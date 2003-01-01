Социальные вопросы >> Социальные пособия

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Возврат пособия ALG II при асоциальном поведении

М. Миронов (Дортмунд)

Вступившие в силу с августа 2016 года изменения программы HartzIV (NeunteGesetzzur ÄnderungdesSGBII) расширили возможности Job-центров в части возврата пособия ALGII в случаях так называемого асоциального поведения клиента биржи труда.

Прежде считалось, что возместить необоснованно полученные общественные средства обязан тот, «кто... намеренно или вследствие грубой халатности создал без должных на то оснований предпосылки назначения пособия для себя и членов своего семейного сообщества (Bedarfsgemeinschaft)».

С августа прошлого года сфера наказуемых деяний расширена на лиц, пособие которым назначено правомерно, и ни о каких ложных предпосылках речь не идет. Таким «законным» получателям ALG II теперь также может быть инкриминировано асоциальное поведение (sozialwidriges Verhalten), а значит, от них могут потребовать вернуть ранее выплаченное пособие. Произойти это может в тот момент, когда нуждаемость в помощи и, соответственно, объем выплат ALG II повысится без наличия на то уважительной причины.

Более того, ведомство вправе увидеть признаки асоциального поведения даже тогда, когда нуждаемость и объем выплат сохраняются в течение продолжительного времени неизменными. В этом случае Job-центр вправе вменить своему клиенту в вину отсутствие должного стремления к поиску работы для снижения зависимости от общественной поддержки (§34 Abs.1 SGBII в новой редакции). Получается, что само по себе использование пособия по безработице для жизнеобеспечения таит в себе опасность быть обвиненным в асоциальном поведении.

Расширение сферы действия закона Федеральная служба занятости иллюстрирует на отдельных примерах. Согласно новой редакции, под определение асоциальных действий подпадают:

– прекращение без уважительной на то причины подработки к пособию,

– необоснованный отказ от предлагаемого рабочего места,

– нежелание матери-одиночки указать имя отца ребенка, что препятствует назначению алиментов и сокращению начисляемого пособия,

– нежелание сменить налоговый класс на более благоприятный с целью повышения нетто-заработка и соответствующего снижения суммы пособия,

– неэкономное расходование крупных разовых денежных поступлений (выходное пособие, возврат налогов, наследство и т.п.), что приводит к увеличению суммы выплаты ALG II и т.п.

Наложение санкций

Виновный в асоциальном поведении безработный обязан вернуть Job-центру пособие в размере «ущерба», который он нанес государству в связи с повышением затрат на его обеспечение. Однако точно определить нанесенный ущерб оказывается возможным далеко не всегда. Например, в таких часто возникающих ситуациях, как отказ от предлагаемой работы или нежелание оформить алименты на ребенка, невозможно оценить размеры теряемого клиентом Job-центра дополнительного дохода, ведущего к сокращению выплат ALG II. В таких случаях приходится устанавливать размер возмещаемой суммы условно.

Проще рассчитать изымаемую сумму в случаях отказа от уже выполняемой работы. Если, к примеру, получатель ALG II необоснованно прекращает Mini-Job за 450 евро в месяц и полностью переходит на иждивение ведомства, то возвращать ему придется только ту часть подработки, на которую увеличится начисляемое пособие. В данном случае сумма возврата будет равна заработку за вычетом оставлявшейся работающему части в 170 евро, т.е. 450 – 170 = 280 евро.

Обязанность возмещения лежит на члене семьи, который считается виновником асоциальных действий. Это не исключает, однако, что в суммы подлежащих возврату средств могут входить выплаты, полученные остальными домочадцами. Расчет долга может включать все составные части пособия: основную ставку, доплаты к ней, оплату проживания и взносы в больничное страхование.

Закон не ограничивает объем средств, которые подлежат возврату при обвинении в асоциальном поведении. Набегающие ежемесячно суммы возмещений могут накапливаться и достигать значительных размеров. Максимальный срок формирования долга по одному эпизоду асоциального поведения определен законодателем в три года. Однако на деле наказание не накладывается за столь длительный период, поскольку Job-центры вправе предъявлять финансовые претензии только в связи с ущербом, нанесенным конкретным наказуемым действием. Если, например, получатель пособия необоснованно отказался от временной работы, что позволило бы сократить пособие на 500 евро в месяц в течение полугода, то взыскать с него можно максимум 3000 евро. На практике курирующие безработных менеджеры сами сокращают срок наказания, если речь идет об асоциальном поведении членов семей с малолетними детьми, особенно если семьи испытывают материальные затруднения (отсутствие накоплений, долги и т.п.)

Поскольку асоциальное поведение не исключает права на выплату прожиточного минимума, пособие ALG II попавшему под обвинение безработному и его семье продолжает начисляться. Наложение санкции в этих условиях происходит путем ежемесячных вычетов из текущего пособия суммы, равной 30% ставки пособия.

Не так страшен черт ...

Подопечным Job-центров важно знать, что любое обвинение в асоциальном поведении должно быть строго обосновано. Это означает, что если действия получателя пособия обосновываются «уважительной причиной» – wichtiger Grund (например, невозможностью продолжать работу по состоянию здоровья или необходимостью заботиться о малолетних детях), то обвинение в асоциальном поведении и, соответственно, требование возврата пособия должно быть снято.

Закон не требует строгих доказательств существования важной причины. Достаточно, если клиент Job-центра сможет разумно и убедительно объяснить причины своего поведения.

Считается, что wichtiger Grund имеет место, когда действия безработного базируются на праве, предоставленном ему другим законом, например, использовать время на воспитание детей – Inanspruchnahme der Elternzeit nach § 15 Bundeselterngeld und Elternzeitgesetz.

Проверка наличия важной причины, исключающей наказание безработного, входит в служебные обязанности сотрудника Job-центра, а потому должна проводиться в обязательном порядке. В случае несогласия с представленными получателем пособия объяснениями чиновник обязан обосновать свою позицию и доказать недостаточность аргументации своего подопечного. Если же доводы безработного касаются исключительно его приватной сферы, то доказывать отсутствие в действиях признаков асоциального поведения должен он сам.

Но даже если факт асоциального поведения уже установлен, это еще не означает, что выполнены все необходимые предпосылки для наложения штрафной санкции в виде возврата части ранее выплаченного пособия.

Перед тем как «запустить» процедуру вычетов, сотрудник Job-центра обязан проверить, не представит ли ежемесячное 30%-ное урезание ставки ALG II «недопустимую тяжесть» (Härte) для безработного и его семьи. И если выяснится, что из-за вычетов в семейном бюджете действительно образуется невосполнимая брешь, чиновник должен будет отказаться от требования возврата выплаченных средств.

«Тяжелое» положение может возникнуть как в экономическом, так и в персональном плане. Чаще всего оно выражается:

– в невозможности полноценного удовлетворения потребностей живущих в семье малолетних детей и школьников,

– в нехватке средств для доплат за медикаменты и процедуры, не перенимаемые больничными кассами,

– в вынужденном расходовании на повседневные нужды целевых накоплений на старость,

– в трудностях с погашением имеющихся долгов и т.д.

Однако отмена вычетов в связи с материальными затруднениями не означает полного освобождения от задолженности. При изменении ситуации в семье ведомство может вновь вернуться к своим финансовым претензиям.

В целом практика показывает, что Job-центры реализуют процедуру взыскания ранее выплаченного пособия главным образом в отношении обвиненных в асоциальном поведении молодых безработных, по большей части не обремененных семьей.

В отношении семей с детьми сотрудники ведомств проводят более мягкую политику, следуя указанию Федеральной службы занятости о том, что подобное наказание должно применяться только «в исключительных, строго обоснованных случаях».

Даже в ситуациях, когда родители без достаточных на то оснований прекращают выполняемую работу или отказываются от вновь предлагаемой работы, Job-центры исходят из того, что возврат пособия в размере утраченного родителями заработка поставит семью в неоправданно тяжелое положение, и на этом основании отказываются от вычетов.

Службы исходят из того, что сама по себе угроза быть обвиненным в асоциальных действиях (с сопутствующим изъятием части выплаченного пособия) должна оказывать воспитательное воздействие. Санкция призвана играть роль своего рода дубинки, которая должна «мотивировать» живущих на пособие граждан к интенсивному поиску работы, которая могла бы позволить профинансировать основные жизненные потребности и отказаться от общественной поддержки в полном объеме.

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