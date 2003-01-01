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Андрей Гурков: Русскоязычные пошли в немецкую политику
Андрей Гурков: «Русскоязычные пошли в немецкую политику»
Ведущий ток-шоу «Квадрига» представляет новый телевизионный проект DeutscheWelle
15 мая на сайте YouTube и в программе берлинского телеканала RTVD появилось получасовое ток-шоу на русском языке «Квадрига». Это новый проект русской редакции медиакомпании Deutsche Welle (DW) в Бонне. Журнал «Партнёр» взял интервью у ведущего этой передачи, обозревателя DW Андрея Гуркова.
– Ток-шоу на разных телеканалах великое множество. Чем ваша теледискуссия отличается от других?
– Составом участников. В год выборов в бундестаг мы решили предоставить дискуссионную площадку русскоязычным политикам в Германии. Ток-шоу с участием выходцев из бывшего СССР, занимающихся политической деятельностью в различных немецких партиях или неправительственных организациях, – такого никогда еще не было.
– И вы рассчитываете набрать достаточное количество участников для регулярных передач? Ведь русскоязычных политиков в Германии не так-то много.
– Да, их существенно меньше, чем, например, политиков с турецкими корнями, но гораздо больше, чем многие думают. Достаточно сказать, что, по нашим подсчетам, в этом году за мандаты депутатов бундестага будут бороться более десяти русскоязычных кандидатов, по меньшей мере, от четырех партий! Напомню: в настоящий момент в парламенте – только один российский немец.
– И именно этих кандидатов вы будете приглашать в студию?
– Не только. Участниками наших теледискуссий станут и те, кто ведет политическую работу на земельном или местном уровнях. В последние годы русскоязычные жители Германии активно пошли в немецкую политику.
– Чем вы это объясняете? Сказались берлинская история с «девочкой Лизой» и приток беженцев?
– Эти события действительно привели к заметному росту числа русскоязычных политиков в рядах «Альтернативы для Германии» (AfD). В две основные партии, Христианско-демократический союз (CDU) и Социал-демократическую партию Германии (SPD), выходцы из СССР начали вступать значительно раньше. Просто сейчас они решительнее заявляют о себе, чаще претендуют на выборные должности. Мне кажется, это свидетельство успешной интеграции: люди обжились, освоились, разобрались в механизмах демократии и теперь проявляют здоровые политические амбиции. Особенно активна выросшая здесь молодежь. В нашей передаче будет много молодых людей, прежде всего, кстати, молодых женщин.
– А какие партии они представляют?
– Практически все основные партии страны.
– В том числе и «Альтернативу для Германии». У вас уже выступали представители этой партии, хотя многие считают ее ксенофобской и даже правоэкстремистской. Почему вы предоставляете ей трибуну?
– Потому что эта партия является частью реально сложившегося на сегодняшний день в Германии политического ландшафта, она представлена в большинстве земельных парламентов, а осенью, видимо, войдет в бундестаг. К тому же она прицельно работает именно с русскоязычным электоратом. Было бы в высшей степени непрофессионально и недемократично игнорировать все это. Наше ток-шоу – это дискуссионная площадка, здесь сталкиваются разные позиции и даже мировоззрения. А уж давать оценку – это дело зрителей.
–Для какой целевой аудитории вы делаете свое ток-шоу?
– Основная аудитория русской редакции DW – это интересующиеся Германией и международной жизнью пользователи интернета в постсоветских странах. Наше ток-шоу дает зрителям в России, на Украине или в Казахстане уникальную возможность посмотреть и послушать, как их бывшие соотечественники, став немецкими политиками, в условиях демократического общества отстаивают свои убеждения и ценности.
Одновременно на наш сайт, на канал в YouTube и на нашу страничку в Facebook часто заходят и русскоязычные жители Германии. Думаю, и им будет интересно поближе познакомиться с теми, кто готов отстаивать их интересы в немецких органах власти.
– А почему ток-шоу называется «Квадрига»?
– Это один из устоявшихся брендов Deutsche Welle. DW еженедельно записывает ток-шоу Quadriga на немецком, английском, испанском и арабском языках. Мы работаем в формате этой передачи и в специально оборудованной для нее студии в Берлине. А один из символов столицы Германии – колесница с четырьмя конями, украшающая Бранденбургские ворота. Отсюда и название ток-шоу. А также четкое правило: в передаче участвуют четыре человека – ведущий и три гостя.
– Как часто будет выходить новое ток-шоу?
– Один раз в две недели. Всего мы сделаем 11 выпусков по 26 минут каждый. Наш проект завершится 25 сентября передачей, в которой мы подведем итоги состоявшихся накануне выборов в бундестаг.
Все выпуски цикла можно найти на сайте Deutsche Welle по адресу dw.com/kvadriga, а также на Youtube: youtube.com/dwrussian
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