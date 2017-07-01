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AfD: популистская партия или полезная оппозиция?
Редакция журнала получила письмо читателя, не согласного с тем, что партия AfD является правопопулистской. Ему отвечает автор статьи А. Кротов, в которой это утверждение было использовано.
Письмо в редакцию
Уважаемый главный редактор г-н Вайсбанд
Регулярно знакомлюсь с журналом «Партнёр». В данном случае хочу очень кратко высказать несколько своих соображений в связи с опубликованной статьей г-на А. Кротова в журнале «Партнёр» № 4 / 2017 на страницах 8-9. А теперь по существу статьи г-на Кротова «Победа Марка Рютте – победа объединенной Европы?»
- Очень правильно автор статьи поступил, поставив вопрос на заголовке к статье.
- Читаем: «Рютте и его партия получили меньше мандатов, чем на прошлых выборах (33 вместо 41), а партия Вилдерса больше (20 вместо 15)». Конечно, это не победа объединенной Европы, ибо и в экономически благополучных Нидерландах всё больше и больше жителей страны «выступают против исламизации Европы».
- Читаем: «14 мая предстоят выборы в ландтаг Северной Рейн-Вестфалии, самой населенной земли ФРГ. Председатель земельного отделения правопопулистской AfD Маркус Претцель позиционирует себя очевидным противником Евросоюза... В Кобленце эта компания выступила как некий клуб правых популистов, борцов против ислама...»
3.1. Что касается утверждения А. Кротова о том, что AfD – правопопулистская партия, то с этим утверждением объективно нельзя согласиться.
3.2. Партия АfD – это партия настоящих патриотов Германии, выступающих против новоявленных оккупантов немецкого государства.
3.3. Не будем голословны и подтвердим сказанное объективными фактами: прекрасный город Дюссельдорф заполонили толпы молодых бездельников – пришельцев. Это не известно А. Кротову?
3.4. Чем обязаны германские труженики-налогоплательщики, содержащие сотни и сотни тысяч бездельников, заполонивших страну? Быть может, это известно А. Кротову и редакции журнала «Партнёр», опубликовавшей опус г-на Кротова?
- Сравнивая сегодняшний Дюссельдорф с Дюссельдорфом десятилетней давности, видно, что город всё больше и больше превращается в хлев. Приведу лишь один факт: на некоторых станциях метро появляется нестерпимый запах мочи, что впору противогаз одевать. Такого десять лет назад в Дюссельдорфе не было.
- Вот против превращения Германии в хлев и выступает AfD, что очень не нравится г-ну Кротову. Партия AfD – партия настоящих патриотов, ведущих борьбу за спасение Германии!
С уважением,
д-р Михаил Леках,
доктор технических наук с 1983 г.
кандидат экономических наук с 1973 г.
Ответ читателю
Александр Кротов (Эссен)
Семь процентов патриотов
Судя по всему, я вызвал нешуточное раздражение автора письма, поэтому прежде всего выражаю ему благодарность за сдержанность в выражениях, которая далась ему, видимо, нелегко. Теперь по пунктам.
В первом из них – по поводу знака вопроса в заголовке – наши мнения в первый и в последний раз совпали.
Пункт 2.
В принципе, победил ли Рютте? Совсем незадолго до выборов Вилдерс по опросам опережал Рютте, но всё же проиграл. Есть ли шанс у Вилдерса в будущем взять реванш? Нидерландский писатель Геерт Мак назвал Вилдерса «торговцем страхом», умеющим манипулировать общественным беспокойством лучше, чем кто-либо другой. А профессор Амстердамского университета Сара де Ланге говорит: «Если Европу не ожидают новые встряски, популярность Вилдерса сдуется сама собой».
Пункт 3.1.
Что касается утверждения о том, что AfD – правопопулистская партия, то позвольте сослаться на высказывания авторитетных немецких политологов на страницах сайта Федеративного центра политического образования, проясняющие это понятие.
Профессор Йенского университета им. Фридриха Шиллера д-р Торстен Оппеланд: «С самого начала существования AfD упрекают в правом популизме… Слоган MutzurWahrheit в популистской манере внушает, что «старые партии» обманывают народ. Предвыборные плакаты AfD, критикующие включение иммигрантов в социальную систему страны, направлены на завоевание голосов избирателей правых взглядов» (http://www.bpb.de/politik/grundfragen/parteien-in-deutschland/211108/afd).
Профессор Майнцского университета им. Иоганна Гуттенберга Кай Арцхаймер: «В июле 2015 партия раскололась – Люке не получил большинства на выборах и вышел из партии. За ним ушли 10% ее членов. Борьба за управление не закончена – видные функционеры, частично связанные с NeueRechte(антиконституцонное радикальное течение – А.К.), требуют большей радикализации AfD. В науке принято сегодня позиционировать эту партию как правопопулистскую» (http://www.bpb.de/politik/wahlen/wer-steht-zur-wahl/rheinland-pfalz-2016/46067/afd?p=0#bio0).
Интересное лингвистическое исследование провел профессор прикладной лингвистики Технического университета Дрездена Йоахим Шарлот. Шарлот выделяет три признака, характерных для популизма.
Во-первых, скандальная лексика и нарушение всех табу. Во-вторых, использование понятия «народ» как гомогенного, обезличенного, лишенного индивидуальности. В-третьих, резко враждебное отношение к элите.
Программы «старых» партий, содержащие от 21 523 до 44 582 слов, в несколько раз превосходили по объему программу AfD (9 863 слова). По краткости, которая, как известно еще от доктора Чехова, – сестра таланта, «альтернативщиков» превзошла только NDP, уложившаяся в 1727 слов.
Лаконизм программ популистов объясняется просто. Реальные политики, отвечая на вопрос – что нужно сделать, обязательно объясняют и как они намерены это делать. Популисты весьма красочно рассказывая, что они намерены делать, на вопрос – как? – отвечают: вы нас выберите, а мы потом покажем как.
Характерной чертой речевого ряда документов AfD Шарлот называет скандальность, эмоциональность и склонность к теориям заговора.
Скандальные по отношению к истеблишменту существительные: «слепота», «хаос», «крах», «глупость» в сочетании с прилагательными «аномальный», «нелепый», «абсурдный» в речах и программах AfD используются на 36% чаще, чем у других партий.
«Альтернативщики» на 28% чаще используют эмоционально нагруженные слова («интенсивные», по выражению Шарлот): «абсолютный», «принципиальный», «предельный», «уникальный».
Наконец, они на 30% чаще среднего показателя прибегают к терминологии «заговора», правда, заметно в этом уступая деятелям NDP, которые эксплуатируют теорию заговора на 75% чаще других.
Можно улыбнуться дотошности исследователя – надо же было всё это сосчитать. Но ведь кто-то это сосчитал. Наивно было бы предполагать, что такая подача материала спонтанна и в какой-то степени случайна. Нет, популисты тоже прибегают к услугам опытных политологов и психоаналитиков, давно знающих, сколько и каких слов должно быть в текстах, работающих на целевую аудиторию.
Полностью с исследованием профессора Йоахима Шарлот вы можете ознакомиться на сайте http://katapult-magazin.de/de/artikel/artikel/fulltext/die-sprache-der-afd/.
Пункты 3.2 и 3.3.
По поводу «настоящего патриотизма» AfD. Чтобы понять, как разыгрывает AfD национальную карту, достаточно озвучить один их слоган: «Wir und die Anderen», который можно истолковать однозначно: мы – народ, другие – нет. Документы AfD пересыпаны словами с корнем «volk» или «bürger»: «народное участие», «воля народа», «гражданское решение»...
А вот к языку истеблишмента «альтернативщики» настроены откровенно враждебно и искусно от него отстраняются – как единственные носители истины и разума от очковтирателей и «сорняков» системы. Всё произносимое представителями других партий сопровождается словечками вроде «якобы …», «так называемые …», «как утверждают …» и т.п.
Вслед за AfD мой критик повторяет выражения «толпы молодых бездельников», «новоявленные оккупанты», взятые непосредственно из языкового «арсенала» опаснейшей группировки Reichsbürger, которые считают себя гражданами рейха, а не ФРГ. Германия, по их мнению, всё еще находится в оккупации союзниками.
«Оккупант» – пугающее, но бессмысленное в данном случае слово. Если число беженцев достигает 1% от общей численности населения страны, то не может 1% безоружных людей оккупировать страну. Это выражение – еще один яркий пример популизма.
В связи с этим у меня вопрос: почему вы с таким придыханием называете AfD «настоящими патриотами Германии»? Хорошее слово «патриот» сегодня девальвировано, как в СССР было девальвировано хорошее слово «товарищ». Сочетание «настоящий патриот» звучит несколько пугающе, а у словосочетания «настоящий патриот Германии» - и вовсе плохая история. Вы понимаете, о чем я говорю?
Пункты 4. и 5.
AfD выступает против превращения Германии в хлев, пишете вы. А все остальные выступают за превращение Германии в хлев?
Почему же на земельных выборах в NRW эта партия набрала только 7,4%? Остальные 92,6% – не настоящие патриоты и мечтают о превращении Германии в хлев? По какой шкале AfD оценивает истинность патриотизма?
Просто Германия – здоровый организм, который умеет отделять зерна от плевел. Правившая до сих пор коалиция ничего не смогла сделать по части экономического подъема региона, а популистские (заметьте, популистские) действия «зеленого» министра образования окончательно склонили чашу весов в пользу другой коалиции. Теперь у руля будет коалиция CDU-FDP.
Рекомендую вам смотреть программу Deutsche Welle, в которой дискутируют русскоязычные политики немецких партий. В программе, посвященной выборам в NRW, был один характерный момент: представитель AfD посетовал, что CDU «перехватил» у них повестку дня, сделав главным пунктом своей программы внутреннюю безопасность страны.
В этом как раз и заключается положительный момент действия этой партии. Она точно определила болевую точку страны, выпукло показала настроения народа и помогла «старым» партиям в формировании повестки дня. Как оппозиционная сила она оказалась на своем месте.
Какие у AfD перспективы? Кто знает? Сегодня ее раздирают внутренние разборки. Поражения, которые терпят популисты во всей Европе, явно не ветер в ее паруса. Выборы в бундестаг покажут, куда направлен вектор популярности AfD. Ждать осталось недолго.
От редакции. Редакция журнала «Партнёр» готова к продолжению этой важной для Германии дискуссии.
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Комментарии (3)
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и сплошная любовь к левым .
Хотя , по-моему, левые уже совсем в нацизм приехали
тут завёлся на сайте один юзер, который везде пакости пишет и радуется, наверное.
Администрации надо чаще форум чистить. Остальных юзеров прошу не подаваться на
провокации заскочившего провокатора. По сути дела я считаю обоих оппонентов
правыми. Темы, поднимаемые AfD, действительно есть.
Только вот сама новоявленная партия неспособна (по моему мнению) удовлетворительно
решить поднятые ей вопросы. Нам нужен европейский Трамп и поддерживающая его
американская республиканская партия, но где ж их взять? Этих спасительных и
нужных Европе персонажей днём с огнём не видно.
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