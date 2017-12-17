Анонсы декабрьского номера журнала «Партнёр»

«Партнёр» – журнал для всех!

Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном, и обо всём увлекательно, – это стиль «Партнера».



А теперь коротко о главном.

Вальтер Штайнмайер – витязь на распутье



Каким будет правительство Германии в ближайшие четыре года? Неожиданный «вольт» Линднера по отношению к «Ямайке» обернулся летальным для нее исходом, и перед Германией замаячил призрак тяжелого государственного кризиса, главная тяжесть которого легла на плечи «отца нации» – президента страны... А. Кротов Читать далее >>



Вы готовы к цифровой экономике?

Новые технологии меняют рынок труда и всю нашу жизнь. Цифровой мир – это настоящая четвертая промышленная революция. В ФРГ планируется даже создание нового министерства - Министерства дигитализации. Но переход страны к цифровой экономике ведет к исчезновению целых профессий! И молодому поколению предстоит решать, какой из видов деятельности имеет будущее в цифровую эру, а какой нет. Цифровизации и отмирание устаревших профессий... Курс Консалтинг

Очень большая игра – новая фаза



Панорама войны на Ближнем Востоке. Расстановка сил, позиции противоборствующих сторон в последние недели претерпели значительные изменения, всё как-то задвигалось быстрее, чем раньше. Иран и Россия – в первом ряду игроков. Складывается коалиция США, Израиля и Саудовской Аравии. Заговорили о близком конце исламского халифата. Но вместе с ним международной безопасности будет угрожать безудержное расползание джихадистов по всему миру. Е. Кочанов

Закон против ненависти и травли в Интернете

Долгожданный закон против ненависти и травли в Интернете принят в Германии и уже вступил в силу. Он является ответной реакцией немецкого правительства на разжигание ненависти, онлайн-травлю, а также волну распространяемых в интернете фальшивых новостей, так называемых фейков. Штрафные санкции за травлю в интернете вводятся с 1-го октября. Но у этого закона есть критики, к некоторым аргументам которых стоит прислушаться...

Э. Мармер

Фотография – новое старое увлечение





Старое хобби – новые возможности, новая техника. Мобильные телефоны со встроенными камерами перевернули целую отрасль. Владельцами фотокамер стали практически все, включая детей, и количество фотографов почти сравнялось с количеством населения. Но возрос ли при этом качественный уровень фотосъемки? Спрос на недорогие компактные камеры, «мыльницы», резко упал. Зеркальные фотокамеры по сей день являются лидером качества, но их теснят более компактные беззеркальные камеры. Смартфон против «мыльницы»... С. Мучник

Суммы социальных пособий станут больше

Хорошие новогодние новости есть для получателей пособий – выплаты станут больше! Увеличение пособий с 1 января! При индексировании пособий учитывается изменение цен на товары и услуги первой необходимости. Финансовая поддержка государством малоимущих граждан с января следующего года увеличивается на 1,5-1,7%. Повышение коснется как получателей пособия по безработице – ALG II, так и пожилых людей и инвалидов, живущих на базовое обеспечение – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSi)... М. Миронов Читать далее >>



«Дюссельдорфская таблица» 2018 ( Düsseldorfer Tabelle )

На какую сумму алиментов на детей можно рассчитывать в 2018 и какие изменения произошли в Дюссельдорфской таблице по сравнению с 2017?...

В. Кримханд Ю. Джуваго

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Оливковое, рапсовое, льняное?

Считается, что растительное масло полезнее, чем жиры животного происхождения. Видов растительных масел в магазинах – десятки. В разных растительных маслах – разное соотношение жирных кислот. И именно этим объясняется, почему одни полезнее, чем другие. Какие же растительные масла полезнее всего? Какие из них самые лучшие? Какое масло нужно выбрать? Где можно купить самое хорошее?... Т. Бальцер



Последний урок

«Пришел высокий юноша, довольно симпатичный, учится в колледже информационных технологий. Нервничает зримо, как институтка… Сел в кресло, поднял на меня взгляд (глаза как у больной собаки) и говорит: «Понимаете, я человека убил». Мне чуть дурно не сделалось: «Кого именно ты убил? Как это произошло?» «Меня бабушка фактически вырастила, -говорит. – Родители работали много, я иногда их по нескольку дней не видел. А она из садика меня забирала, из школы, уроки со мной делала…» Внук-подросток и бабушка. Проблемы взаимоотношений... К. Мурашова

Академик всех наук

Яков Перельман, автор «Занимательной физики», не совершил никаких открытий ни в физике, ни в математике. Но сделал больше многих знаменитых академиков: он увлек научным познанием мира миллионы детей разных стран, из которых выросли высокообразованные люди. Его книги издавались такими тиражами, какими не могут похвастаться ни самые популярные писатели, ни даже Нобелевские лауреаты. Но грандиозную творческую жизнь его прервала Ленинградская блокада. Яков Перельман – великий просветитель...

В. Воскобойников

Триумф художника Уинстона Черчилля

Вы думаете, что знаете всё о том, кого называли величайшим британцем в истории, сэре Уинстоне Черчилле? Но мы расскажем вам о нем что-то новое. Тот, кого называли «величайшим британцем в истории», был не только выдающимся политическим деятелем, не только блестящим журналистом и писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе, но и замечательным художником, написавшим свыше 500 картин! Да, Черчилль был еще и незаурядным живописцем. Мало известное о Черчилле… С. Шпигель

Ожидание рождества

С праздничной атмосферой здесь проблем нет. Уж это немцы обожают. И продумывают все до мелочей. Игрушечные Санта-Клаусы лезут в окна прямо по внешним стенкам жилых домов. Домашние композиции из новогодних гирлянд составляются так, чтобы самое красивое было видно именно с улицы. И елочки часто выставляются прямо на балконы или на крыши домов, и сияют там таким счастливым светом, что невозможно не улыбнуться проходя мимо. Очарование адвента… Каждое воскресение зажигают по одной новой свече. А когда в вечерних окнах по всему городу зажгутся четыре свечи – это будет означать, что Рождество совсем близко… М. Беленькая

Случай из жизни режиссера Георгия Данелия

Про знаменитые наши старые фильмы «Киндзадза», «Мимино», «Осенний марафон», «Я шагаю по Москве», «Сережа», «Джентльмены удачи» вы сами вспомните поневоле, читая безумно смешные воспоминания Георгия Данелия. «Раввин был маленький, очень старенький, лет под девяносто, в черной шляпе и легоньком потрепанном черном пальто, в круглых очках в металлической оправе, с сизым носом. Был конец ноября, дул холодный ветер, выпал даже снег. Ребе посинел и дрожал...» Похороны в жанре трагикомедии...

Георгий Данелия

Четвероногая военнопленная

В середине прошлого века на кораблях британского Королевского флота привилась традиция включать в состав экипажа четвероногих любимцев моряков. Собаки служили им живым талисманом. Корабельная собака Джуди несла службу во время Второй мировой войны на судах английского флота и стала единственной собакой, вошедшей официально в ассоциацию британских военнопленных. В Год Собаки вспомним о собаках-героях. Собаки на войне... К. Ришес

Григорий Левин. Добро как образ жизни

Имя поэта Левина почти забыто. В этом году исполнилось 100 лет со дня его рождения. Левина тепло вспоминали его друзья, его ученики. Ибо это был поистине необыкновенный человек, который всю жизнь был одержим поэзией, искал и находил таланты, а найдя – отдавал им себя без остатка. О «Магистрали», незабываемом ЛИТО, московской литературной студии 50-х и о создателе её, магистре «Магистрали», рыцаре поэзии Григории Левине...



И. Парасюк

«И корабль плывет»

«Сага, написанная природой, – говорят о Норвегии. Узкая полоса земли, разодранная когтями ледников. Острова, водопады, фьорды, озера, горы, глетчеры, реки, плоскогорья. Фьорды Норвегии первые среди природных чудес Земли. Когда корабль входит в глубокий изумрудно-зеленый лабиринт, становятся видны свисающие со скал пряди водопадов «Семь сестер», пунктир лодок, парящие в небе птицы. Впечатления туриста, совершившего круизное путешествие... Г. Цесарская