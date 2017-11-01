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«Партнер» №11 (242) 2017г.

Какая питьевая вода лучше? 7 вопросов и ответов

Какая вода лучше? 7 вопросов и ответов

Какую воду пить: из-под крана или минеральную? Фонд Stiftung Warentest регулярно проверяет и ту, и другую

1. Какая вода качественнее – в бутылках из магазина или из водопровода?

Если говорить о вкусовых качествах и содержании минеральных веществ, то однозначного ответа на этот вопрос нет, считает фонд Stiftung Warentest. Оценка зависит от того, где именно вы живете и какую минеральную воду покупаете.

Что же касается наличия бактерий, а также вредных веществ, то водопроводная вода подвергается более тщательному контролю, чем минеральная из источника. При этом коммунальные водохозяйственные предприятия (Wasserwerke) гарантируют безупречное качество своей воды. И это действительно так: данные Министерства здравоохранения и федерального ведомства по вопросам экологии подтверждают, что более чем в 99% проб все показатели воды соответствуют нормам.

2. Почему водопроводную воду контролируют строже, чем из минеральных источников?

Здесь всё дело в происхождении воды. Та, которая поступает в наши дома по водопроводу, происходит из грунтовых вод, рек, озер, водохранилищ и родников. Поэтому она подвержена воздействию вредных веществ, содержащихся в этих водоемах. Прежде чем стать питьевой, эта вода обрабатывается на предприятиях водоснабжения, где подвергается большому числу операций по очистке.

Натуральная же минеральная вода добывается из подземных источников, которые считаются защищенными от загрязнений, так как находятся под почти водонепроницаемым слоем почвы. Обрабатывать такую воду добывающим предприятиям практически запрещено: она должна оставаться натуральной.

Вот поэтому водопроводная вода подлежит строгому контролю, а минеральная натуральная – нет. Предприятия водоснабжения обязаны, например, регулярно контролировать предельно допустимый уровень содержания пестицидов и урана, а на наличие болезнетворных микробов проверяется несколько раз в день. Можно сказать, что из всех продуктов питания водопроводная вода, прежде чем попасть к потребителю, проходит самый строгий контроль. Согласно нормативам, она должна быть такого качества, чтобы у тех, кто пьет воду из-под крана каждый день на протяжении всей жизни, не возникло бы из-за нее никаких заболеваний.

3. Какой уровень минеральных веществ должен быть в минеральной воде?

Несмотря на название, в перечень требований к минеральной воде степень насыщенности минеральными веществами не входит. Эксперты фонда Stiftung Warentest протестировали недавно 30 различных видов минеральной воды. Выяснилось, что в половине проб содержание минералов оказалось значительно ниже, чем в пробах воды из водопровода. А в минеральной воде «Naturalis» от дискаунтера «Netto» обнаружено, например, критическое количество хрома, который может негативно повлиять на здоровье. Правда, не во всех бутылках, а только из одного минерального источника: Fonte-Guizza-Quelle в Италии.

Кстати, по результатам этого тестирования, только 11 из 30 проверенных минеральных вод получили хорошие оценки («gut»). Среди них, например, такие Medium-Mineralwässer, как Gut&Günstig (Edeka), Saskia (Lidl), K-Classic (Kaufland).

4. Влияет ли на качество воды материал, из которого сделаны водопроводные трубы?

Да, влияет. Свинцовые или медные трубы могут ухудшить качество воды. Происходит это, правда, крайне редко, однако опасность всё же существует. Особенно это касается старых домов на севере и востоке Германии. При этом водохозяйственные предприятия не несут ответственность за качество водопроводных труб в домах. За это отвечают собственники домов.

5. Куда обратиться, если есть сомнения в качестве водопроводной воды?

Информацию о качестве питьевой воды вам предоставят на местном предприятии, отвечающем за водоснабжение. А если вы хотите получить точные данные о содержании свинца в воде именно в вашем доме, то рекомендуется обратиться в местное ведомство здравоохранения (Gesundheitsamt). Его сотрудники проводят анализ воды и могут посоветовать подходящую лабораторию.

6. Насколько вредно в водопроводной воде наличие извести (Kalk)?

Для человека известь в воде не имеет никакого значения. Правда, она нежелательна для бытовой техники (чайников и кофейных машин). Известь – показатель жесткости воды. Кофемашины от извести выходят из строя быстрее. Противопоказано наличие в воде извести для стиральных и посудомоечных машин, однако в сегодняшних моющих средствах уже содержатся специальные вещества, смягчающие воду.

7. Насколько важно пользоваться очистителем воды?

Главное предназначение очистителя воды (Wasserfilter) – смягчить воду. Как уже сказано выше, для человека степень жесткости воды значения не имеет. Однако в чайник и кофеварку имеет смысл наливать отфильтрованную смягченную воду.

В принципе, специалисты считают, что у жителей Германии нет необходимости очищать воду, чтобы удалять из нее вредные вещества. Единственное, что рекомендуется делать, – сливать воду, если водопроводом не пользовались более четырех часов, до тех пор, пока она не станет несколько холоднее.

Если вы всё же хотите пить отфильтрованную воду, то не забывайте о том, что сам фильтровальный прибор нужно регулярно и надлежащим образом очищать, иначе в нем собираются бактерии.

Татьяна Бальцер (Кёльн)







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