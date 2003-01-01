Здоровье >> Новое в медицине

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Новое в онкологии

Новости мировой медицины

Новое в онкологии

Одной из проблем, появляющихся при лечении онкологических заболеваний, является то, что препараты, используемые при химиотерапии, поражают и здоровые клетки организма. Поэтому ученые во всем мире работают над технологиями адресной доставки лекарств напрямую к раковым клеткам.

Канадские ученые решили использовать для этих целей бактерии magnetococcus marinus (MC-1). Эти бактерии обитают глубоко под водой, они чувствительны к магнитному полю и имеют систему навигации, которая позволяет находить зоны с минимальной концентрацией кислорода и там удерживаться.

Ученые убедились, что при создании магнитного поля вокруг опухоли бактерии прицельно накапливаются в ее гипоксических участках, которые образуются при делении клеток опухоли за счет значительного потребления кислорода. Исследователи соединили пузырьки, содержащие лекарственные препараты, с клетками бактерий и ввели их мышам, больным раком толстой кишки. У мышей, которым вводили лекарство новым способом, до опухоли доходило 50% препарата, тогда как при других способах доставки – только 2%. Сами бактерии погибают примерно через 30 секунд после введения их мышам, что говорит о безопасности такого метода для организма.

Сперматозоиды в «доспехах»

Объединенными усилиями ученых из Дрездена и Хемница разработан метод доставки противораковых препаратов с помощью сперматозоидов при лечении рака женской репродуктивной системы. Они способны активно перемещаться в репродуктивном тракте, а их мембраны надежно защищают лекарство от взаимодействия со здоровыми клетками. При исследовании использовали сперму быка, а чтобы контролировать движение сперматозоидов, их поместили в специальную броню. Конструкция брони такова, что при достижении опухоли сперматозоид с лекарством освобождается от брони и попадает внутрь опухоли. Весь процесс движения сперматозоидов контролируют с помощью магнитных полей, на которые реагирует броня. Пока испытания «бронированных» сперматозоидов прошли in vitro, то есть вне живого организма. Но результаты показали, что сперматозоиды в «доспехах», направляемые магнитом, способны добираться до раковых клеток и доставлять в них лекарство.

Диагностика заболеваний по запаху

С давних пор врачи могли по запаху изо рта диагностировать некоторые заболевания. Но не все болезни имеют характерный запах. Современные приборные методы диагностики основаны на определении биомаркеров, характерных для конкретного заболевания. Причем список диагностируемых заболеваний постоянно расширяется.

В Израиле разработан портативный газоанализатор, способный распознавать ряд заболевания. Прибор содержит наночастицы золота, покрытые специальными молекулами-лигандами. Содержащиеся в выдыхаемом воздухе биомаркеры болезни, связываясь с лигандами, меняют электрическое сопротивление между наночастицами. Для определения конкретной болезни эти данные сравниваются с образцами, полученными в искусственной нейросети, которую разработчики «научили» распознавать такие заболевания, как болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, болезнь Крона и рак легких.

Дыхательный метод ранней диагностики рака легких разработан в Германии. Метод основан на выявлении в выдыхаемом воздухе следов молекул Рибонуклеиновой кислоты (РНК). Если в здоровых клетках молекулы РНК находятся в определенном соотношении, то в раковых клетках два специфичных гена меняют эту пропорцию так, что клетки легкого находятся как бы в эмбриональной стадии. Разработанный метод был проверен на 140 больных. Точность диагностики составила 98%. Впереди – более масштабные испытания.

Ю. Шкляр (Дортмунд)

Мне понравилось? (Проголосовало: 1)

Поделиться: