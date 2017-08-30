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«Партнер» №11 (242) 2017г.

Hartz IV. Домовладелец «на пособии»

Правовая ситуация

Если дом или квартира, принадлежащие безработному, превышает допустимую по социальным нормам площадь, то такая недвижимость уже не считается «защищенной собственностью», а значит, может быть реализована для финансирования жизненных потребностей владельца. Под реализацией (Verwertung) не обязательно понимается продажа личного жилья. Как вариант возможно получение под дом или квартиру (или их части) ипотечного кредита и использование предоставленных банком средств в качестве источника существования.

Продажа или получение кредита дают возможность потерявшему работу владельцу недвижимости обойтись без помощи государства. Но поскольку операции с недвижимостью требуют времени, финансовая поддержка нуждающемуся в средствах безработному всё же оказывается. Обычно она предоставляется максимум на полгода в размере, равном пособию по безработице ALG II, но на иных условиях: вместо обычной безвозмездной помощи выплачивается беспроцентная ссуда, которую впоследствии необходимо вернуть государству.

Если установлены объективные трудности с продажей жилья или прогнозируются явные проблемы с возвратом полученных в банке средств, Job-центры допускают как крайний случай реализацию в виде сдачи в аренду части дома или квартиры, обычно равной по метражу превышению нормы. Оставшаяся в распоряжении владельца площадь укладывается в норму, и жилье переходит в статус защищенной собственности, а безработному назначается пособие. Выручка от аренды считается доходом безработного и снижает сумму начисляемого пособия.

В порядке исключения законодатель допускает назначение пособия обладателям недвижимости, превышающей норму. Речь идет о ситуациях, когда реализация личного жилья представляет для ее владельца «особую тяжесть» – besondereHärte или связана со значительными материальными потерями.

Что конкретно подразумевается под «особой тяжестью», закон не раскрывает. При возникновении между Job-центрами и безработными разногласий в этой части приходится обращаться в судебные инстанции.

Краткосрочное получение пособия HartzIV

Федеральный социальный суд в одном из своих последних решений дал толкование обстоятельства «особой тяжести» для весьма распространенной жизненной ситуации: когда потерявший работу владелец недвижимости намерен воспользоваться выплатами Hartz IV лишь в течение небольшого периода времени, поскольку объективно имеет высокие шансы в ближайшем будущем вновь включиться в трудовую жизнь.

Правовой спор возник между потерявшим работу сотрудником склада из округа Herford и местным Job-центром по причине назначения ведомством вместо пособия ALG II подлежащей возврату ссуды. Заявитель, ставший жертвой несчастного случая на работе, получал вначале пособие по болезни, а затем – страховое пособие по безработице – ALG I. Когда же срок страховой защиты истек, он был вынужден ходатайствовать о назначении социального пособия ALG II. В момент подачи документов безработный еще не знал, сможет ли он по состоянию здоровья продолжить трудовую деятельность у прежнего работодателя.

Ссуда вместо безвозмездной помощи была назначена в связи с тем, что претендент на помощь жил в принадлежащем ему доме площадью 110 кв.м, в то время как на одного человека по социальным нормам допустима площадь собственного жилья не более 90 кв.м. Установив превышение в 20 кв.м, Job-центр объявил дом незащищенным имуществом и на этом основании отказал владельцу в назначении пособия. Заявителю было предложено изыскать пути реализации недвижимости с целью финансирования личных потребностей.

Требование использовать дом в качестве источника средств существования безработный расценил как неприемлемое. Он надеялся вскоре возобновить трудовую деятельность, а потому считал ведомство обязанным предоставить ему безвозмездную помощь, а не ссужать средства, которые он впоследствии должен вернуть государству.

Социальный суд г. Detmold и земельный суд Nordrhein-Westfalen, куда безработный обращался с жалобами, отклонили иск, поскольку они не нашли в деле обстоятельств, обосновывающих замену ссуды на безвозмездную помощь. Земельные судьи, в частности, не усмотрели «высокой степени вероятности» того, что истец сможет достаточно быстро вернуться в трудовую жизнь, так как, по их мнению, это не проистекало из сложившейся у него ситуации.

Федеральный социальный суд – Bundessozialgericht (BSG) расценил положение иначе. По мнению высоких судей, требование реализации собственности в обстоятельствах рассмотренного дела несомненно представляет для владельца «особую тяжесть». Суд обратил внимание на то, что уже в момент подачи ходатайства о назначении пособия можно было обоснованно предполагать, что бывший сотрудник склада вернется к трудовой деятельности, если не на прежнее, то на другое рабочее место на том же предприятии. Это означало, что Job-центр должен был подключиться к его обеспечению лишь на непродолжительное время. А краткосрочная зависимость от пособия никак, по мнению судей, не могла стать основанием для выдвижения ведомством требования использовать собственное жилье в качестве источника финансирования повседневных потребностей.

Принципиально важным является указание Федерального суда на то, что для признания «особой тяжести» реализации собственной недвижимости отнюдь не требуется представление каких-либо специальных доказательств «высокой степени вероятности» возвращения владельца в трудовую жизнь, как этого потребовал земельный суд.

Таким образом, вердикт федеральных судей (BSG, Urteilvom 30.08.2017, A.z.: B 14 AS 30/16 R) открыл возможность назначения пособия ALG II безработным, имеющим высокие шансы на трудоустройство, даже если они обладают собственным жильем с площадью выше нормы.

Выезд из собственного дома или квартиры

Другая довольно распространенная ситуация стала предметом недавнего судебного разбирательства в земельном суде Niedersachsen-Bremen. Речь шла о случаях, когда один из супругов – получатель выплат Hartz IV – выезжает из принадлежащего семейной паре жилья в связи с предстоящим разводом. В соответствии с законом, такие супруги вступают в фазу раздельного проживания в течение года – так называемый Trennungsjahr, положенную для проверки серьезности намерений прекращения брака.

С жалобой в суд обратилась жительница г. Leer, владевшая совместно с мужем на правах общей собственности домом площадью 98 кв.м. Супруг получал небольшую пенсию, а истица трудилась в рамках малой занятости и дополнительно получала пособие по безработице ALG II.

Когда пара приняла решение разойтись и женщина переехала из общего дома в съемную квартиру, Job-центр перенял квартплату, а остальную часть пособия назначил в виде возвращаемой ссуды. Ведомство исходило из того, что раз получательница пособия не использует дом для собственного проживания, то теряет право на защиту его как собственности, а значит, должна реализовать принадлежащую ей часть дома (каким образом, ведомство не уточняло) и из полученной выручки покрыть собственные потребности.

Истица сочла требования Job-центра чрезмерными и обратилась в суд. В исковом заявлении она обратила внимание судей на то, что развод еще не состоялся и впереди целый год для принятия ею и ее супругом окончательного решения. А поскольку в настоящий момент еще неизвестно, распадется брак или нет, принадлежащий им на равных правах дом должен по-прежнему рассматриваться как защищенная собственность. К тому же, отметила истица, на момент рассмотрения дела у них с мужем возобновились взаимные контакты и наметилась возможность улучшения отношений. Это позволяло ей надеяться на возвращение в общий дом.

Земельный суд поддержал позицию истицы. В общем случае претендент на выплаты Hartz IV, выехав из собственного дома или квартиры, действительно не вправе ссылаться на защиту личной недвижимости, поскольку в ней уже не живет, а значит, может ее реализовать. Однако для случая, когда супруги находятся в стадии раздельного проживания в связи с намерением развестись, требование реализовать собственное жилье должно расцениваться как представляющее для них «особую тяжесть». Понуждение к использованию жилья в качестве источника жизнеобеспечения в этот период явно нарушает предоставленное супругам право на обдумывание решения о расторжении брака.

В итоге земельный суд постановил, что во время раздельного проживания разводящихся супругов Job-центр должен продолжать выплачивать пособие ALG II в виде безвозмездной помощи. Тот факт, что получатель пособия в данный период не использует принадлежащую ему недвижимость для проживания, значения не имеет (LSGNiedersachsen-Bremen, Urteilvom 26. Juni 2017, A.z.: L 13 AS 105/16).

В связи с принципиальной значимостью проблемы земельные судьи допустили ревизию вынесенного ими приговора в высшей инстанции – в Федеральном социальном суде – Bundessozialgericht (BSG).







М.Миронов (Дортмунд)

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