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«Партнер» №6 (237) 2017г.

Криминальная хроника Германии. Май 2017

Криминальная хроника Германии

Сергей Дебрер (Ганновер)

Грабитель нынче пошел покладистый

Лейпциг. Около семи часов вечера в магазин на Zittauer Straße вошел юноша лет восемнадцати в лыжной маске с прорезями для глаз и, держа в руке пистолет, на безупречном немецком потребовал у находившихся за прилавком двоих пожилых продавщиц деньги. На это одна из них, шестидесятидвухлетняя, рявкнула в ответ: «Nein!». Налетчик, передернув затвор пистолета, повторил свое требование. Женщина тем же тоном выпалила ему: «Нет денег! Не понял, что ли?», а ее более молодая коллега сняла с телефонного аппарата трубку и, поднеся ее к уху, спросила грабителя: «Хочешь, чтобы я полицию вызвала?» Тот был настолько обескуражен решительностью продавщиц, что, не говоря ни слова, развернулся и убежал. Женщины вызвали полицию, по факту покушения на ограбление возбуждено уголовное дело.

Воров подвела «цифровая» безграмотность

Фрайзинг (Бавария). Проникнув в частный дом, банда «домушников» вскрыла хозяйский сейф и похитила драгоценности на сумму свыше 100 тыс. евро. Заодно один из взломщиков прихватил и лежавший на виду хозяйский iPad, который, спустя несколько дней, использовал для съемок собственной свадьбы. Одного не учел вор: владелец гаджета установил на нем функцию мгновенной передачи отснятых картинок для их хранения на так называемом «облачном» сервере. Так что, когда обворованный увидел там не им отснятые кадры, он тут же уведомил об этом полицию. Использовав программу распознавания лиц по фотографиям, оперативники быстро идентифицировали жениха. Свой медовый месяц он проводит в СИЗО вместе с подельниками.

Видеонаблюдение вела кошка

Крайлинг (Бавария). К предстоящему проникновению на виллу международная банда квартирных воров подготовилась основательно: установили, что в ночь налета хозяев не будет дома, определили пути отхода и т.д. Основательной оказалась и добыча: наличных денег и драгоценностей преступники взяли более чем на 60 тыс. евро. Одно упустили ребята: на ошейнике кошки – единственного живого существа, встретившего их на вилле, была установлена миниатюрная видеокамера, с помощью которой хозяева позже просматривали на компьютере все похождения своей любимицы в их отсутствие. В объектив этой камеры и попал тридцатисемилетний главарь банды. Полиция Мюнхена, получив эти кадры, разослала его изображение коллегам не только в Германии, но и в соседних странах. После опознания преступника жандармерией Австрии членов банды, состоявшей из четырех человек, установили поименно и «привязали» к совершению 32 краж с взломом, общий ущерб от которых превышает 600 тыс. евро.

Такие разные «сюрпризы»...

Аурих (Нижняя Саксония). Иногда штормы в Северном море делают жителям Восточно-Фризских островов неожиданные подарки – когда приятные, когда не очень. Так, в январе на берег острова Лангеоог к радости местной детворы вынесло тысячи шоколадных яиц-«киндерсюрпризов» и десятки тысяч деталей Lego. Иные чувства у островитян вызвал очередной «сюрприз»: в канун Пасхи на побережье островов Боркум, Балтрум и Норденай вынесло 11 объемистых пластиковых пакетов с чистейшим кокаином на сотни тысяч евро. Как заявил по этому поводу бургомистр Балтрума, «эта новость не вызовет всплеска интереса со стороны наших жителей. Никто не захочет рисковать, делая себе криминальную карьеру на торговле наркотиками». О происхождении «сюрприза» представитель прокуратуры Ауриха высказала такое предположение: «Возможно, это совпадение, но, возможно, и след: в начале апреля на бельгийском побережье полиция нашла два десятка спортивных сумок, в которых было в общей сложности более тонны кокаина. Международная судоходная отрасль уже давно в прицеле следователей таможни: на контейнеровозах в порты Европы поступает всё больше и больше наркотиков. В наших портах Бремерхафен и Гамбург только в прошлом году были обнаружены 976 кг кокаина».

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