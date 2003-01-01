Общество >> Криминал

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Серийные грабители квартир в Германии

Ирина Навара (Франкфурт-на-Майне)





Квартирные кражи в больших городах Германии за последние несколько лет стали настолько серьезной проблемой, что Министерство внутренних дел ФРГ издало приказ о создании в каждом земельном управлении криминальной полиции специальной IT-службы, ответственной за системный анализ актуальной ситуации.





Как показала практика, в 90 % случаев ограбления домов и квартир не носят характер спонтанного преступления, а совершаются на основе продуманного плана и тщательной подготовки. Грабежи происходят не реже трех-четырех раз в неделю и, судя по уровню исполнения и характеру проникновения в жилище, относятся к серийным преступлениям. Основной контингент преступников, связанных с грабежами квартир, прибывает из Восточной Европы.

Служба, ведущая контроль за актуальным состоянием сферы квартирных грабежей, была создана в криминальной полиции земли Гессен в 2015 году, и в ее состав входят всего шесть человек. Шестеро инициативных полицейских комиссаров, владеющих профессиональными знаниями в области компьютерных технологий, сами разработали программное обеспечение, позволяющее на основе анализа данных, содержащихся в полицейской сводке, отличать серийные грабежи от случайных. Каждая банда работает в определенном регионе, имеет свой характерный стиль и присущий только ей почерк. Но используемые методы грабежа являются порой столь изощренными, что даже бывалые оперативники не могут предположить, с кем и с чем им предстоит столкнуться при конкретном расследовании.

Мимикрия под внешнюю среду

В мегаполисах количество серийных квартирных грабежей существенно больше, чем в мелких населенных пунктах. Но и шансы найти преступника в большом городе намного выше, ведь даже одна серия многочисленных краж оставляет цепочку следов. Учитывая нынешний многонациональный состав населения больших городов, грабителям сейчас нет смысла маскироваться под трубочиста или почтальона. Сегодня серийный вор выглядит как обычный горожанин, его внешний вид ничем не отличается от других горожан, он обладает способностью сливаться с общим фоном. Серийный вор знает психологию толпы, ведь интерес к прохожему возникает у местных жителей в связи с его нетипичным для конкретного времени дня и места поведением. Например, сразу бросается в глаза любой крадущийся и осторожно осматривающийся по сторонам субъект, что выдает в нем неместного жителя. А вот человек, спешащий рано утром, выглядит вполне естественно для горожанина, опаздывающего на работу. Наоборот, у соседей вызовет любопытство человек, бегущий днем или ранним вечером. Обратят внимание на человека, пристально вглядывающегося в окна первого этажа, и не запомнится праздно прогуливающийся по улице персонаж. Поэтому не удивительно, что понадобилось длительное время, чтобы полиция вышла на след пестрой по составу участников банды и ликвидировала это сообщество квартирных грабителей.

По большим городам земли Гессен прокатилась волна как будто совершенно необъяснимых квартирных краж. Самое поразительное заключалось в том, что опросы свидетелей не дали полиции ни одного обнадеживающего результата. Кражи совершались день за днем практически на глазах соседей, а свидетели никого не видели и ничего не могли припомнить. Но ведь такого не может быть, квартирные воры еще не научились растворяться в пространстве, как герой компьютерных игр! Значит, пришел к выводу главный полицейских комиссар, воры настолько сливаются с привычным в это время суток окружением, а их поведение так идеально вписывается в обычную картину дня, что необходимо просчитать самые, казалось бы, нереальные варианты: не упуская из виду даже прогуливающуюся по двору домашнюю кошечку.

И мало-помалу картина начала вырисовываться. На просьбу полицейских инспекторов «вспомнить абсолютно всё» соседи постепенно припоминали припаркованный недалеко от дома микроавтобус с восточноевропейскими номерами. Ответы на дальнейшие вопросы ошеломили даже видавших виды полицейских. Все соседи в один голос указывали на трех милых и воспитанных девочек-подростков, проходящих через двор с большими школьными ранцами за спиной. Кажется невероятным? Метод расследования преступлений меньше всего основан на эмоциях: факты, только факты – упрямая вещь, на которых, собственно, и строится логика раскрытия преступления. Среди сотрудников полиции была распространена ориентировка на проходящих через дворы в послешкольное время трех-четырех 12-13-летних девочек. Недалеко должен обязательно находиться микроавтобус с восточноевропейскими номерами. Подозревать всех 13-летних девочек страны – означало бы пойти против голоса разума. Полиция «увеличила обороты». Если по свидетельским показаниям номерные знаки микроавтобусов указывали на Польшу, на всех автобанах в этом направлении выставили полицейские патрули. Комиссариат провел доскональное расследование, показавшее, что по утрам два-три раза в неделю, в расположенных на границе с Польшей фирмах по аренде автомобилей регулярно берут напрокат два микроавтобуса одной и той же марки. К вечеру следующего дня машины сдают фирме, а из багажника выгружают тяжелые дорожные сумки. Полиция проследила весь путь автомобилей от границы с Польшей до Франкфурта и, организовав операцию по перехвату, взяла преступную группу на одной из квартир с поличным.

Действительно, в кражах принимали участие 12-13-летние девочки. Разбившись на группы по трое, девочки смешивались с возвращающимися домой школьниками и прямиком шли к указанным главарем банды квартирам. Приоткрытые балконные двери и неплотно закрытые окна на первых этажах облегчали задачу. Имевшие определенные навыки взлома дверей и оконных рам девочки в течение двух минут оказывались в квартирах. Одна – «на стреме», две другие обносят квартиру. Наметанный взгляд, координированные движения, ловкость рук – и за полчаса часть имущества владельца перемещалась в объемные школьные ранцы. Покидали квартиру через дверь и, словно растворившись в воздухе, доставляли добычу в микроавтобусы.

Большие города – большие серии

Под пристальное внимание серийных грабителей попадают не спальные районы, где заметен каждый незнакомый прохожий, а квартиры и дома в центральных районах города. Именно там жизнь бурлит в водовороте событий, а темп ее настолько высок, что создает грабителям идеальные условия для подобных преступлений. Более того, подавляющая часть серийных квартирных грабежей происходит в дневное время, когда многие жильцы покидают свои жилища на целый день. Преступники прекрасно понимают, что состоятельные жильцы предусмотрели возможность ограбления и приняли меры по усилению безопасности своих квартир. Серийные квартирные воры рассчитывают на недешевый, но незатейливый улов, ведь в обычных домах по стенам не развешаны подлинники Пикассо, а в платяных шкафах не спрятаны фамильные бриллианты. Но зато забирают всё, что быстро упаковывается в дорожную сумку и легко вынести: от смартфона и ноутбука до хранимой дома денежной наличности, а также хрустальные вазочки, фарфор, столовые приборы, серийные драгоценности. Согласитесь, антикварная мебель не влезет в самый вместительный кофр, ее продажа связана с организационными сложностями, требует от продавца осведомленности в ценах, стилях мебели и многом другом.

В серийных кражах квартир участвуют в основном умудренные опытом проведения организованных ограблений восточноевропейские криминальные элементы, связанные с агентами-информаторами.

Существует и иная категория квартирных воров. Они нуждаются лишь в деньгах. К ним относятся воры, обладающие неплохой сноровкой, умеющие орудовать слесарным инструментом и безоглядно идущие на риск. Их главная цель – быстро и без особых сложностей сдать добычу, купить на выручку наркотики или проиграть в азартные игры. Не придет же в голову наркоману или заядлому игроку вкладывать украденные деньги в акции или в биржевые фонды?! Таким преступникам для проникновения в квартиру достаточно едва заметной щели в окне или неплотно прилегающей входной двери: пару минут усердия – и взломщик уже в квартире.

Случайных воров отпугивает обычно совокупность трех обстоятельств: шум, свет, люди. И если при наличии двух первых помех преступник абсолютно точно пройдет стороной, присутствие людей в квартире окажется для взломщика неприятной неожиданностью, например, престарелый член семьи или оставленный на короткое время маленький ребенок. Поэтому если вам дороги ваши родственники, уходя из дома, оставляйте включенным свет и делайте погромче звук телеприемников.

Полиция наготове

Ежедневно информация со всех полицейских участков стекается в Центральное земельное управление полиции, а утром каждого дня на электронной карте начальника службы уже обозначены попадающие под особое подозрение не только населенные пункты и отдельные кварталы, но и улицы. Серийники действуют оперативно и обычно грабят квартиры одну за другой. В район, ставший эпицентром криминальных событий, направляются подразделения специально подготовленной и вооруженной полиции для предотвращения готовящегося преступления и возможного захвата преступников. Компьютерный анализ дает даже предположительную дату следующего ограбления, а на автобанах дежурят полицейские бригады, проверяющие каждый подозрительный автомобиль.

За прошедший 2016 год только по земле Гессен было зарегистрировано 10405 взломов жилищ и грабежей. А сколько попыток удалось пресечь полиции, об этом не сообщается. У преступника много путей, а у его преследователя только один – тот, по которому идет преступник.

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