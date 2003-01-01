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«Партнер» №6 (237) 2017г.

Новости науки. Погода на завтра

С.Мучник (Дортмунд)





Единое мнение в долгосрочных, на годы, прогнозах погоды: будет еще хуже. Глобальное потепление вызовет повсеместно засуху, что лишит хлеба насущного сотни миллионов человек и подтолкнет их на миграцию в более благополучные страны. С другой стороны, поднятие уровня океана из-за таяния льдов приведет к сокращению суши, под водой могут оказаться целые страны, некоторые острова в океане могут вообще исчезнуть.

Однако никто не знает, как далеко этот процесс зайдет, каковы будут отдаленные последствия для населения земли, и, что досадно, но правда, никто на самом деле не знает, отчего происходит потепление. На сей счет есть разные теории, в том числе и утверждающие, что в глобальном потеплении виноваты сами люди. Большинство левых, зеленых, экологических движений так и считают и энергично навязывают свой подход через общественные (ООН), да и государственные структуры. Согласно другой точке зрения, потепление как результат человеческой активности – чистая спекуляция, на самом деле глобальные изменения климата происходили всегда, даже тогда, когда и людей еще не существовало.

То есть все полагают, что в обозримом будущем климат будет еще хуже, но отчего и можно ли это предотвратить – не знает никто.

США считались наряду с Китаем и Россией главным грешником по части загрязнения атмосферы (то есть ответственными за потепление), однако вмешалась политика в лице нового президента Трампа. Борцы с потеплением с изумлением вдруг обнаружили, что с сайта Агентства по охране окружающей среды США (EPA) исчезла почти вся информация по загрязнению, выбросам парниковых газов – и это как раз тогда, когда по всей Америке идут антитрамповские демонстрации, в том числе и защитников окружающей среды. Так в чем же дело, в реальном изменении климата или в кипучей борьбе против него?

С 2014 года зафиксированы три самых теплых года с начала регулярных измерений в конце 19-го века. Прошлый год оказался действительно рекордно теплым, тем не менее, почувствовали это жители далеко не всех регионов, где-то температуры оказались даже ниже среднегодовых. Причем, такова уж особенность климатологии: то, что обнаруживают одни исследователи, для других совершенно неочевидно. Казалось бы, ошибиться трудно – вот она, наша планета, измеряй в разных точках параметры и получай среднестатистические значения, в чем может быть причина расхождений? В интерпретации, в моделях, в компьютерных программах для обработки результатов.

Якобы наблюдаемая пауза в потеплении в период между 1998 и 2012 годами оставалась загадкой из-за несоответствия реальности и существующих климатических моделей. Новейшие исследования швейцарских климатологов показали, что в действительности замедления в потеплении (увы!) не произошло, об этом свидетельствует и явное потепление в последние годы. Насколько реально потепление, говорят последние данные Всемирной метеорологической организации (WMO): в Арктике, например, посреди зимы, в период наиболее сильных морозов, наблюдались отдельные дни с плюсовой температурой.

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