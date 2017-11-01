Общество >> Человек и общество

«Партнер» №11 (242) 2017г.

«Кочевники» XXI века: работа вне района проживания

Кочевники XXI века. Работа вне района проживания

Каждое утро мы видим множество людей, спешащих на пригородные поезда, чтобы добраться до работы. В это же время огромное количество автомобилей покидают города, небольшие городки и села, чтобы доставить своих владельцев к рабочим местам промышленных предприятий. А может быть, читатели и сами участвуют в этих ежедневных перемещениях? Например, автор этих строк нашел свою первую работу в Германии в Майнце, а семья продолжала жить в Дортмунде. Воскресным вечером я отправлялся в Майнц, а в пятницу возвращался в Дортмунд к семье.

Опоздания или отмены поездов, пробки на дорогах, летние ливни или зимний гололед, просто ремонт дороги (а ремонты дорог у нас длятся по многу месяцев) – всё этo каждодневно переживают миллионы работающих «кочевников», для того чтобы успеть вовремя попасть на работу. Вечером же они возвращаются домой, проделывая тот же путь – только уже в обратном направлении. Нередко дорога занимает много часов, отнимая силы, нервы и время, необходимое для отдыха и общения с семьей и друзьями.

Сегодня мы расскажем об этих людях, их проблемах и причинах, заставляющих «кочевников» испытывать каждодневные трудности.

По данным германского статистического ведомства, в 2016 году 59,4%, т.е. более половины всех занятых в стране, ежедневно покидали районы проживания, чтобы добраться до работы. За этими процентами стоят 18,4 млн человек, вынужденныx каждое утро ехать на работу в собственном автомобиле или на общественном транспорте. Действительно, немцы – нация современных кочевников!

Статистические данные свидетельствуют о том, что количество таких работников ежегодно растет. В 2015 году их было 18 млн человек, т.е. на 2% меньше, чем год спустя. Аналитики полагают, что в будущем эти цифры будут ежегодно возрастать на 1,2-1,5%. Социологи отмечают, что одновременно с ростом числа работников, находящихся длительное время в дороге, непрерывно растет и средний километраж их ежедневного пути: от 14,6 км в 1999 до 16,9 км в 2016 году.

Социологи, изучающие эту проблему, считают, что существует несколько причин, по которым люди вынуждены каждое утро отправляться в дальнюю дорогу на работу.

Высокая стоимость аренды или покупки собственного жилья. Во многих городах страны с высоким уровнем предложения рабочих мест стоимость жилья просто «зашкаливает» и становится не по карману многим работникам, получающим невысокую и даже среднюю зарплату. Не следует забывать, что, согласно нынешнему законодательству, дорожные расходы работник может списать с налогов, а квартплату – нет. К примеру, в Мюнхен, где жилье чрезвычайно дорого, из ближайших населенных пунктов ежедневно приезжают на работу около 365 тыс. человек. Похожая ситуация в Берлине (более 290 тыс. человек), в Дюссельдорфе и в ряде других городов.

Нежелание покидать насиженные места. Многие люди считают, что покидать место своего проживания из-за работы – нецелесообразно. Причин тому множество. Назовем лишь некоторые: нежелание менять обстановку и образ жизни, круг знакомых и соседей, школу, в которой учатся дети, или же по другим жизненным обстоятельствам. Многие работники поэтому готовы ежедневно проделывать длительный путь на работу и с работы, нередко пересекая границы земли своего проживания, а иногда и государственную границу Германии. Нередки случаи, когда жители приграничных населенных пунктов работают во Франции, Швейцарии и в Голландии.

Желание жить в местности, отвечающей высоким экологическим стандартам, характерно для жителей всех без исключения стран с развитой экономикой. Раньше всех это почувствовали граждане США, с некоторым опозданием подобное стремление овладело и жителями Германии. Этому способствуют прекрасные немецкие дороги, всеобщая доступность телевидения, телефонизация и интернет, т.е. сочетание деревенской экологии с городским комфортом.

И вот результат: число работающих в других землях и странах увеличилось за 17 лет почти на один миллион человек (с 1,17 млн в 1999 до 2,15 млн в 2016 году).

Поездки на работу и с работы осуществляют как западные немцы в сторону восточных земель, так и наоборот. Восточные немцы делают это значительно чаще: более 400 тыс. человек (96 тыс. – в 1999 году), западные немцы в восточном направлении – 158 тыс. человек (77 тыс. – в 1999 году). Мнение специалистов однозначно: говорить o выравнивании уровня жизни между востоком и западом страны пока не приходится. По мнению ученых, этот процесс завершится не ранее чем через 15-20 лет. Основные причины челночных переездов восточных немцев, по мнению социологов, – это более высокий уровень безработицы и низкие зарплаты в восточных землях.

Социолог Норберт Шнайдер обращает внимание на то, что необходимость успеть на заранее запланированную встречу или к началу работы приводит к хроническому стрессу у многих людей. При этом, по его мнению, на возникновение стресса в равной степени оказывают влияние все способы передвижения: собственный автомобиль или общественный транспорт.

Ряд исследователей полагает, что длительный стресс у работника не только ухудшает состояние его здоровья, но и провоцирует дополнительные конфликты на рабочих местах. Всё это приводит к тому, что не только снижается продуктивность труда, но и возрастает количество увольнений сотрудников как по собственному желанию, так и по инициативе руководства. Некоторые экономисты оценивают связанные с этим финансовые потери немецких фирм во многие миллиарды евро. По мнению социологов, вынужденное при челночных поездках продолжительное отсутствие дома и связанные с этим стрессы негативно влияют также и на атмосферу в семье.

Министр по защите окружающей среды г-жа Хендрикс (SPD) высказалась весьма однозначно: для предотвращения стрессовых ситуаций у своих работников работодатели должны больше о них заботиться. По мнению министра, использование гибких моделей трудовой деятельности, например, Homeoffice (работа из дома), организация подвоза сотрудников и прочее позитивно отразятся не только на здоровье занятых на фирме, но и на окружающей среде. Г-жа Хендрикс считает, что в этом случае правительство обязано стимулировать подобные стремления у работодателей. Для этого по заданию правительства разрабатываются различные проекты, цель которых – создание новых налоговых моделей для облегчения ситуации с ежедневными поездками на работу. В 2017 году общая стоимость таких проектов составила 6 млн евро.

Серьезным испытанием для тех, кто вынужден преодолевать значительные расстояния по дороге на работу и обратно, стало появление в немецких городах т.н. «экологических зон». Большинство работников используют для поездок дизельные автомобили как более экономичные, а их как раз городские власти пытаются не пускать в города. Особенно актуальной эта проблема стала для «путешественников поневоле» в свете последнего скандала с дизельными автомобилями. Для людей с небольшими доходами подобная сомнительная, с точки зрения экологии, забота о здоровье городских жителей обернется весьма серьезными дополнительными расходами на дооборудование автомобилей или даже на покупку более современных моделей. По самым приблизительным оценкам, их потери составят около 15 млрд евро в ближайшие пару лет. Заявления городских властей о необходимости использования экологически более безопасных автомобилей (гибридных или электрических) звучaт издевкой для владельцев дизельных автомобилей, зарабатывающих зачастую около 10 евро в час.

Вне всяких сомнений, немецкой экономике не обойтись без тех, кто ежедневно вынужден преодолевать значительные расстояния по дороге на работу. Германия уже давно стала такой же мобильной страной, как и США. И пора бы прийти на помощь тем, кто проделывает изматывающий каждодневный и долгий путь на работу и с работы. Одним компромиссом между работниками и руководством фирм здесь не обойтись. По-видимому, г-жа Хендрикс права – помощь таким людям должна прийти со стороны государства.

Надеяться на политиков – дело ненадежное, поэтому «кочевники» пытаются самостоятельно облегчить свою жизнь. По-видимому, лозунг «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих» в данном случае самый надежный способ решaть свои проблемы. Для снижения каждодневных расходов и времени на дорогу интернет предлагает различные платформы, к примеру, очень популярную бесплатную страницу http://www.pendlerportal.de/, позволяющую практически всегда найти попутчиков. Здесь можно выбрать способ передвижения, определиться с попутчиками (например, только женщины) и многое другое. Расходы попутчики несут совместно, что позволяет порой экономить значительные средства.

Количество «кочевников» непрерывно растет, а потому количество предложений, позволяющих улучшить их жизнь, будет тоже увеличиваться.



Игорь Листов (Дортмунд)

Мне понравилось? (Проголосовало: 0)

Поделиться: