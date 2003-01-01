Техника и наука >> Люди науки

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Герман Оберт, немецкий Циолковский

Великие люди Германии.

Константин Ришес (Нюрнберг),

Анатолий Буровцев (Санкт-Петербург)









«Цель: обеспечить любое место,

на котором могла бы существовать

и процветать жизнь»

(Герман Оберт «Люди в космосе»)

123 года назад 25 июня 1894 года в Трансильвании родился выдающийся немецкий ученый Герман Юлиус Оберт. Долгое время мы практически ничего не знали об этом замечательном человеке. Лишь появившаяся в 1993 году книга академика Бориса Раушенбаха, этнического немца, одного из основоположников советской космонавтики, открыла многим глаза на этого незаурядного человека и мыслителя. Константин Циолковский писал: «Всю жизнь мечтал я своими трудами хоть немного продвинуть вперед человечество». С полным правом эти слова могут быть отнесены также к жизни и трудам его немецкого коллеги Германа Оберта. Борис Раушенбах относит его к числу таких корифеев ракетно-космической техники как Циолковский и Цандер, француз Эно-Пельтри, американец Годдард. Но в отличие от них, преимущественно теоретиков и пропагандистов ракетной техники, труды Оберта привели к созданию в Германии целой школы ракетчиков-практиков.

Его заслуженно называют одним из отцов-основателей ракетостроения и астронавтики. Конструктор первых в мире боевых баллистических ракет и руководитель американского лунного проекта фон Браун так обозначил роль Оберта: «Я и мои коллеги-практики, неважно в Германии или в США, – всего лишь «жестянщики», а все основные конструктивные идеи ракетостроения этих стран принадлежат Герману Оберту».

«Из пушки на луну»

Возможно, прочитанные юным Германом книги Жюля Верна послужили толчком к становлению будущего теоретика космонавтики. Герман рано «заболел» идеями межпланетных путешествий. Оберт-старший, известный хирург, мечтал, чтобы сын пошел по его стопам. Но Германа волновало иное: будучи еще гимназистом, после длительных размышлений и расчетов он пришел к заключению, что выйти в космическое пространство человечество сможет только с помощью ракет. Всё же по настоянию отца Герман поступил в Мюнхенский университет учиться медицине, но одновременно стал посещать лекции по механике и физике. Началась Первая мировая война, и Оберта призвали в армию, а после ранения недоучку-медика оставили служить в госпитале. Но и там неугомонный юноша не оставил своих занятий.

В итоге он предложил проект ракеты с двигателем на жидком топливе. Но Германии тогда было не до того, проект лег под сукно. После войны Оберт продолжил свое медицинское образование, одновременно изучая технические дисциплины в различных университетах Германии. В 1923 году он за свой счет издал небольшую книгу «Ракеты для межпланетного пространства», в которой затронул почти весь спектр проблем, с которыми много позже на практике столкнулись создатели ракет.

Книга Оберта невольно пошла на пользу Циолковскому, хотя ни тот, ни другой не знали о существовании друг друга. В послереволюционной России мало кто знал о работах ученого-самоучки. А в ноябре 1919 года его просто арестовали и увезли на допросы в Москву. Освободили лишь благодаря ходатайству ряда видных ученых. Вспомнили о нем власти лишь после появления книги Оберта – следовало показать миру, что и Советы не лыком шиты, есть у них свой «космический гений». Циолковскому дали пенсию и возможность работать. Оберт же написал своему русскому коллеге письмо.

В 1929 году вышла вторая книга Оберта «Пути достижения космоса», тогда же он стал председателем Германского общества межпланетных сообщений. За участие в создании фильма «Женщина на луне» Оберт получил неплохой гонорар, который полностью вложил в разработку и испытания ракеты, которая при длине чуть более 2 метров была способна взлететь на высоту до 40 км.

На вторых ролях

Версальский мирный договор наложил на побежденную Германию громадную контрибуцию (ее выплата завершилась лишь в 2010 году), а также запрет на строительство тяжелого вооружения. Однако на ракеты (по тому времени – экзотику) запреты не распространялись. И Германия использовала эту лазейку, всерьез занявшись ракетной техникой, тем более что у Оберта уже были существенные наработки.

Активное участие в реализации его идей приняла группа энтузиастов, поначалу получивших прозвище «Придурки из Тегеля». В 1931 году ходившие в «придурках» Ридель и Небель запатентовали ракетный двигатель, работавший на спирте. Вскоре все исследования по ракетной тематике засекретили, а на отдаленных островах Узедом и Грайсвальдер создали ракетный центр Пенемюнде. Техническим директором всего комплекса стал 25-летний энтузиаст ракетостроения барон Вернер фон Браун.

Молодой директор очень нуждался в помощи Оберта. которого называл своим учителем. Привлечь того к деятельности Пенемюнде мешал окутавший ракетный центр режим строжайшей секретности. Дело в том, что этнический немец Оберт жил после войны в Румынии, являясь при этом гражданином Австрии. А на стартовых площадках Пенемюнде уже начались первые пуски ракет, далеко не всегда успешные. Брауну остро не хватало знаний и опыта Оберта. И он сумел добиться перевода ученого в один из институтов Вены, а в июле 1941 года Оберт под псевдонимом Фриц Ханн был зачислен в штат Пенемюнде. Однако Браун, используя идеи и советы учителя, держал его на вторых ролях: вероятно, честолюбие барона не позволяло ему делить славу даже со своим учителем.

Невзлетевшая «Сорока»

В марте 1939 года Пенемюнде посетил Гитлер. Досконально познакомившись с полигоном, он выделил для ракетного центра огромные дополнительные материальные и людские ресурсы. И это не замедлило сказаться на результатах.

3 октября 1942 года состоялся успешный пуск первой в мире баллистической ракеты Фау-2 (V-2 от немецкого Vergeltungswaffe – «оружие возмездия»). 14-метровая в высоту и весом 4,5 тонн, ракета вышла за пределы атмосферы, поднявшись на высоту почти 85 км. В сентябре 1944 года первые Фау-2 обрушились на Лондон. Это детище Оберта-Брауна стало прообразом будущих космических и боевых ракет всех стран. Фильм, отразивший процесс создания и запуска ракеты, с комментариями Брауна был показан Гитлеру, а также руководству вермахта и министерства вооружений. 45-минутный фильм, закончившийся титрами «все-таки мы ее сделали!», произвел на всех сильное впечатление. Теперь ракеты стали во главу списка важнейших работ по перевооружению вермахта. Браун и другие получили награды, однако Оберта в числе награжденных не оказалось.

Из-за начавшихся налетов на Пенемюнде союзной авиации производство ракет переместили в Тюрингию. Но Оберт, сославшись на нездоровье, добился перевода в другое место. К тому времени он уже начал разработку проекта двухступенчатой межконтинентальной ракеты, задуманной для удара по США. Полным ходом шла подготовка операции Elster («сорока»), в ходе которой на территорию США с подводной лодки были высажены агенты для установки на важнейших объектах Нью-Йорка радио-маячков, предназначенных для наведения на цель ракет. Однако работы с уходом Оберта продвигались с большим скрипом. Пробный пуск «Сороки» 8 января 1945 года прошел неудачно. Проект провалился, так же как и заброшенные в Америку агенты. А война уже катилась к концу, фашистская Германия агонизировала. Плоды трудов немецких ракетчиков, как и они сами, оказались в руках победителей.

После войны

В апреле 1945 года Оберт был арестован американцами за пособничество нацистам. Четыре месяца ему пришлось провести в лагерях сначала в Регенсбурге, затем под Парижем, но криминала в его деяниях не нашли, и Оберт был освобожден. Устав от пережитого, он поселился с семьей в маленьком Фойхте – спутнике Нюрнберга. Жилось поначалу нелегко – не было работы, отчасти выручали лишь разовые контракты с ВМФ Италии.

В 1955 году Браун, уже занимавший высокий пост в НАСА, добился разрешения на въезд Оберта в США. Здесь они вместе работали над перспективными проектами американских ракет, в том числе по программе «Аполлон», апофеозом которой стала высадка астронавтов на Луну в июле 1969 года. Оберт пробыл за океаном только 3 года, но на старт «Аполлона-11» он был приглашен. Этот исторический полет стал достойным аккордом его многолетних трудов.

Последний раз Оберт посетил США в ноябре 1985 года, чтобы присутствовать при запуске одного из космических челноков. В Фойхте Оберт прожил более 30 лет, став почетным гражданином этого городка. Здесь в городском парке, в беседке с белоснежными колоннами установлен куб черного камня с барельефным портретом Оберта и его словами, вынесенными в эпиграф настоящей статьи.

В 1971 году в напоминающем небольшой замок доме Оберта открылся музей космонавтики его имени. Здесь побывали многие деятели советской космической науки, включая академика Раушенбаха. В сентябре 1982 года в Москве состоялась конференция по истории космонавтики. В числе почетных гостей был и 88-летний Герман Оберт. Вот его слова: «Мною двигало два обстоятельства, чтобы приехать, несмотря на возраст и плохое здоровье, – это забота о будущем человечества и давнее желание посетить родину глубоко уважаемого мною Константина Циолковского».

Скончался Герман Оберт 28 декабря 1989 года в Нюрнберге. Его имя носят один из открытых астероидов и лунный кратер.

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