Общество >> Человек и общество

«Партнер» №11 (242) 2017г.

Этюд о чувстве долга

Чувство долга, что это такое? Допустим, с чувством всё понятно – это способность человека ощущать, воспринимать, переживать. Что касается долга, то очевидно, что долг – это обязанность, это ограничение, которое человек налагает на себя сам или кто-то налагает на него: гражданский долг, воинский долг, семейный долг, профессиональный долг, долг чести и т.д. Но каждый из нас воспринимает это обязательство по-своему. Кто-то считает его добровольным, а кто-то - навязанным. Но ведь долг – это не только обязательство, но и, в первую очередь, ответственность. Ответственность нередко бывает связана с наказанием: если человек за что-то отвечает, он должен быть готов к наказанию, которое понесет, если не справится со своими обязанностями, и неважно, перед кем он отвечает – перед собой или перед другими людьми.

В каждом человеке чувство долга возникает с рождения благодаря людям, которые его окружают. Потом оно формируется в результате социальной деятельности, когда человек осознает свою связь с определенной социальной группой, а также с нацией и культурой. От того, с какой социальной группой человек себя отождествляет, зависит его конкретное поведение. Сформировавшись, это чувство говорит нам о том, каков наш долг перед другими. Особенностью чувства долга является превращение его из внешней необходимости во внутреннее побуждение, т.е. в добровольно принимаемую на себя обязанность, становящуюся внутренней потребностью личности.

Гражданский долг

Широко известны слова Н.А. Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Что же это такое – быть гражданином? Само собой разумеется, гражданский долг заключается в первую очередь в соблюдении законов государства. К тому же когда-то нас учили, что участие в выборах, которые по существу являлись выборами без выбора, – это и есть основной гражданский долг каждого советского человека. Этим наш гражданский долг и исчерпывался – больше нас ничему не учили. Неужели это всё, к чему призывал нас Некрасов? Как мы знаем, поэт был всесторонне образованным человеком и примером для него была древнегреческая демократия. В частности, в древних Афинах человек, избегавший участия в общественной и политической жизни, назывался «идиотос». Его наказывали «атимией», что означало публичное бесчестие и лишение всех прав гражданского состояния. Он не имел права выступать в Народном собрании, занимать должности, служить в армии, участвовать в Олимпийских играх. Для древних греков политическая пассивность, в современном новоязе «пофигизм», – признак неполноценности.

Интересно отметить, что в европейском и в азиатском сознании понимание гражданского долга принципиально различается. В европейском понимании общество ответственно за власть. В азиатском понимании власть ответственна за общество в целом и за каждого человека по отдельности. При таком представлении гражданский долг есть всего-навсего долг подданного по отношению к власти. Этот долг, в первую очередь, заключается в проявлении лояльности, что в настоящее время с большим рвением демонстрируют, например, «турецкоподданные».

Воинский долг

Трудно сказать, как сейчас, а раньше в любом военкомате висел плакат: «Защита Отечества – священный долг каждого советского гражданина!» И с этим нельзя не согласиться. Если враг напал на твою Родину, то это – справедливая война, и тогда: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!» Но если армия, выполняя преступный приказ, неспровоцированно вторгается на чужую территорию, то это уже не защита Отечества, это – Иностранный легион, а солдат – просто наемник, на которого не распространяются никакие военные конвенции. Здесь уместно привести малоизвестные строки Леонида Филатова о долге перед Родиной в мирное время:

Пред Родиной, конечно, неудобно...

Долги, конечно, надо отдавать...

Но почему она – в уплату долга –

С вас требует кого-то убивать?

Следовательно, есть определенное противоречие между воинским долгом и гражданской совестью. Воинский долг предполагает безусловное выполнение приказов, даже если они являются преступными. В качестве примера можно вспомнить войну в Афганистане, которую оправдывали «выполнением интернационального долга», придуманного продажными и лживыми пропагандистами. Ради чего погибли и были ранены десятки тысяч советских солдат? Эту преступную войну Советский Союз безуспешно вел в течение почти 10 лет и, в конце концов, поджав хвост, вывел свои войска из непокорившейся страны.

Профессиональный долг

У любого специалиста есть присущий его специальности профессиональный долг. Следует отметить, что профессиональный и служебный долг – это не одно и то же. Служебный долг – это нечто совершенно конкретное, присущее не профессии, а данному рабочему месту. При этом общим для всех профессий является то, что любой специалист должен добросовестно выполнять порученную ему работу. Вот лишь несколько частных примеров.

Профессиональный долг врача заключается в неразглашении врачебной тайны и в соблюдении клятвы Гиппократа или еще проще – в формуле «не навреди». Следует упомянуть, что современная медицинская этика допускает действия, принципиально несовместимые с клятвой Гиппократа, в частности, эвтаназию и аборты.

Профессиональный долг журналиста, как гласит соответствующая хартия, заключается в том, чтобы гарантировать людям получение правдивой и достоверной информации посредством честного отражения объективной реальности. В этой простой и, казалось бы, однозначной формуле содержатся необъятные возможности для манипулирования информацией. Все события, происходящие на данном отрезке времени, отобразить невозможно, поэтому журналист выбирает те, которые ему представляются самыми важными. При этом он может «нечаянно упустить» то, что произошло в Кёльне и в ряде других городов Германии в предновогоднюю ночь 2015 года. Как известно, эти события только на второй, а то и на третий день попали на страницы газет и на экраны телевизоров. А еще можно одни события обобщить, а другие, наоборот, представить как несущественные частности. Следовательно, при выполнении профессионального долга у журналистов есть большой простор для «творчества». Поэтому их нередко называют представителями «второй древнейшей профессии».

Профессиональный долг судьи заключается в том, чтобы быть абсолютно беспристрастным и выносить решение на основании действующих законов. Недаром богиня правосудия Фемида изображается с повязкой на глазах, что символизирует ее беспристрастность. Казалось бы, чего проще: вот закон – следи в оба за его выполнением и чувствуй себя третьей властью. Однако жизнь гораздо сложнее любой схемы. Во-первых, нельзя игнорировать мнение руководства, от которого в большой степени зависит карьера судьи. Во-вторых, в ход идут деньги, порой очень большие деньги, а судья – тоже человек. Ну, а в-третьих, зачастую закон прописан так нечетко, что допускает существенные разночтения. Следовательно, требовать от судьи идеального исполнения профессионального долга – утопия.

Семейный долг

Вступая в брак, каждый человек добровольно берет на себя обязанность выполнять семейный долг. Этот долг предполагает в радости и в горе взаимную заботу супругов друг о друге, о детях и обо всех остальных членах семьи. Семейный долг – комплексное понятие. Одной из его важнейших составляющих является родительский долг, который заключается в воспитании ребенка и подготовке его к взрослой жизни. Некоторые родители ошибочно полагают, что, обеспечив ребенка материально, они выполнили свой родительский долг. Существует ли долг ребенка перед родителями? В этом вопросе психологи и социологи расходятся во мнениях. Некоторые считают, что, заботясь о своих детях, взрослый человек косвенно исполняет свой долг и перед родителями путем продолжения их рода. Однако забота о родителях, бабушках и дедушках – это, в первую очередь, признак нравственного и духовного развития индивидуума. Каждый человек хочет быть уверен в том, что любой член его семьи всегда готов оказать ему необходимую помощь и заботу.

Долг признательности у японцев

Всё, в том числе и чувство долга, хорошо в меру. Интересное и я бы сказал необычное отношение к долгу признательности или, что то же самое, к долгу благодарности существует у японцев. Это отношение очень красочно описано в книге Всеволода Овчинникова «Ветка сакуры». Японцы считают, что любая услуга требует взаимности и должна быть как-то вознаграждена. Поэтому они стараются избегать одолжений со стороны чужих людей. Стремление избегать случайных услуг или оказывать их производит ложное впечатление, что японцы – люди черствые и неотзывчивые. Сделать что-либо для незнакомца без его просьбы – значит поставить его в положение морального должника, то есть воспользоваться его затруднением в свою пользу. К такому абсурдному парадоксу приводит японское понятие о долге признательности.

Долг перед самим собой

Долг человека перед самим собой состоит в том, чтобы жить по совести, использовать свои таланты, реализовать свои способности и, не в последнюю очередь, заботиться о своем здоровье. Этот долг мы нарушаем чаще всего. Как известно, ничто так не укрепляет чувство долга, как невозможность уклониться от его исполнения. А в данном случае такая возможность имеется, потому что обязывающее «Я» и обязываемое «Я» совмещаются в одном лице. Каждый человек «без напряга» найдет уважительные причины, чтобы нарушить долг перед собой.

А в заключение хочу привести слова неизвестного моралиста: «Человека можно считать счастливым, если он делает то, что хочет, а хочет то, что должен».



Григорий Калихман (Дортмунд)

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