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Вильгельм фон Гумбольт. Основатель университета Берлинa
Вильгельм фон Гумбольт. Основатель Берлинского университета
Памятные даты
Валерий Воскобойников
Старший брат знаменитого ученого и путешественника Александра Гумбольта, Вильгельм сделал огромный вклад в развитие культуры и науки Германии. Достаточно сказать, что он стал создателем науки о языках – лингвистики и основал знаменитый Берлинский университет.
Его фундаментальный труд «О различии в строении человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества» вводит понятия «языковое сознание народа», «язык как деятельность» и содержит направления, по которым и сегодня развивается не только современное языкознание, но и европейская гуманитарная культура в целом. Но, пожалуй, главной заслугой Гумбольта можно назвать стремление гуманизировать внутригосударственную политику. В те годы просвещенная европейская публика впервые стала обсуждать вопросы отношений между государством и личностью: насколько может простираться свобода в современном ей государстве и что обязано делать государство для каждой личности.
Пронизанный идеями просвещения, он написал намного опережающий время труд «Мысли о попытке определить границы действий государства». Эта работа была издана лишь спустя десятилетия после его смерти. Она актуальна и сегодня. Друг Шиллера и Гёте, вместе со своей знаменитой женой – Каролиной фон Дахердён, одной из образованнейших женщин в Европе, он собирал в своем доме многих талантливых и знаменитых людей. Будучи членом правительственной комиссии по улучшению положения евреев в Пруссии, преодолел сопротивление самого короля и в 1812 году добился уравнения евреев в правах с христианами, а также возможности занимать ими ответственные и почетные должности.
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