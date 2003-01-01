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Новости науки. Подводный аккумулятор
С.Мучник (Дортмунд)
Когда речь заходит об электроэнергии, то обычно в поле зрения попадают два аспекта проблемы: получение энергии и ее хранение.
Главное, конечно, уметь получать много дешевой энергии, тут происходит много интересного, о чем мы регулярно информируем читателей. Но использовать всю вырабатываемую энергию сразу по получении, увы, не получается. Потребление электроэнергии подчиняется своим законам, есть пики потребления, есть спады. С другой стороны, некоторые способы получения электроэнергии, основанные в основном на возобновляемых, экологически чистых природных ресурсах, тоже не гарантируют равномерной подачи энергии. Ночью и при пасмурной погоде, например, солнечные батареи бесполезны, ветровые электростанции работают лишь при устойчивом достаточно сильном ветре. Поэтому стала актуальна проблема накопления большого количества электроэнергии про запас, чтобы ее всегда хватало.
В Германии недавно испытана необычная система подводного аккумулирования энергии. Гидроаккумуляторы известны достаточно давно, первую в СССР гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС) возвели в 1975 году на Днепре близ Киева – она не только вырабатывает электроэнергию в турбинном режиме, но и закачивает воду (насосный режим) в специальный резервуар с уровнем выше уровня воды в водохранилище. Это происходит в ночные часы при избытке электроэнергии, а днем закачанная вода вращает турбины, увеличивая общую мощность ГАЭС.
Ученые из Института ветряной энергетики и энергетических систем Фраунгофера (Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik) разместили на дне озера Бодензее на глубине около 100 м бетонную сферу-аккумулятор диаметром в три метра. Согласно проекту StEnSEA – Stored Energy in the Sea (Запасение энергии в море), вместо того чтобы запасать энергию, поднимая воду, ее откачивают из бетонных шаров, на что, естественно, тратится энергия. А затем, когда энергия востребована, вода извне сама под собственным давлением заполняет снова бетонные шары, вращая при этом турбины и вырабатывая ток. Такая аккумуляторная система рассчитана в первую очередь на совместную с работу с морскими ветряными парками, строительство которых усиленно ведется в водоемах с устойчивыми ветрами, в Северном море и на Балтике, например. Подключение к ветрогенераторам морского базирования подводных электроаккумуляторов позволит решить проблемы с пиковой нагрузкой, ночной недогрузкой и нестабильностью ветра.
В дальнейшем предполагается строить шары-аккумуляторы диаметром в 30 метров и погружать их на глубину до 700 м, ведь чем больше давление под водой, тем эффективнее будет накопление энергии.
Еще один шаг к экологически чистой энергетике будущего и к независимости от углеводородных энергоносителей.
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