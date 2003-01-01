Здоровье >> Новое в медицине

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Техника нейростимуляции позволяет победить мигрень

Надежда для каждого десятого

Елена Шлегель (Пассау)

Техника нейростимуляции позволяет победить мигрень





Десять процентов населения подвержены мигрени. Эта болезнь при всей своей «прозаичности» долгое время оставалась одной из самых загадочных. Из-за невозможности выявить истинные причины регулярных головных болей мигрень стандартно относили к неизлечимым недугам. Что лечить, если лечить «нечего»?! Современная медицина значительно продвинулась в постижении природы этого скрытого неврологического расстройства. Появились не только новые медикаменты, позволяющие предупреждать повторяющиеся головные боли, но и эффективные немедикаментозные методики, дающие надежду тому, у кого голова «беспричинно» раскалывается от боли. В числе таких методик – особая техника нейростимуляции, или TENS, успешно применяемая немецкими врачами.

TENS расшифровывается как transkutane elektrische Nervenstimulation. То есть подкожная электрическая нейростимуляция.

В принципе стимуляция нервов слабым электрическим током давно применяется для лечения самых разных расстройств. В том числе и болевых синдромов. Различают два типа нейростимуляции: высокочастотным и низкочастотным током.

Высокая частота гасит болевые сигналы, направляемые по нервам к мозгу. Это происходит в результате воздействия наведенным током на афферентные нервные связи. Электрические колебания поглощают болевой сигнал.

Низкая частота оказывает более тонкое и гармоничное воздействие. Она стимулирует нейроны к синтезу эндорфинов – особых пептидов, которые естественным порядком успокаивают боль.

Подкожная (транскутанная) нейростимуляция означает наружную подводку тока. Электроды не вживляют в нервный центр, а крепят снаружи, вблизи от участка боли.

В случае с мигренью электроды размещают на голове пациента. Они подключены к источнику тока. Частоту подбирают индивидуально, чтобы добиться наибольшего эффекта для каждого конкретного пациента. Одним помогают высокочастотные воздействия (до ста герц), другим низкочастотные (два – четыре герца). В наиболее сложных случаях вырабатывают индивидуальную программу переменных частот – это особая методика частотномодулированной электронейростимуляции (FREMS), хорошо помогающая при резистентной мигрени, не поддающейся другим видам терапии.

Токи, повторяем, слабые, они не оказывают собственного болевого воздействия. Пациент ощущает разве что легкий зуд под электродами.

Эффективность такого лечения особо показательна при тяжелых и затяжных хронических формах. В этом случае, если пациент получил врачебное назначение, в котором значатся соответствующие показания, больничная касса перенимает плату за лечение и даже оплачивает аренду лечебного аппарата (TENS-Gerät). Пациент пользуется им самостоятельно, в домашних условиях, по предписанной схеме. Продолжительность лечения может составлять несколько недель или месяцев – тоже в зависимости от врачебного назначения, а также от полученных результатов.

Безусловный плюс подкожной электрической нейростимуляции – отсутствие побочных действий.

Более легкие формы мигрени хорошо поддаются иным видам современной терапии. Например, приступы эффективно купируются особыми препаратами – так называемыми триптанами, оказывающими селективное стимулирующее действие на серотониновые рецепторы нервных клеток. Серотонин восстанавливает здоровый тонус нейронов центральной нервной системы, в результате чего подавляется и головная боль.

А для профилактики приступов назначают бета-адреноблокаторы (Betablocker), ликвидирующие переизбыток «стрессовых» гормонов в организме, которыми, в частности, бывают обусловлены стойкие рецидивы головной боли.

Мне понравилось? (Проголосовало: 1)

Поделиться: