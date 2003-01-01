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«Партнер» №6 (237) 2017г.

Политические игры на Среднем и Ближнем Востоке. Часть 2

Политические игры на Среднем и Ближнем Востоке

Евгений Кочанов (Бонн)

Часть 2. Начало в № 4 / 2017

Со времени выхода первой части этой статьи произошли вполне значимые изменения в структуре, намерениях и действиях участников игры, которая (по-прежнему всё-таки) идет в Сирии и вокруг нее. Попробуем разобраться в характере и значении этих сдвигов по порядку или не очень.

Позиция одного из игроков, кажется, становится более явной, и он хочет преодолеть летаргическое полубездействие своего предшественника на посту президента США. Речь идет, конечно же, о Дональде Трампе, противоречивые высказывания которого еще во время предвыборной кампании привели в замешательство «проницательных аналитиков». Как просто: высказывания – это одно дело, действия – другое (впрочем, и коллеги, соперники-бизнесмены, предупреждали, что он решительные действия предпочитает рассуждениям или даже самому глубокому анализу). Движется мир, господа...

Реальным и очень резонансным действием явился внезапный налет американской авиации на одну из главных военных авиабаз правительственной сирийской авиации аш-Шайрат, после того как самолеты, вылетевшие с этой базы, бомбили находящийся под контролем оппозиции (кстати, не запрещенной в России) город Хан-Шейхун бомбами, начиненными смертоносными отравляющими веществами. Когда всё стало практически очевидным и для всего мира доказанным, шум поднялся в России, если считать Россией Первый канал и другие «федеральные» СМИ. «Как они определили зарин? Я знаю, тронешь – он тут же убьет». Была экспертиза странного индивидуума, быстро исчезнувшего с экрана. Предполагаю, что речь шла о более древнем капельно-нарывном средстве под названием «табун», помню это по урокам на военной кафедре в самом начале 60-х...

Впрочем, расследование по делу идет, хотя Россия уверяет, что ничего такого не происходит. Россия же в этом не участвует – значит, всё фальшивка. Сначала говорили – провокация, потом громкими голосами Ирана и сирийского режима: «это инсценировка». Минобороны России уже заявило официально – нет никаких доказательств! И вот уже многоречивый Лавров заявляет, пряча руку в карман: «Виновные должны быть наказаны!» Сильно напоминает дело по малазийскому «боингу»: помните, сначала «настамнет», потом «там были украинские истребители», наконец, «в расследовании не участвовала Россия!», поэтому всё это – вранье! Впрочем, уже и осторожная Германия заявила: собственное расследование БНД стопроцентно доказало, что химический налет был совершен авиацией Асада.

Подробные описания того, что такое зарин, каково его действие, как он производится, легко найти в интернете. Другое дело – зариноподобные нервнопаралитические соединения: их сотни и они могут производиться в виде «бинарных соединений» – иначе говоря, два вполне безопасных компонента смешиваются и в результате – смерть. Израильская разведка сообщала и о такой возможности (впрочем, не утверждая и не представляя неопровержимых доказательств): безопасные компоненты на сохранившихся химических заводах под контролем сирийского режима доставляются в Иран, где из них делают готовые смертоносные боеприпасы.

И – обратно, речь лишь о том, как долго держится смесь – день, неделю или дольше. Но как замышлялось, в самой-то Сирии – ни малейших следов! Так предполагалось десятилетия три назад, когда в военный оборот вошло понятие «бинарное химоружие». Сейчас можно обнаружить все следы, которые еще нужны, чтобы сделать расследование обвинительным на все сто процентов. Повышенная щепетильность расследователей (равно как и опасения, что их прирежут на месте) тоже играет роль, хоть и замедляет процесс. Собственно, как и в инциденте с малазийским "боингом" – всё вроде бы доказано, но не на 100, а на 98 процентов, и вынесение окончательного вердикта задерживается... Но, тем не менее, оно – НЕИЗБЕЖНО. Медленно движется международная юридическая колесница, но рано или поздно доезжает до правильной цели.

Важное событие – провозглашенное Россией создание на территории Сирии четырех так называемых «зон деэскалации», иначе называемых «зонами безопасности». Карту легко можно найти, и она вызывает сомнения. Впрочем, не только карта. Сам этот ход, согласованный тремя участниками совещания в Астане Россией, Турцией и Ираном, которых тут же назвали «гарантами», пока имеет вид лишь грубого наброска, но уж никак не проработанного и реализуемого плана. Представители сирийской оппозиции, уж как бы лояльно не относились они к этой идее, дружно покинули совещание в Астане, обозвав план «попыткой оккупации».

На самом же деле – и об этом речь даже не идет – за продвижением «деэскалации» должны наблюдать «пункты мониторинга», сформированные из офицеров трех «стран-гарантов» (трех держав с разными, иногда диаметрально противоположными интересами), а это случится, если случится, то лишь в начале июня. Эти же пункты должны определить и окончательные очертания этих зон, так что пока они вроде бы и не существуют. Более того, вооруженная оппозиция, осуществляющая власть внутри этих зон с расплывчатыми границами, никуда не уходит и уходить не собирается.

Очередному провозглашению Асадом амнистии тем, кто сложит оружие, не верит уже никто. Смогут ли контролировать оппозицию российские, турецкие или иранские войска – весьма сомнительно, да и ведь тогда там неизбежно будет противостояние на земле, «деэскалация» станет эскалацией. Вопросов больше, чем ответов, сомнений больше, чем уверенности.

А тут еще провозглашение этих зон «бесполетными» – при том, что Россия прежде категорически возражала против создания в Сирии «бесполетных зон» – летаем, дескать, где хотим. Тот же «дескать» сейчас Россия получила и от США с коалицией, и от Израиля – «летали и летать будем». Системы С-300, С-400 никого не убеждают. Нет ведь на самом деле никаких зон безопасности, демонстративное прекращение бомбить их, разрушать больницы и школы, гнобить базары химоружием – всё это, вроде бы, – продвижение к далекому миру. И уже с самого начала были заявления, что затея с зонами – это пропагандистский «фейк», не могущий иметь каких-либо последствий. Последствия, возможно, всё-таки будут, поживем – увидим.

Тревожная новость – Хезболла и другие вооруженные шиитские ополчения на территории Сирии, действующие на стороне режима Асада, поступают под прямое командование иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и могут даже носить иранскую армейскую форму. Опасность в том, что боевики Хезболлы в иранской форме войдут в состав «групп трехстороннего мониторинга» в районах близ границы с Израилем. Впрочем, по израильским данным, Россия заверяет, что только она и никто больше, будет контролировать зону, примыкающую к Голанским высотам. Возможно, это один из результатов недавних визитов Нетаньяху в Москву. Правда, от словесных заверений легко отказаться.

Речь, в общем-то, не об этом. Игра. Большая Игра, Очень Большая Игра. Понятно, хоть и не до конца, чего хочет Америка и что она в итоге могла бы получить от решительных действий там ли, у берегов Кореи, либо в окрестностях Шама – Сирии, Ирака, Ливана – в общем-то, всех стран, самых разнообразных, которые подверглись когда-то агрессии конницы первых халифатов и были навеки исламизированы. Исправить это едва ли можно, но можно доказать, убеждением ли, силой – либо убеждением силой, что ислам не является самым главным, самым привлекательным «трендом» растерянного человечества.

Чего хотят другие игроки? Европа – более ли менее ясно: поменьше беженцев, с этими бы справиться, а так – справляемся, кряхтя от терактов и не думая, что это вина «мирного ислама». Впрочем, до поры до времени. У России – простейшая позиция. Все, кто против Асада, легитимнейшего из легитимных, это – террористы, их нужно душить, и бывает, что при этом погибают мирные жители. Почему всё же Россия там? Один из «пикейных жилетов», именуемых ныне «политологами», заявил как-то в одном из федеральных ток-шоу: мы сможем контролировать водные ресурсы Ближнего Востока: Тигра, Евфрата. Думаю, волжане в восторге. Ну, бывает...

Одно из недавних сообщений: группа сухопутных войск Иордании и Великобритании перешла сирийскую границу и заняла позиции около Пальмиры вдоль стратегического шоссе, соединяющего Дамаск и Багдад. Может, еще одна «зона безопасности», уже внутри провозглашенной в Астане?

Так или иначе, проасадовские силы, несмотря на «деэскалацию», начали наступление на пограничный между Сирией и Иорданией пост Ат-Танф, находящийся под контролем коалиции. Там, кстати, американский спецназ уже несколько месяцев готовит сирийцев, активно действующих против ИГ, вовсе даже не против Асада. Предупредительные выстрелы не подействовали, и последовал уничтожающий авиаудар. Заявление Лаврова: «Это нелегитимно и противозаконно». Никто пока не оспаривал «легитимность» заявленных Россией, Ираном и Турцией зон, Асад помалкивает...

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