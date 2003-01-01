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«Партнер» №6 (237) 2017г.

Самоуправляемые автомобили. Наберемся терпения

Самоуправляемые автомобили

Игорь Листов (Дортмунд)





Наберемся терпения

(Продолжение. Начало в «Партнёре» №1 и №4/2017)

В указанных выше номерах «Партнёра» мы писали о беспилотных (самоуправляемых) автомобилях и тех проблемах, которые ожидают всех нас с их массовым внедрением: водителей, пассажиров и пешеходов. В связи с интересом, проявленным к этой проблеме, мы решили продолжить тему беспилотных автомобилей и рассказать о тех ее аспектах, которые не были рассмотрены в предыдущей статье.

Законодательная база

Следует сразу же отметить, что правительства промышленно развитых стран проявляют большое внимание к теме массового внедрения самоуправляемых автомобилей в жизнь их стран. Они понимают, что уже в обозримом будущем эти автомобили в массовых количествах появятся на дорогах и улицах городов, а поэтому необходимо уже сегодня начать проработку всех аспектов их функционирования, в первую очередь, подготовить для этого необходимую законодательную базу. Появляющиеся в СМИ публикации свидетельствуют о том, что в Европе, Японии и США уже начата практическая разработка законодательных актов, регулирующих использование самоуправляемых транспортных средств. Например, Национальное управление безопасности движения США по заданию правительства разработало многолетний поэтапный план внедрения технологий автоматизации дорожного движения. В нем, в частности, сформулированы пять уровней автономности автомобилей – от 0 до 4.

Уровень 0. Полная неавтономность – это транспортное средство, на котором всеми процессами получения информации и управления его движением осуществляет непосредственно водитель.

Полная неавтономность – это транспортное средство, на котором всеми процессами получения информации и управления его движением осуществляет непосредственно водитель. Уровень 1 . На этом уровне водитель имеет возможность получать определенную информацию о движении от электронных систем автомобиля, например, сближение с препятствием, попадание другого автомобиля в «мертвую» зону обзора и другие. Однако все без исключения элементы управления осуществляются непосредственно самим водителем.

. На этом уровне водитель имеет возможность получать определенную информацию о движении от электронных систем автомобиля, например, сближение с препятствием, попадание другого автомобиля в «мертвую» зону обзора и другие. Однако все без исключения элементы управления осуществляются непосредственно самим водителем. Уровень 2 предполагает использование различных вспомогательных систем, освобождающих водителя от выполнения определенных операций, например, круиз-контроль, автоматическая парковка и т.д.

предполагает использование различных вспомогательных систем, освобождающих водителя от выполнения определенных операций, например, круиз-контроль, автоматическая парковка и т.д. Уровень 3. На этом уровне самоуправления водитель включается в процесс управления автомобилем лишь на некоторых этапах поездки или на определенных участках дороги.

На этом уровне самоуправления водитель включается в процесс управления автомобилем лишь на некоторых этапах поездки или на определенных участках дороги. Уровень 4. Это – полная автономность автомобиля. От водителя требуется лишь указать цель поездки.

Проблема распознавания объектов

Наиболее серьезной проблемой, стоящей сегодня перед разработчиками самоуправляемых автомобилей, является проблема распознавания объектов на дороге. Система должна уметь распознать вид препятствия, определить его скорость, оценить опасность столкновения с ним. Только после оценки ситуации система сможет принять решение: продолжать движение, объехать объект, притормозить или же полностью остановиться. Сегодня практически ни одна из существующих компьютерных систем, устанавливаемых на самоуправляемых автомобилях, не может отличить перебегающего дорогу оленя от парящей в воздухе газеты. К примеру, причиной аварии со смертельным исходом, произошедшей при испытаниях автомобиля фирмы Тесла на дорогах США, стала ошибка системы управления в распознавании грузового прицепа белого цвета на фоне безоблачного неба в солнечную погоду.

Подавляющее количество тестов самоуправляющих транспортных систем (СТС) реализовывались в условиях нормальной видимости, и не ясно, какие «сюрпризы» ожидают испытателей в иных погодных условиях: во время дождя, тумана или снегопада. Об этом остается лишь догадываться. Только в нынешнем году некоторые фирмы, например Форд, начали испытания своих систем автоматического управления в неблагоприятных погодных условиях.

Что сегодня и прогноз на завтра

Несмотря на указанные трудности при использовании СТС, уже сегодня автономные автомобили появляются на дорогах. Телевидение регулярно показывает сюжеты, где самоуправляемые автобусы или автомобили развозят посетителей по территориям выставок. При этом из кадра как-то выпадает, что по таким дорогам никакой другой транспорт не ездит.

По мнению ряда специалистов (Радж Раджкумар, профессор университета Карнеги-Меллон, и ряд других), массовое внедрение СТС будет идти по двум направлениям:

Использование таких автомобилей (речь идет о специально сконструированных моделях для автономной езды) будет осуществляться поначалу на специально отведенных для этого дорогах, на которых будет полностью исключено пешеходное и велосипедное движение, а движение других автомобилей – ограниченно, хотя полностью и не исключено. Остановки для такого типа автомобилей должны будут заранее определены.

Вторым направлением будет использование переоборудованных «нормальных» автомобилей под автономную езду, т.е. с установкой на них систем, позволяющих ездить без участия водителя.

По мнению ученых, заметное использование самоуправляемых автомобилей следует ожидать уже в конце 20-х годов нынешнего столетия.

Джим Макбрайд, технический руководитель отдела разработки автомобилей фирмы Форд, считает, что сегодня ни один алгоритм, применяемый в системах автономного управления автомобилем, не в состоянии обеспечить безопасность движения на уровне среднестатистического водителя. Поэтому он считает необходимым внедрение в эти системы алгоритмов «самообучаемости» на стадиях их тестирования. Иными словами, на этих этапах автономные системы должны «перенимать» реакции водителей на возникающие при езде ситуации, используя и анализируя поступающие данные от сенсоров и других источников телеметрии.

Многие эксперты убеждены в том, что проблемы самоуправляемых автомобилей лежат в сложности взаимодействия их систем со множеством объектов на дороге, дальнейшее поведение которых они не в состоянии точно предсказать. Любой малo-мальcки опытный водитель может по мельчайшим деталям поведения других участников движения подсознательно принять решение, оптимальное в части безопасности. В настоящее время все тестируемые системы это выполнить не могут. Объяснением этому является то, что человек и компьютер используют различные алгоритмы при анализе ситуации на дорогах. Человек изначально не в состоянии проанализировать огромный массив информации, поэтому он использует для принятия решений другие подходы, основанные на интуиции, «здравом смысле» и на своем предыдущем опыте вождения. Всё это позволяет ему принимать вполне оправданные решения на основании имеющейся минимальной информации. К сожалению, компьютеры работают по-другому, а потому зачастую принимают ошибочные решения в условиях недостатка поступающей информации.

Принципиальные отличия между компьютером и человеком лежат, прежде всего, в области приоритетов в оценке информации. Самый простой пример: водитель при езде смотрит на дорогу, слушая краем уха радиопередачу и одновременно общаясь с пассажиром. При этом он подсознательно исключает ту информацию, которая ему сейчас не нужна, например, лишь изредка смотрит в зеркало заднего вида. В случае необходимости обгона водитель готовится к этому заранее, начиная собирать необходимую информацию (смотрит в зеркало заднего вида, проверяет наличие другого автомобиля в т.н. мертвой зоне и многое другое). На основании этой информации и оценки действий других участников движения он принимает решение, когда и как ему следует начать обгон.

Принятие решения о том, какая информация в данный момент является приоритетной, помогает человеческому мозгу не отвлекаться от выполнения поставленной задачи. К сожалению, система управления движением автомобиля сегодня не в состоянии «отвлечься» от ненужной ему сейчас информации или исключить ее, если в ней нет необходимости.

Познакомившись при подготовке этой статьи с достаточно большим количеством источников, у меня сложилось мнение, что массовое появление полностью автономных самоуправляемых автомобилей – дело всё-таки неблизкого будущего. Несомненно, на специально отведенных маршрутах количество таких самоуправляемых транспортных средств будет неуклонно расти, и мы скоро сможем увидеть их прототипы на улицах наших городов. Однако вряд ли стоит полагать, что в ближайшие 10-15 лет мы сможем сесть в автомобиль, приказать ему: «Поехали домой!», а самому при этом читать новости со своего смартфона. Очевидно, что совершенствование подобных систем будет происходить постепенно, приближая непрерывно время массового появления самоуправляемых автомобилей на улицах и дорогах. А пока наберемся терпения!

(Подготовлено по материалам немецкой и зарубежной прессы)





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