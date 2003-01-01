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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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История >> Люди, вошедшие в историю
«Партнер» №6 (237) 2017г.

150 лет со дня рождения Маннергейма. Судьба кавалериста

Памятные даты

Валерий Воскобойников

 


 

Предки Карла Густава Маннергейма переселились в Швецию из Германии или из Голландии. Уже в 1645 году предок маршала командовал в шведском городе Евле ротой бюргерской гвардии. Прадед маршала, когда Финляндия после войны со Швецией отошла к России, возглавил депутацию к императору Александру I.

 

«Наша депутация представляет свободный, но законопослушный народ», – объявил прадед русскому царю на прекрасном французском языке. Речь так понравилась царю, что прадед был назначен губернатором и получил графский титул.

Юный Карл Маннергейм стал отличным кавалеристом и не раз брал на состязаниях первые призы. Его увидел на скачках генерал Брусилов. В тот год он командовал Николаевским кавалерийским училищем в Санкт-Петербурге.

 

– Лучшие кавалеристы России учатся у нас, – сказал Брусилов, – поступайте ко мне командиром образцового эскадрона.

Когда началась русско-японская война, Маннергейм не захотел быть «паркетным» офицером и перевелся на фронт. Скоро газеты стали писать о поразительной отваге этого человека

 

В Первую мировую войну газетчики вновь восхищались чудесами его храбрости. Он служил вместе с прославленными генералами Брусиловым, Деникиным, Корниловым. После Октябрьской революции, едва Финляндия заявила о независимости, генерал Маннергейм вернулся на родину и считал, что жизнь прожита, но оказалось, что главное только начиналось. Прославленный генерал Российской империи стал главнокомандующим армией независимой Финляндии.

 

Большие державы затевали новую мировую войну и старались втянуть в нее Финляндию. Маннергейм с мудрым спокойствием стремился уберечь Финляндию от войн. Когда же возникла необходимость защитить страну от вторжения советских войск, весь мир узнал про «линию Маннергейма» – мощный комплекс оборонительных укреплений. Но силы были неравными, и граница между Финляндией и СССР снова была передвинута.

 

Во время Второй мировой войны в Финляндии квартировали немецкие войска. Гитлер требовал, чтобы финская армия приняла участие в блокаде Ленинграда. Но финские дивизии, дойдя до реки Сестры и вернув собственные земли, остановились. Маннергейм отказался участвовать в блокировании города, в котором прожил столько лет.

 

Финляндия была одной из немногих стран, в которой стояли германские дивизии, но при этом не преследовали евреев. В День Независимости 6 декабря 1944 года маршал Маннергейм вместе с адъютантом пришли в синагогу и приняли участие в поминовении 23 погибших в боях евреев.

 

После войны финский народ избрал своего любимого маршала первым президентом мирного времени. Он оставил эту должность только тогда, когда убедился, что его стране больше ничто не угрожает.

 

В последний путь Маннергейма провожал весь город. В похоронном кортеже под траурной попоной участвовала и его любимая верховая лошадь по кличке Кейт.


<< Назад | №6 (237) 2017г. | Прочтено: 7 | Автор: Воскобойников В. |

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