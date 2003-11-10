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«Партнер» №11 (242) 2017г.

Смартфоны и айфоны продолжают совершенствоваться

Неубиваемый айфон

Samsung против Apple, и все против них. Наверное, ни один продукт массового потребления не развивался за последние годы так стремительно, как смартфоны. Причем развитие идет с явным ускорением, приборы становятся все совершеннее, и, кажется по крайней мере, конца этому совершенству не видно.

У Apple юбилей – десять лет мобильному телефону нового поколения iPhone. Смартфоны существовали и ранее, но именно Apple благодаря таланту своего шефа Стива Джобса смог предложить новую концепцию в сочетании с новым дизайном. На первой презентации в 2007 году Джобс сообщил о трех новых приборах – плеере с сенсорным экраном, высококачественном мобильнике и коммуникаторе для Интернета. «И это, – сказал он, – всё в одном приборе». Ему с трудом поверили, предрекали также, что ни мобильные сети, ни Интернет не выдержат такой нагрузки...

Первая презентация айфона

С тех пор каждый новый качественный смартфон непременно объявляли «убийцей айфона», но он и поныне жив-здоров и продолжает развиваться. И вот дошла очередь до 8-ой модели, о предыдущей, 7-ой, мы рассказывали ровно год назад, iPhone 7 и сегодня флагман.

Что же нового получат пользователи? В сентябре компания Apple официально представила свой новый смартфон iPhone 8 (диагональ экрана – 4,7 дюйма) и его увеличенный вариант iPhone 8 Plus (5,5 дюйма). Новый смартфон стал мощнее предшественника на 70% за счет нового процессора. Корпус еще более прочный – сочетание стекла и металла, никакого пластика, цвета на выбор: черный, белый и золотой. Монитор вроде бы тот же, но с новой функцией, True Tone, которая автоматически регулирует цветовую температуру в зависимости от окружающего освещения. Такие же камеры, но графический сопроцессор на 30% мощнее. Совершеннее стал режим портретной съемки, удела профессиональной техники, вот уже на что замахнулись. Еще новинка – присутствует впервые у Apple технология беспроводной зарядки по распространенному стандарту Qi. Причем индукционные зарядные устройства будут производиться не самим Apple, а другими производителями, появится выбор.

Три новых айфона

И сразу же шаг за горизонт: Apple анонсирует продажу очередной новинки, флагмана iPhoneX, на следующий год, заказы уже принимаются. Это десятая модель, Х – это 10, а не «икс», девятая куда-то пропала, а десятка – это знак десятилетнего юбилея. Тут все еще совершеннее, хотя, казалось бы, куда дальше. При сохранении размера корпуса диагональ экрана увеличилась до 5,8 дюйма за счет отсутствия рамки. Корпус в защитном стекле и спереди, и сзади, исполнение экрана – OLED, это значит ярче, контрастнее, экономичнее. Прибор реагирует не только на прикосновения, но и на голос владельца и даже на его взгляд. Сканированием отпечатка пальца уже никого не удивишь, новый смартфон сканирует лицо в режиме 3D, это функция Face ID, которая запоминает расположение 30 тысяч точек лица и служит «ключом» к отпиранию прибора. Причем даже в темноте благодаря инфракрасному датчику. Отсутствует кнопка «Home», вообще не на что нажимать, ее функцию переймет Face ID. И кабельная зарядка упразднена, для этого есть непроводное устройство Air Power, позволяющее заряжать одновременно несколько приборов.

Индукционная зарядка

А вот еще новость из мира Apple, которая, кстати, не всем понравится: одновременно с новыми айфонами появляется новая версия операционной системы, iOS 11, на которую могут перейти владельцы предыдущих версий. Но, внимание, при этом апдейте могут пропасть многие ваши любимые приложения, например, популярная игра Flappy Bird, до 180 тысяч Apps, доступных в iTunes-Store, перестают работать на новой системе. Это плата за прогресс, переход от 32-битовой архитектуры на 64-битовую. Потеря вообще-то не так уж и велика, всего ведь в ходу 2,2 миллиона iOS-Apps, достоинства новой системы перевешивают потери. Обновился центр управления (Kontrollzentrum), он стал еще удобнее и прибрел ряд новых функций. Среди новшеств – новый графический формат HEIF (High Efficiency Image Format), который в аппаратах от Apple становится стандартным. Благодаря высокоэффективному алгоритму сжатия, снимки в формате HEIF окажутся на 60% меньше снимков формата JPEG такого же разрешения.

Мы как-то рассказывали об эмодзи, маленьких графических изображениях, используемых для передачи эмоций в основном в социальных сетях. Это слово японского происхождения было названо Оксфордским словарем словом 2015 года. И вот Apple, при переходе на новую версию операционной системы iOS 11.1, представил ряд новых эмодзи высокого разрешения. Это лица гендерно-нейтральных людей (не то мужчина, не то женщина), сказочных персонажей и животных. Смысл новшества: сделать общение в сети еще более эмоциональным и красочным.

Цена на новые смартфоны под стать их качеству. iPhone 8 с 64 ГБ флэш-памятистоит от 780 евро, с 256 ГБ – не менее 900, соответственно модель iPhone 8 Plus стоит в зависимости от размера внутренней памяти 850 – 1050 евро. А вот iPhone X дешевле тысячи не купить, цена в зависимости от цветового исполнения и памяти находится в пределах 1150 – 1320 евро.

Samsung – птица Феникс, восставшая из пепла

Почти буквально: предыдущую флагманскую модель Samsung Note 7 пришлось снять с производства и выкупить у потребителей по причине самовозгорания, аккумулятор не выдерживал перегрузки.

О моделях Galaxy S8 и S8 Plus мы писали полгода назад, тогда Samsung опередил Apple по срокам. Но вот серия моделей Samsung Note, самых больших и совершенных, практически не обновлялась с 2014 года, в прошлом году с 7-ой моделью вышла катастрофа. И вот премьера: Samsung Note 8, смартфон с рекордной диагональю экрана в 6,3 дюйма (дисплей слегка изогнут, разрешение 2960 x 1440 пикселей), остекленный спереди и сзади, с металлической рамкой по бокам. Стекло это ударопрочное, Gorilla Glass 5, его достоинство еще и в том, что оно не препятствует, в отличие от металла, индукционной зарядке. Samsung не спешит отказываться от кнопок, наряду с несколькими привычными кнопками предусмотрена отдельно кнопка для голосового ассистента Bixby. Две камеры рядом имеют оптический стабилизатор (новинка в смартфонах), одна из них обеспечивает широкий угол захвата, другая снимает телеобъективом. И еще одна особенность камеры, относящая ее скорее к разряду профессиональных, – наличие RAW-формата. Уже в названии Note содержится указание на назначение этого смартфона – в первую очередь для деловых людей. Для них и предназначен вставляемый в корпус штифт S Pen с кончиком диаметром в 0,7 мм. Он позволяет как прецизионно управлять прибором, так и делать записи и зарисовки от руки. Стоит Note 8 с 64 ГБ флэш-памяти 999 евро.





Samsung Note 8

Аккумулятор как главная проблема

Очень многие при переходе от простых мобильников на смартфоны были немало разочарованы краткосрочностью работы нового прибора между зарядками. И это при том, что емкость смартфонных аккумуляторов раза в два выше, чем у Handy, обычно около 3000 мА-ч. Причин особой «прожорливости» несколько: это и большой яркий экран, и интернет-службы, и разные устройства для внешней связи, и инсталлированные приложения, в первую очередь – игры. Что же советуют специалисты, чтобы увеличить срок службы аккумулятора между зарядками?

Снизить фоновое освещение дисплея, главного потребителя энергии, в случае современных OLED-дисплеев полезно использовать по возможности темный фон, при отображении черного цвета светодиоды просто отключаются. В настройках установить минимально для вас допустимое время свечения дисплея, найти разумный компромисс между удобством работы и экономией заряда аккумулятора

По возможности деактивировать LTE и UMTS, там, где они не необходимы, выходить в Интернет даже при выгодных тарифах через бесплатный WLAN. При слабом мобильном сигнале желательно вообще не пользоваться Интернетом

Непрерывный вызов электронной почты, особенно при наличии многих почтовых ящиков, приводит также к перерасходу энергии. . Лучше это делать вручную или установить интервал обращения в несколько часов

ОС Android и iOS дают статистику работы приложений и расхода ими энергии. Стоит внимательно оценить эту информацию и ограничить пожирателей энергии

Воспользоваться функцией сбережения энергии (Energiesparmodus), которая может автоматически активироваться при снижении заряда аккумулятора до определенного уровня. В этом случае автоматически вводятся в том числе и вышеперечисленные мероприятия, таким образом удается выиграть еще несколько часов.

И еще: не допускать полной разрядки аккумуляторов, уже при 50-70% емкости можно подзаряжать. С другой стороны, не заряжать полностью, а только не более 80%, не оставлять под зарядкой на ночь. Не заряжать при температуре воздуха выше 40 градусов и не эксплуатировать при температуре ниже минус 10 градусов.

И в любом случае очень полезно иметь под рукой запасной внешний аккумулятор (Powerbank), даже самые скромные из них имеют емкость в 5000 мА-ч, чего хватает минимум на сутки любому смартфону.

С. Мучник (Дортмунд)

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