Общество >> Полезная информация

«Партнер» №11 (242) 2017г.

Выставка продуктов питания и пищевых технологий ANUGA

Что мы едим сегодня? Что будем есть завтра?

В Кёльне прошла 34-я Международная торговая выставка продуктов питания и пищевых технологий ANUGA

ANUGA (Allgemeine Nahrungs- und Genussmittel-Ausstellung) – самая крупная продовольственная международная выставка. Более 7400 предприятий из 107 стран приехали в Кёльн, чтобы показать свои новинки, увидеть и попробовать новые продукты других фирм. Что едят сегодня в мире, что будут есть завтра?

Главные тенденции, представленные на выставке

Побольше протеина! Белок, белок и еще раз белок – это один из главных трендов современного питания. Причем речь - не только о животном, но и о растительном белке. Его должно быть больше не только в мясных или молочных продуктах, но так же и в выпечке, сладостях и даже в напитках. Именно на продукты с высоким содержанием белка спрос вырос больше всего, и производители на это соответственно реагируют.

Например, предприятие из Мюнхена «Grillido» представило колбасы, в которых 50 % белка и всего 6 % жира.

Готовая еда «to go!». Всё больше людей, особенно молодых, хотят покупать такую готовую еду, которую можно взять с собой на работу, на учебные занятия, в дорогу. При этом пища должна быть обязательно полезной. Например, пластиковый стаканчик, в нем – кубики сыра и овощей. К стаканчику прикреплена пластиковая мини-вилка или деревянная зубочистка (этот нехитрый предмет получил свое второе рождение).

Супер-еда (Superfoods). Это различные полезные семена и плоды. Сейчас их всё больше добавляют в самые разные продукты: хлеб, каши, сыры, колбасы, сладости, напитки. Как говорится, кашу суперфудом не испортишь. В последнее время в Германии стали популярны такие новые Superfoods как семена чии или ягоды аронии. Однако к суперпродуктам относятся и давно известные и употребляемые в пищу имбирь, семена льна и тот же зеленый чай. В общем, новое – это нередко хорошо забытое старое.





Новые продукты. Каждый раз на выставкеANUGA представляются новые продукты. Еще не так давно новинками были соевые колбасы и бифштексы, фруктово-овощные смузи, чипсы не из привычного картофеля, а из кабачков, свеклы или баклажанов. А вот некоторые новинки этого года.





Верблюжье молоко. Этот напиток, конечно, не нов, но в Европе пока непопулярен. На выставке экзотическое, считающееся лечебным молоко было представлено с добавками меда и женьшеня.





Макароны из желудей. Некоторые изготовители решили внести свой вклад в и без того огромное разнообразие макаронных изделий. Макароны из чечевицы или из муки желудей – вот некоторые актуальные варианты.

Растительное масло из вишневых косточек. Постоянно пополняется и ассортимент растительных масел. На нынешней выставке впервые предлагалось масло из вишневых косточек.

Черный хлеб, черный сыр

Какого цвета черный хлеб? Он может быть темно- или светло-коричневым, желтоватого или серого оттенка, но только не в буквальном смысле черным. Так мы называем его просто потому, что он темнее хлеба из белой муки. Однако теперь производители стали выпускать булки для гамбургеров, круассаны и другие продукты действительно черные – цвета вороного крыла.

Это новшество появилось в Японии ровно три года назад на Хеллоин в виде черного гамбургера, а теперь стало настоящим трендом в кулинарном дизайне. Пищевые предприятия многих стран производят сегодня черные булки, черные сыры, соусы и другую черную еду.

Откуда этот цвет, спросите вы? Черными продукты в процессе их приготовления можно сделать с помощью чернил кальмара (Tintenfischtinte) или пепла древесного угля (Holzkohle). Именно на основе этих природных веществ изготавливают такие пищевые красители. Кстати, в Японии для первых черных гамбургеров использовали пепел бамбука.

Благородный черный стал абсолютным фаворитом на Международнойпродовольственной выставке ANUGA, которая с 7 по 11 октября состоялась в Кёльне. Продукты черного цвета были представлены, в том числе, и на стендах с биопродуктами и веганской едой. Пищевой краситель на основе пепла древесного угля – чем не растительного происхождения? Впрочем, никаких особо полезных свойств черный цвет не добавляет. Зато он добавляет красок и разнообразия в наш рацион.

Хлеб или сыр черного цвета в сочетании с яркими овощами или, например, с красной рыбой или белой курицей выглядят очень эффектно... В общем, это просто трюк кулинарных стилистов и маркетологов. Как говорится, едим-то мы и глазами – DasAugeisstmit!

Идеи для праздничного стола

Кроме новых продуктов на выставке ANUGA можно увидеть и идеи для украшения праздничного стола. В мясном павильоне особую изобретательность проявляют испанские производители хамона. Каждый раз они мастерски украшают своей известной на весь мир ветчиной различные фарфоровые фигуры. То танцовщицу фламенко, то веселого поросенка. Или, например, бутылку шампанского с фужером.





Если в вашем доме не найдется ни танцовщицы, ни поросенка, то возьмите любую фарфоровую статуэтку, которая есть у вас. Если нет хамона, нарежьте любую ветчину и «оденьте» в нее вашу статуэтку. Или, взяв на вооружение эту идею, придумайте что-нибудь свое. У меня, например, нет ни одной фарфоровой статуэтки, зато есть вазы и конфетницы, которые тоже можно использовать для украшения. Небольшую вазу, например, можно «одеть» в ветчину, а внутрь поставить вертела с кубиками и кружочками овощей(Gemüsespieße) – получится не только красивый, но еще и съедобный букет. Если не хочется возиться с вертелами, есть вариант проще: поставить в вазу «одетые» в ветчину, нарезанные тонкими длинными полосками перец, огурцы и другие яркие овощи.

Татьяна Бальцер (Кёльн)

Фото автора







Мне понравилось? (Проголосовало: 0)

Поделиться: