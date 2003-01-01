Политика >> Германия

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Ангела Меркель. Портрет на фоне предвыборной кампании

Григорий Калихман (Дортмунд)

Приближается 24 сентября 2017 г., день выборов в бундестаг. Мы, сравнительно «молодые граждане» страны, не слишком знакомы с ее политическим ландшафтом. Мы больше смотрим на лица ведущих политиков, которых показывают по телевизору, и в меру знания немецкого языка слушаем произносимые ими слова. Важнейшее действующее лицо на политической сцене Германии – Ангела Меркель, председатель Христианско-демократического союза (ХДС), которая в настоящее время является федеральным канцлером и наиболее вероятным претендентом на эту должность. История ее восхождения на политический олимп повествует о том, как скромная, неприметная дочь пастора, отличница, комсомолка, но далеко не красавица, стала одной из самых влиятельных женщин планеты. И всё, чего она добилась, – результат ее собственных усилий.

Пролог

Ангела Меркель (урожденная Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге в семье пастора лютеранской церкви и учительницы иностранных языков. Вскоре семья переехала в ГДР, в г. Темплин (земля Бранденбург). Ангела хорошо училась, и сейчас многие одноклассники вспоминают ее отличные способности, особенно по математике. В школьные годы она была сосредоточена на получении знаний, но занималась и общественной работой: состояла в пионерской организации, а затем в Союзе свободной немецкой молодежи (ССНМ).

Окончив школу, Ангела поступила на физический факультет Лейпцигского университета. Во время учебы она познакомилась со студентом-физиком Ульрихом Меркелем, с которым обвенчалась 3 сентября 1977 года. Надо отметить, что в студенческие годы она не относилась к оппозиционно настроенной молодежи, как многие из ее соучеников.

Научная работа

После окончания университета в 1978 году супруги Меркель переехали в Берлин, где Ангела получила место научного сотрудника в Институте физической химии Академии наук ГДР. В 1981 году семья распалась, а в 1984 году Ангела Меркель познакомилась с Иоахимом Зауэром, за которого вышла замуж в 1998 году. Чтобы завершить тему личной жизни, скажу, что детей у нее нет и что она никогда не попадала на страницы «желтой прессы». А это говорит о многом.

В 1986 году Ангела Меркель защитила докторскую диссертацию. В Берлине она активно участвовала в политической жизни, являясь членом райкома ССНМ и секретарем по пропаганде и агитации.

Политическая карьера

В 1989 году, после падения Берлинской стены, в ГДР начались радикальные перемены. В числе прочего была ликвидирована Академии наук ГДР. Ангела Меркель потеряла работу и устроилась на службу в только что созданную партию «Демократический прорыв», где работала на разных должностях и, в конце концов, в должности пресс-секретаря. 18 марта 1990 года состоялись первые свободные выборы в Народную палату ГДР. По результатам выборов было сформировано правительство, в котором Ангела Меркель получила должность заместителя пресс-секретаря.

После объединения Германии 3 октября 1990 года Ангела Меркель получила штатную должность министерского советника в Федеральном ведомстве печати и информации ФРГ. На первых общегерманских выборах в бундестаг, состоявшихся 2 декабря 1990 года, она выставила свою кандидатуру и, получив большинство голосов в одномандатном округе земли Мекленбург-Северная Померания, в 36 лет стала депутатом бундестага. Гельмут Коль, партия которого победила на выборах, неожиданно для всех предложил Ангеле Меркель руководить вновь созданным Министерством по делам женщин и молодежи. На этом основании Ангелу Меркель долгое время называли «девочкой Коля». Кстати, она была одной из немногих выходцев из Восточной Германии, сохранивших незапятнанную репутацию, т.е. не было обнаружено никаких следов ее сотрудничества со спецслужбами ГДР.

В новом правительстве, которое Гельмут Коль сформировал в 1994 году, Ангела Меркель получила пост министра по охране окружающей среды и радиационной безопасности.

Во главе оппозиции

В 1998 году партия ХДС потерпела поражение на выборах в бундестаг и была вынуждена перейти в оппозицию. Гельмут Коль ушел в отставку с поста председателя партии, а на его место был избран Вольфганг Шойбле, по предложению которого Ангела Меркель получила исключительно важный пост Генерального секретаря партии. Через год, в ноябре 1999 года, разразился громкий скандал, вызванный тем, что стали известны факты незаконного финансирования ХДС. Вследствие этого Коль ушел в отставку с поста почетного председателя партии и из политики, а Шойбле – с постов председателя партии и лидера парламентской фракции. На общегерманском съезде ХДС, состоявшемся 10 апреля в Эссене, Меркель была избрана подавляющим большинством (897 из 935 голосов) новым председателем партии. Парламентскую фракцию возглавил молодой, энергичный политик Фридрих Мерц.

В 2002 году состоялись очередные выборы в бундестаг. На должность кандидата на пост федерального канцлера от блока ХДС/ХСС претендовали три политика: Ангела Меркель, Фридрих Мерц и Эдмунд Штойбер. Ангела Меркель, не чувствуя достаточной поддержки в высших эшелонах партии, благоразумно сняла свою кандидатуру. Партийные боссы решили, что Штойбер, бывший в то время председателем ХСС и премьер-министром Баварии, является самой подходящей кандидатурой на пост канцлера. В итоге выборы в бундестаг, состоявшиеся 22 сентября 2002 года, с небольшим перевесом выиграла правящая на тот момент коалиция СДПГ и партии «зеленых». Большую роль в их победе сыграли два фактора: энергичные действия правительства по устранению последствий катастрофического наводнения на Эльбе и негативное отношение Герхарда Шредера к войне в Ираке. Отметим, что Ангела Меркель выразила поддержку курсу Джорджа Буша-младшего.

Федеральный канцлер

18 сентября 2005 года состоялись досрочные выборы в бундестаг, на которых блок ХДС/ХСС получил 35,2 процента голосов, а СДПГ – 34,2 процента. После сложных переговоров, в ходе которых обе партии искали возможных партнеров для создания коалиции, Ангела Меркель была избрана на пост канцлера, став за всю историю ФРГ самым молодым канцлером и первой женщиной на этом посту. Внешне она является отражением среднестатистического немецкого избирателя, и в этом секрет ее персональной электоральной привлекательности. Многие женщины восприняли ее избрание как свою личную победу. Меркель симпатична им свойственной ей работоспособностью и амбициозностью, что выделяет ее на фоне других немецких политиков.

В начале деятельности бундестага нового созыва у Ангелы Меркель и ее кабинета наступили относительно спокойные времена. Несмотря на отсутствие видимых решительных действий, деловой стиль управления государством получил поддержку населения, бизнеса и зарубежных политиков. Журнал «Форбс» назвал Меркель самой влиятельной женщиной мира в 2006, 2007 и 2008 годах. Двенадцать лет пребывания Ангелы Меркель на посту канцлера составляют свыше 4000 дней, и каждый день нужно было принимать ответственные решения, встречаться с множеством людей, постоянно ездить по стране и по всему миру. Отмечу, например, ее результативные контакты с китайским руководством, благодаря которым немецкая индустрия получила устойчивые заказы из Поднебесной.

Остановлюсь я только на трех, наиболее близких нам моментах ее деятельности.

Отношения с Россией

Ангела Меркель неоднократно критиковала Герхарда Шредера за «чрезмерную» дружбу с Владимиром Путиным и заявляла, что в случае избрания ее канцлером займет более жесткую линию по отношению к России. Однако после того как она возглавила правительство Германии, российско-германские отношения не претерпели особых изменений. В конце концов, бизнес есть бизнес! В ходе политического кризиса в Украине, присоединения Крыма к России и военных действий в Донбассе Ангела Меркель высказала неодобрение действиям России. По ее словам, «преступная аннексия Крыма, которая нарушает основы международного права, и вооруженный конфликт на юго-востоке Украины серьезно подорвали российско-германские отношения». Меркель является убежденным сторонником введения и продления санкций в отношении России, которые привели к падению товарооборота между Россией и Германией в 2014 году на 10-12 %, а в 2015 – на 24 %. В то же время она прилагает значительные усилия, направленные на урегулирование российско-украинского конфликта. Ведь Германия больше многих других европейских стран заинтересована в смягчении напряженности между Европой и Россией.

Отношения с Израилем

Ангела Меркель стала первой женщиной-руководителем иностранного государства, которая была приглашена выступить с речью в израильском кнессете. 18 марта 2008 года она произнесла эту речь, причем начала ее на иврите. Она подчеркнула историческую ответственность Германии перед Израилем и подчеркнула, что безопасность еврейского государства никогда не станет предметом торга. Однако времена меняются, и в настоящее время Германия уже не относится безоговорочно лояльно к политике Израиля, в частности, критикует его за строительство поселений в т.н. «зеленой» зоне.

Можно предположить, что при администрации Трампа позиция ведущих стран Европы и, в частности Германии, по отношению к Израилю может стать более благоприятной, о чем уже заявила английский премьер-министр Тереза Мэй во время встречи с американским президентом.

Миграционный кризис

При написании этого раздела я опирался на вышедшую в 2017 году книгу известного немецкого журналиста Робина Александера (Robin Alexander), который был допущен в канцлерамт и сопровождал Меркель во всех зарубежных поездках. Книга называется «DIE GETRIEBENEN с подзаголовком Merkel und die Flüchtlingspolitik: Report aus dem Innern der Macht» – «ВЕДОМЫЕ. Меркель и политика в отношении беженцев: репортаж инсайдера». Это название подчеркивает, что в ситуации с беженцами события вели за собой политиков. В книге говорится о тех обстоятельствах, которые довлели над политиками и, в первую очередь, над Ангелой Меркель.

Причины, вызвавшие волну беженцев, – тема отдельной статьи. Я не буду также говорить о множестве инцидентов, непосредственно связанных с присутствием беженцев: о предновогодней «ночи длинных рук» в Кёльне, о трагедии в Берлине на рождественском базаре, о ряде покушений в Баварии. Остановлюсь кратко на тех политических последствиях, которые были вызваны неконтролируемым вторжением беженцев в Германию и в Европу.

Во-первых, это раскол Европы. Англичане не захотели жить по указке из Брюсселя и, несмотря на определенные экономические потери, связанные с выходом из ЕС, решили идти независимым от ЕС курсом. Страны т.н. «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Польша, Венгрия) отказались принимать беженцев и пренебрегли «европейской солидарностью», к которой призывала Меркель. Другие страны Европы также не захотели принять то количество беженцев, которое предусмотрено Дублинскими соглашениями. Солидарность – это, безусловно, хорошо, но своя рубашка ближе к телу. Почему все страны Европы должны расплачиваться за те обещания, которые «в угаре нежных чувств» дала канцлер Германии?! Недаром Дональд Трамп сказал, что Ангела Меркель совершила катастрофическую ошибку. А за ошибки приходится расплачиваться. Существенно уменьшилось число голосов, отданных за ХДС на всех выборах, прошедших в 2016 году. Волна страха перед исламистским террором создала почву для правых популистов и, в первую очередь, для партии «Альтернатива для Германии (АдГ)». На всех недавно прошедших выборах в ландтаги партия АдГ преодолела пятипроцентный барьер, а кое-где даже набрала более 10 процентов голосов.

В течение миграционного кризиса Меркель пришлось сражаться одновременно на трех фронтах. Во-первых, внутри собственной партии, где ее соратники не без оснований опасались, что политика открытых дверей приведет к утрате доверия избирателей и, соответственно, к потере власти. Во-вторых, на европейском фронте, где многие коллеги Меркель не одобряли ее «чрезмерный гуманизм» и не собирались выполнять Дублинские соглашения о пропорциональном приеме беженцев. В-третьих, на турецком фронте, где она добивалась того, чтобы Турция перекрыла «самовывоз» беженцев в Грецию через Эгейское море, что влекло за собой человеческие жертвы, и согласилась на возврат нелегальных беженцев в обмен на прием легальных. И это при том, что никто не снимал с Меркель рутинных обязанностей по руководству партией и страной. Она выстояла, и за это хочется выразить ей свое глубокое уважение.

Устранение политических конкурентов

Каждый лидер, который хочет продолжать свою деятельность, должен устранять возможных конкурентов, в первую очередь, в собственной партии. Ангела Меркель не является исключением. С начала пребывания на посту председателя ХДС и федерального канцлера она последовательно выводит из игры харизматичных политиков, которые обладают авторитетом в партийных кругах и могут составить ей конкуренцию.

Одним из первых пал жертвой довольно авторитетный политик Фридрих Мерц, который ранее занимал пост руководителя парламентской фракции ХДС/ХСС. Ангела Меркель сама заняла этот пост, а Мерца сделала своим заместителем. После двух лет взаимных трений Мерц ушел с этого поста, из бундестага и из политики.

Следующим стал барон Карл-Теодор Гуттенберг, молодой и энергичный политик из Баварии. В кабинете Меркель он занимал пост министра экономики, а затем – министра обороны. О нем говорили как о будущем канцлере. Его «съели» за то, что его докторская диссертация содержала излишне много чужеродных заимствований, то есть была плагиатом. Гуттенберг добровольно ушел в отставку.

Потом настала очередь Кристиана Вульфа, молодогоммвб и симпатичного премьер-министра земли Нижняя Саксония, который был одним из заместителей Меркель по партийной линии. Здесь она действовала тоньше и сделала Вульфу «предложение, от которого трудно отказаться». Ему предложили почетный, но маловлиятельный пост президента Германии. А затем случилось то, что случилось, и Кристиан Вульф навсегда ушел из большой политики.

Было в партии ХДС еще несколько довольно влиятельных политиков, от которых Меркель умело избавилась.

Политический плагиат

Никто не упрекнет Ангелу Меркель в отсутствии собственных идей, но если где-то на стороне есть полезная идея, то Меркель обязательно ее использует.

Можно вспомнить такой случай. Основная «фишка» партии зеленых заключалась в борьбе за радиационную безопасность и за запрещение АЭС. После аварии на японской АЭС Фукусима-1 популярность «зеленых» взлетела вверх, и на этой волне впервые в истории Германии Винфрид Кречман – лидер зеленых в земле Баден-Вюртемберг стал премьер-министром этой земли. Ангела Меркель немедленно приняла решение о поэтапном выводе из эксплуатации всех АЭС к 2022 году. С политической точки зрения это было блестящее решение. Партия зеленых стала похожа на рыбу, выброшенную из воды. На всех последующих выборах она больше никогда не добивалась такого успеха. С другой стороны, решение это не имело ни экономической, ни энергетической, ни экологической целесообразности.

Другим примером может служить успешная деятельность правительства, руководимого Ангелой Меркель, по преодолению последствий миграционного кризиса. Здесь были реализованы многие идеи критиков Ангелы Меркель как в собственной партии, так и из других партий.

Заключение

Сегодня трудно предсказать результаты выборов в бундестаг. Многое может измениться за оставшееся до выборов время. Все партии лихорадочно ищут слабые места у своих конкурентов, тем более что в этом мире нет ничего совершенного. Так что поживем – увидим, как сложится политическое будущее Ангелы Меркель. Ждать осталось совсем недолго.

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