- В следующем номере
- Новости
- Политика
- Социальные вопросы
- Иммиграция
- Семья
- Общество
- Техника и наука
- Здоровье
- История
- Культура
- Путешествия
- Досуг
150 лет со дня рождения Маннергейма. Судьба кавалериста
Памятные даты
Валерий Воскобойников
Предки Карла Густава Маннергейма переселились в Швецию из Германии или из Голландии. Уже в 1645 году предок маршала командовал в шведском городе Евле ротой бюргерской гвардии. Прадед маршала, когда Финляндия после войны со Швецией отошла к России, возглавил депутацию к императору Александру I.
«Наша депутация представляет свободный, но законопослушный народ», – объявил прадед русскому царю на прекрасном французском языке. Речь так понравилась царю, что прадед был назначен губернатором и получил графский титул.
Юный Карл Маннергейм стал отличным кавалеристом и не раз брал на состязаниях первые призы. Его увидел на скачках генерал Брусилов. В тот год он командовал Николаевским кавалерийским училищем в Санкт-Петербурге.
– Лучшие кавалеристы России учатся у нас, – сказал Брусилов, – поступайте ко мне командиром образцового эскадрона.
Когда началась русско-японская война, Маннергейм не захотел быть «паркетным» офицером и перевелся на фронт. Скоро газеты стали писать о поразительной отваге этого человека
В Первую мировую войну газетчики вновь восхищались чудесами его храбрости. Он служил вместе с прославленными генералами Брусиловым, Деникиным, Корниловым. После Октябрьской революции, едва Финляндия заявила о независимости, генерал Маннергейм вернулся на родину и считал, что жизнь прожита, но оказалось, что главное только начиналось. Прославленный генерал Российской империи стал главнокомандующим армией независимой Финляндии.
Большие державы затевали новую мировую войну и старались втянуть в нее Финляндию. Маннергейм с мудрым спокойствием стремился уберечь Финляндию от войн. Когда же возникла необходимость защитить страну от вторжения советских войск, весь мир узнал про «линию Маннергейма» – мощный комплекс оборонительных укреплений. Но силы были неравными, и граница между Финляндией и СССР снова была передвинута.
Во время Второй мировой войны в Финляндии квартировали немецкие войска. Гитлер требовал, чтобы финская армия приняла участие в блокаде Ленинграда. Но финские дивизии, дойдя до реки Сестры и вернув собственные земли, остановились. Маннергейм отказался участвовать в блокировании города, в котором прожил столько лет.
Финляндия была одной из немногих стран, в которой стояли германские дивизии, но при этом не преследовали евреев. В День Независимости 6 декабря 1944 года маршал Маннергейм вместе с адъютантом пришли в синагогу и приняли участие в поминовении 23 погибших в боях евреев.
После войны финский народ избрал своего любимого маршала первым президентом мирного времени. Он оставил эту должность только тогда, когда убедился, что его стране больше ничто не угрожает.
В последний путь Маннергейма провожал весь город. В похоронном кортеже под траурной попоной участвовала и его любимая верховая лошадь по кличке Кейт.
Мне понравилось?(Проголосовало: 0)
Поделиться:
Комментарии (0)
Удалить комментарий?
Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!
(комментировать публикации этого раздела можно без предварительной регистрации)
Правила пользования
Блоги и комментарии
(основные правила)
1. Модерирование блогов и комментариев
Наш портал не предполагает предмодерацию блогов и комментариев, однако существует постмодерация дискуссий. Модерация дискуссий может осуществляться:
– редакционным модератором;
– блогером в своем блоге.
2. Запрещены к размещению на портале блоги и комментарии:
a) содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, а также призывы к свержению существующего строя, терроризму (в т.ч. хакерским атакам), экстремизму;
b) содержащие угрозы физической расправой, убийством, насилием;
c) содержащие переход на личности, оскорбления в адрес официальных и публичных лиц (в т.ч. умерших), грубые выражения, оскорбления и принижения других участников комментирования, их родных или близких;
d) содержащие рекламную информацию;
e) содержащие пропаганду наркомании или курения;
f) осуждающие или обсуждающие модераторов или администрацию сайта;
g) содержащие персональные данные, нарушающие тайну переписки и связи;
h) содержащие нецензурные выражения (в т.ч. измененное написание мата или иностранную обсценную лексику);
i) представляющие из себя флуд (дублирование комментариев), флейм (бессмысленные комментарии), офф-топ (комментарии, не относящиеся к теме материала).
Редакция оставляет за собой право скрывать комментарии по собственному усмотрению, удалять их без предупреждения, закрывать материал для комментирования по своему желанию или решению автора.
3. Редактирование своих блогов и комментариев
Редактирование своих блогов и комментариев на портале не предусмотрено, поэтому необходимо внимательно следить за орфографией, построением фразы и корректностью формулировок.
4. Наложение бана на зарегистрированного пользователя
Бан (лишение или ограничение каких-либо прав пользователя) накладывается на зарегистрированного пользователя за грубое и (или) неоднократное нарушение правил. Бан на портале «Партнер» – до 10 дней в первый раз и бессрочен при повторном грубом нарушении правил. Если вы полагаете, что вас забанили несправедливо, то можете написать об этом администратору портала web@partner-inform.de, указав ваш НИК.
5. Ответственность
Редакция сайта не отвечает за содержание блога и мнения блогеров не разделяет. Также не несет ответственности за используемые в блогах картинки и фотографии.