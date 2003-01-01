История >> Люди, вошедшие в историю

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Алан Тьюринг. Надкушенное яблоко и машина Тьюринга

Памятные даты

Валерий Воскобойников

До 2014 года о Тьюринге знали лишь узкие специалисты, причастные к информатике. И лишь когда фильм «Игра в имитацию», рассказывающий о его жизни, получив множество самых престижных международных наград, вышел на мировые экраны, о научном подвиге и трагическом конце этого гениального человека узнал весь мир. Хотя уже в середине прошлого века крупнейшие ученые ставили Алана Тьюринга в один ряд с людьми, составляющими гордость человечества. Математические способности Тьюринга, как и у большинства великих математиков, раскрылись рано. Будучи школьником, он самостоятельно изучил работы Эйнштейна и даже сделал к ним некоторые добавления. Любому студенту-математику известна «машина Тьюринга». Она была создана им в 24 года. Эту абстрактную модель вычислений и сегодня называют «одним из самых интригующих и захватывающих открытий 20-го века». Она стала своеобразным фундаментом теоретической информатики, моделью компьютерных устройств, а также заложила основы теории искусственного интеллекта. А когда началась Вторая мировая война, гениальные способности Тьюринга потребовались британскому военному ведомству. Британии удавалось перехватывать все зашифрованные команды штабов нацистской Германии. Но расшифровать их никто не мог. Их зашифровывала специальная шифровальная машина «Энигма», причем шифр менялся несколько раз за день. Тьюринг возглавил группу талантливых математиков и к 1943 году сумел создать машину, которая за несколько минут дешифровывала команды нацистов. В результате Англия узнавала обо всех распоряжениях, которые получали немецкие корабли и подводные лодки. Изобретение Тьюринга намного сократило военные потери Британии и значительно приблизило Победу. Понятно, что работы Тьюринга в военном ведомстве были глубоко засекреченными, так же как и его имя.

Но в начале 1950-х произошла трагедия. Полиция обнаружила нестандартную сексуальную ориентацию гениального ученого. Тогда это считалось уголовным преступлением. Он был поставлен перед выбором – гормональное лечение или тюрьма. Британские газеты, захлебываясь от радости, сообщали публике новости об этом «уголовном деле». Посчитав себя навсегда опозоренным, Тьюринг выбрал вариант третий. Полиция обнаружила в доме Тьюринга его мертвое тело и лежащее на столе надкушенное яблоко, внутрь которого он ввел цианистый калий.

В 2009 году премьер-министр Великобритании Гордон Браун, обращаясь к памяти Тьюринга, заявил: «От имени британского правительства и всех тех, кто живет на свободе благодаря вкладу Алана, я со всей искренностью говорю: прости нас, ты заслуживал гораздо лучшего!» В честь великого ученого названа самая престижная награда за работу в области информатики – премия Тьюринга.

Считается, что один из создателей знаменитой компьютерной фирмы «Эппл», Стив Джобс, бывший поклонником идей Тьюринга, в память о великом ученом сделал эмблемой своей фирмы именно это надкушенное яблоко.

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