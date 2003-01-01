- В следующем номере
- Новости
- Политика
- Социальные вопросы
- Иммиграция
- Семья
- Общество
- Техника и наука
- Здоровье
- История
- Культура
- Путешествия
- Досуг
Варлам Шаламов. Гений, переживший ГУЛАГ
Памятные даты
Валерий Воскобойников
Сегодня на домах в разных местах России, куда забрасывала судьба Варлама Тихоновича Шаламова, висят мемориальные доски. И дома эти превращены в музеи его имени. Самого же Шаламова называют выдающимся писателем второй половины ХХ века. Всё начиналось со спокойного детства в далекой от Москвы Вологде. Отец – хотя и прогрессивный, но священник. Мать – учительница. Родители часто говорили о книгах, любили Чехова и Некрасова. Сын тоже с раннего детства увлекался чтением умных книг и мечтал о подвигах ради свободы и справедливости. В год начала Первой мировой сын поступил в гимназию, но из-за Гражданской войны окончить среднюю школу сумел лишь в 1923 году. А дальше перебрался в Москву, чтобы поступить в университет. Для сына священника это было не так-то просто. И, скрывая происхождение, он проработал три года рабочим на кожевенном заводе. Только после этого, написав в анкете про отца, что он – всего-навсего инвалид, поступил в университет. Но на третьем курсе обман выяснился, сын священника был изгнан из университета.
В 1929 году за распространение «Завещания Ленина», в котором Ленин рекомендовал сместить Сталина с руководящего поста, без суда отправлен на три года в ГУЛАГ как «социально-опасный» элемент. С этого времени до 1953 года Шаламова то выпускали на свободу, то вновь отправляли в ГУЛАГ. Во время коротких перерывов он успевал печатать статьи, очерки и стихи в московских журналах. И лишь после смерти Сталина страшная полоса длиной почти в четверть века оборвалась. Написанные в следующие годы циклы его рассказов, «Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», а также очерки на ту же тему, раскрывающие жестокую правду о лагерной жизни в СССР, потрясли весь мир. Их переводили на множество языков, обсуждали на международных конференциях. И только на родине предпочитали замалчивать. По-настоящему писателя Шаламова Россия узнала лишь в начале 1990-х, когда вышло двухтомное собрание его произведений. Тогда только российские читатели поняли, что это – не случайные записки бывшего лагерника, а проза великого писателя.
Мне понравилось?(Проголосовало: 0)
Поделиться:
Комментарии (0)
Удалить комментарий?
Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!
(комментировать публикации этого раздела можно без предварительной регистрации)
Правила пользования
Блоги и комментарии
(основные правила)
1. Модерирование блогов и комментариев
Наш портал не предполагает предмодерацию блогов и комментариев, однако существует постмодерация дискуссий. Модерация дискуссий может осуществляться:
– редакционным модератором;
– блогером в своем блоге.
2. Запрещены к размещению на портале блоги и комментарии:
a) содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, а также призывы к свержению существующего строя, терроризму (в т.ч. хакерским атакам), экстремизму;
b) содержащие угрозы физической расправой, убийством, насилием;
c) содержащие переход на личности, оскорбления в адрес официальных и публичных лиц (в т.ч. умерших), грубые выражения, оскорбления и принижения других участников комментирования, их родных или близких;
d) содержащие рекламную информацию;
e) содержащие пропаганду наркомании или курения;
f) осуждающие или обсуждающие модераторов или администрацию сайта;
g) содержащие персональные данные, нарушающие тайну переписки и связи;
h) содержащие нецензурные выражения (в т.ч. измененное написание мата или иностранную обсценную лексику);
i) представляющие из себя флуд (дублирование комментариев), флейм (бессмысленные комментарии), офф-топ (комментарии, не относящиеся к теме материала).
Редакция оставляет за собой право скрывать комментарии по собственному усмотрению, удалять их без предупреждения, закрывать материал для комментирования по своему желанию или решению автора.
3. Редактирование своих блогов и комментариев
Редактирование своих блогов и комментариев на портале не предусмотрено, поэтому необходимо внимательно следить за орфографией, построением фразы и корректностью формулировок.
4. Наложение бана на зарегистрированного пользователя
Бан (лишение или ограничение каких-либо прав пользователя) накладывается на зарегистрированного пользователя за грубое и (или) неоднократное нарушение правил. Бан на портале «Партнер» – до 10 дней в первый раз и бессрочен при повторном грубом нарушении правил. Если вы полагаете, что вас забанили несправедливо, то можете написать об этом администратору портала web@partner-inform.de, указав ваш НИК.
5. Ответственность
Редакция сайта не отвечает за содержание блога и мнения блогеров не разделяет. Также не несет ответственности за используемые в блогах картинки и фотографии.