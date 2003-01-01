Иммиграция >> Поздние переселенцы

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Прием немецких переселенцев в Германию

Адвокат Томас Пуэ (Франкфурт-на-Майне)





Для тех, кто хочет переселиться в ФРГ

Граждане бывшего СССР немецкого происхождения могут переселиться в Германию различными путями. Основная линия переселения – приобретение статуса позднего переселенца по Закону о беженцах и изгнанных немецкой национальности (§ 4 BVFG) или члена семьи позднего переселенца (§ 7 или § 8 BVFG).

Второй по значимости переселенческой линией можно считать реализацию немецкого гражданства, приобретенного членом семьи в период Второй мировой войны. В 1941-45 годах несколько сот тысяч российских немцев из западных областей СССР оказались в зоне контроля оккупационных немецких властей. В 1943-45 годах многие российские немцы были переселены на территорию Германии или на подконтрольные ей территории Австрии, Чехии, Польши. В немецких фильтрационных лагерях большей части эвакуированных на Запад российских немцев было присвоено немецкое гражданство.

В 50-е годы прошлого века бундестаг подтвердил продолжение действия приобретенного этим путем немецкого гражданства. После 1945 года большая часть перемещенных на Запад российских немцев была возвращена в СССР. Потомки этой группы немецкого народа зачастую не знают о переходе на них скрытого от них немецкого гражданства от предка, натурализованного в качестве гражданина Германии в 1944 году.

Правила переселения в качестве гражданина Германии существенно отличаются от правил переселения поздних переселенцев.

Переселение в Германию по решению о приеме на правах позднего переселенца (§ 4 и § 7 BVFG) российского немца, его супруги и его потомков по § 7 BVFG означает автоматическое присвоение гражданства нынешней Германии после регистрации в лагере первичного приема. Переселенческий статус подтверждается выдачей Свидетельства позднего переселенца для лиц со статусом § 4 BVFG по § 15 Abs. 1 BVFG, для лиц со статусом § 7 BVFG по § 15 Abs. 2 BVFG.





Статус немецкого переселенца присваивается для переселения в Германию, а не для обеспечения немецким паспортом жителей бывшего СССР. Это означает, что фиктивные переселения не дают права на гражданство ФРГ. Ведомства отслеживают такие попытки и в небольшом количестве случаев аннулируют присвоенный ранее переселенческий статус.

Критерии присвоения статуса позднего переселенца менялись на протяжении десятилетий.

На сегодняшний день заявитель должен доказать немецкое происхождение, знание немецкого языка на уровне языкового теста В1 или на уровне родного языка и декларировать принадлежность к немецкому народу.





В решение о приеме могут быть включены члены семьи: супруг (стаж семейной жизни в стране происхождения до момента выезда не менее трех лет), все потомки со своими семьями, адоптированные и приемные дети, внуки и даже правнуки. Включение потомков в решение о приеме основного заявителя допустимо и задним числом, когда основной заявитель по § 4 BVFG уже проживает в Германии. Потомок по § 7 BVFG не обязан прилететь в Германию на одном самолете с поздним переселенцем. Он может по своим обстоятельствам и далее оставаться в стране происхождения. Переселение возможно, пока основной заявитель продолжает проживать в Германии. Смерть основного заявителя или его выезд из Германии лишает силы решение о приеме по § 7 BVFG.

Супруги потомков (§ 7 BVFG) поздних переселенцев и приемные дети немецких переселенцев в возрасте до 18 лет переселяются в Германию по статусу иностранных членов семьи по § 8 BVFG. В Германии переселенцы по § 8 BVFG имеют статус привилегированных иностранцев в составе немецкой семьи. Для принятия в немецкое гражданство иностранным членам семьи следует выполнять требуемые предпосылки, одной из важных предпосылок является выход из первоначального гражданства.

Правила разрешают заинтересованным лицам вести параллельные процедуры присвоения статуса по §§ 4 и 7 BVFG. В оправданных случаях я рекомендую своим клиентам следующую комбинацию процедур приема.

По прибытии в Германию семья позднего переселенца направляется в лагерь первичного приема для процесса регистрации. Здесь немецкое Ведомство по приему поздних переселенцев в более спокойной обстановке еще раз проверяет выполнение критериев статуса позднего переселенца. Позитивное завершение процесса регистрации документируется Свидетельством позднего переселенца. Выдача Свидетельства означает окончание процесса переселения. Ведомство приема поздних переселенцев, как правило, завершает на этом свою работу по приему немецкого переселенца. Разве что возникает подозрение в фиктивности переселения и получения статуса позднего переселенца без намерения проживать в Германии.

В сентябре 2013 года немецкий парламент существенно снизил административный порог присвоения статуса позднего переселенца. Исключены два главных требования, препятствовавшие многим заявителям в приобретении статуса позднего переселенца: требование семейной передачи немецкого языка и непрерывного документального свидетельства своей принадлежности к немецкому народу. Нынешние правила приема допускают смену национальности в документах заявителя и выученный немецкий язык. Позитивные изменения повлекли за собой важные процедурные решения: ранее вступившие в силу отказы могут быть пересмотрены со ссылкой на благоприятные для заявителя изменения закона. Обычно правила административного дело– и судопроизводства не разрешают возвращаться к повторному рассмотрению уже закрытых дел. Для российских немцев сделано исключение.

Важно знать, что отказ на базе актуального закона от 14 сентября 2013 года нужно обжаловать в предусмотренном законом порядке и в положенные сроки. Заявитель не может быть уверенным в возможности подачи им повторного заявления. Повторное рассмотрение в основном касается отказов на основе прежнего законодательства до сентября 2013 года.

Практическое значение имеют т.н. «возвращенческие случаи». Имеются в виду поздние переселенцы или потомки поздних переселенцев, некоторое время прожившие в Германии по статусу немецкого переселенца. Через некоторое время они по разным причинам потеряли интерес к жизни в Германии и вернулись в страны бывшего СССР. Сейчас многие из них обдумывают возможность возвращения и повторной попытки переселения в Германию, но сталкиваются с отрицательной реакцией компетентных немецких ведомств на подобные обращения. В целом ряде случаев мне удалось помочь «немцам-возвращенцам» создать новую базу для проживания в Германии.

Статус позднего переселенца по § 4 BVFG – наиболее льготная правовая форма переселения. Поздний переселенец получает зачет иностранного трудового стажа в немецкой пенсионной кассе. Ненемецкая супруга становится гражданкой Германии после переселения вместе со своим супругом (стаж семейной жизни до переселения более 3-х лет, языковой сертификат уровня А1). Переселение по иным статусам не дает права на зачет иностранного трудового стажа.

Всегда имеет смысл проверить историю семьи на наличие скрытого немецкого гражданства. По моему опыту, примерно 10% сегодняшнего поколения российских немцев имеют в своих семейных историях указания на административные процедуры немецких властей в отношении их предков. Ситуацию с немецким гражданством периода войны может прояснить запрос в Федеральный архив, многие папки с натурализационными документами сохранились до настоящего времени. Потомок гражданина Германии может подать в Федеральное административное ведомство заявление о выдаче удостоверения гражданина Германии, приложив к нему архивное свидетельство о натурализации и доказательство своего происхождения от названного предка.

До 1975 года закон дискриминировал брачных потомков немецких матерей по отношению к брачным потомкам немецких отцов. Рожденные в браке до 31.12.1974 дети немецких матерей не приобрели немецкое гражданство на момент и в силу рождения, особое положение занимали внебрачные дети. Поэтому недостаточно указать на прабабушку и присвоенное ей в 1944 году немецкое гражданство. Надо еще доказать непрерывную наследственную линию передачи гражданства в соответствии с действовавшими тогда законами. В позитивном случае Федеральное административное ведомство выдает заявителю удостоверение гражданина Германии. Все немецкие ведомства обязаны обращаться с обладателем удостоверения как с гражданином Германии и по его требованию выдать ему действенные немецкие документы.

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