели к соответствующим последствиям. Сегодня – новый день для ООН: отныне придется платить за дискриминацию Израиля».





Депутат Этторе Розато войдет в историю

Нижняя палата парламента Италии проголосовала за новую избирательную систему, названную по имени предложившего ее депутата Этторe Розато – Rosatellum. Согласно этой системе, 225 депутатов будут избираться по мажоритарным округам, а 386 депутатов получат мандаты по партийным спискам. Выборы состоятся в начале будущего года.

Какой была система выборов до этого решения? А … никакой. Italikum, закон, принятый в 2015 году, касался только выборов в нижнюю палату. Тогдашний премьер Маттео Ренци рассчитывал на успех референдума, который, по его замыслу, должен был ликвидировать Сенат как выборный орган. Эта затея провалилась, и Италия шла к выборам, не имея закона об их проведении. Получится ли у итальянцев с новым законом о выборах сформировать правительство на более-менее продолжительный срок? Напомним, что за последние 70 лет в стране сменились 64 правительства.





Эрдогану понравилось ручное управление

В Турции с 20 июля 2016 года, после неудавшейся попытки путча, действует режим чрезвычайного положения, который был введен сроком на три месяца и теперь каждые три месяца регулярно продлевается. Очередное продление правительство одобрило с 16 октября. Оппозиция резко критикует режим ЧП, который ограничивает гражданские права и свободы. Какие могут быть угрозы власти в стране, где за 15 месяцев заточили в тюрьмы 50 тыс. человек, а 150 тыс. чиновников, юристов и силовиков уволили с работы? И какой смысл издавать декреты в обход парламента, если парламентом рулит Партия справедливости и развития, которую сам президент и возглавляет? Разве только в том, чтобы изо дня в день демонстрировать, кто в доме хозяин, не тратя время на формальности, связанные с заседаниями парламента. Похоже, Эрдогану пришелся по душе режим ручного управления страной.





Си Цзиньпин строит вертикаль

Открывая XIX съезд Коммунистической партии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин обрушился с резкой критикой на политических противников. Он призвал коммунистов противостоять любым попыткам подорвать руководящую роль партии. Страна вступает в «новую эру социализма с китайской спецификой», в которой ключом к решению всех проблем будет экономическое развитие. Общество средней зажиточности будет построено к 2020 году; модернизированным и инновационным Китай станет в 2035 году, богатой и могущественной социалистической державой, мировым лидером – к 2050 году.

За время правления нынешнего лидера «охота на мух и тигров» (крупных и мелких чиновников) принесла такие «трофеи»: наказаны за взяточничество более 1,34 млн чиновников, более 3 тыс. беглецов экстрадированы из-за рубежа. В руководстве Китая – серьезная кадровая ротация: на 60% обновлен ЦК партии, в Постоянном комитете при Политбюро поменялись пять членов из семи. Председатель страны активно продвигает «своих людей» в высшее руководство страны.





Молодо – не зелено

На парламентских выборах в Австрии победила консервативная Австрийская народная партия (АНП). Президент страны Александр ван Беллен предложил лидеру АНП Себастьяну Курцу сформировать правительство. Ожидается, что АНП создаст правительственную коалицию с правопопулистской Австрийской партией свободы. Если Курцу удастся сформировать правящую коалицию, то он станет самым молодым лидером страны Евросоюза. Напомним, что Курцу всего 31 год, внешнеполитическое ведомство он возглавил в 27 лет и был самым молодым министром иностранных дел в мире.









Дублинское предложение приказало долго жить?

Европарламент де-факто признал недееспособным регламент Дублинского соглашения, согласно которому вопрос о предоставлении убежища должен рассматриваться иммиграционными службами того государства ЕС, где мигрант впервые ступил на землю. Италия и Греция, имеющие несчастье быть странами, в которые направляются потоки беженцев, просто-напросто не в состоянии с этими потоками справиться. Комитет по внутренним делам Еврокомиссии принял ряд фиксированных критериев, по которым количество мигрантов, которое должна принять та или иная страна, определяется автоматически. Удастка ли Европарламенту склонить на свою сторону «скептиков», например, Чехию и Венгрию, станет понятно, когда предложение будет рассмотрено Советом министров ЕС.









Премьер– министр Украины Владимир Гройсман поставил перед правительством страны задачу к 2020 году выйти на самообеспечение нефтью и газом. По оценкам экспертов, в разведанных месторождениях Украины содержатся вполне достаточные запасы углеводородов. Дело только за обновлением законодательства, налоговой системы, преодолением бюрократизма и коррупции.

Компания «Роснефть» заключила с правительством Иракского Курдистана договор о разработке нефтяных месторождений на территории этого региона. Доля российской компании в соглашении о разделе продукции будет равняться 80%.

Конституционный суд (КС) Молдавии заявил, что президент страны Игорь Додон нарушил Конституцию и клятву президента, отказавшись подписать назначение на должность министра обороны Еуджена Стурзу, что может стать причиной отставки президента. КС лишил президента права блокировать назначение должностных лиц, предложенных правящим большинством парламента.

Совет Федерации России внес телекомпанию CNN, медиакомпанию «Голос Америки» и радиостанцию «Радио Свобода» в список СМИ, деятельность которых может быть ограничена на территории России с целью «защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние российские дела».

На президентских выборах в Киргизии в первом же туре победил бывший премьер-министр Сооронбей Жээнбеков, которого все обозреватели называют ставленником уходящего главы государства Алмазбека Атамбаева.







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