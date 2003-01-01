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«Партнер» №6 (237) 2017г.

Сидней Шахнов. Судьба генерала

Ирина Парасюк (Дортмунд)





История со счастливым концом

Я закрываю глаза и вижу четко, как на экране... По улице Каунаса идет немолодой мужчина. Подтянутая фигура и прямая спина выдают в нем бывшего военного. Он медленно проходит мимо одного дома, второго, замедляет шаги, останавливается.

Смена кадра. Этот же дом, у окна стоит мальчик лет десяти. Он с ужасом смотрит, как толпа гонит по мостовой нескольких стариков. Их пинают ногами, тянут за бороды. Откуда-то из-за угла волокут за волосы молодую женщину и девочку.

Еще один кадр. B доме – погром. Очень бледная мама крепко держит мальчика за руку. В распахнутые двери входят несколько офицеров в незнакомой форме. Они говорят по-немецки. Мама отвечает на том же языке. Мальчик понимает почти всё. Немцы кричат на погромщиков и выдворяют их. Офицеры вежливо прощаются. Один из них гладит мальчика по голове, и они уходят…

Кадры из неснятого и тысячу раз снятого кино. Кино о том, как всё начиналось и что было дальше. Кино, которое почти всегда заканчивалось трагически. Но история, которую я хочу рассказать, это история с грустным началом и со счастливым концом.

Начало

Их семья была богата. В Каунасе, или Ковно, как называли литовскую столицу евреи, они жили всегда. Окончившие университет в Германии, родители Шаи Шахновского воспитывали детей в лучших традициях интеллигентных еврейских семей: языки, музыка, хорошие книги... Детство было счастливым.

1939 год. Наверное, начало войны заставило семью всерьез задуматься о будущем. Можно было уехать в Америку, там жили их родственники. Но... чужая страна, чужой язык. Менять привычный образ жизни. Бросить всё имущество. Начинать всё с нуля. А с другой стороны – в Европе идет война. Могут прийти немцы. Шахновские учились в Германии, знали Германию, ничего плохого в этой стране не видели... Так или не так они рассуждали, неизвестно. Но факт остается фактом – они не уехали. Летом 1940 года Литвa стала советской. Вопрос эмиграции отпал сам собой.

23 июня 1941-го немцы взяли Каунас. Но литовские националисты еще раньше стали грабить и убивать евреев. На глазах Шаи были зверски убиты несколько человек. В тот раз семью спасли... немецкие офицеры. Вошли в дом, поговорили с красавицей Розой Шахновской, а она владела немецким в совершенстве. И выгнали бандитов. То ли офицеры эти оказались порядочными людьми, то ли не было еще соответствующего приказа, а немецкий Ordnung нарушать нельзя!

Приказ, соответствовавший официальной доктрине Третьего рейха об «окончательном решении еврейского вопроса», вскоре поступил. Всех евреев переселили в слободку (по-литовски – Вильямполе). Каунасское гетто, огороженное колючей проволокой, стало домом семьи Шахновских.

Гетто

«Что можно добавить к истории гетто, описанной в сотнях книг?! Всюду было одинаково: людей мучили, терзали, потом истребляли». К этим словам Анатолия Рыбакова добавить нечего.

Семья Шахновских выжила. Им удалось пронести в гетто драгоценности, золотые и платиновые украшения. За них Роза Шахновская сумела вывести из гетто и спрятать в литовской семьe сначала младшего сына Мулю, а затем и Шаю. Сама она скрывалась в окрестностях города. После освобождения вернулась в Каунас, нашла детей.

Отец семейства, сбежав из гетто, был в партизанах. Kоммунисты в отряде хотели было судить его за буржуазное прошлое. Но то ли было недосуг, то ли воевал он хорошо, но и он выжил, и семья воссоединилась.

Можно себе представить, что ожидало Шахновских в послевоенной Литве. Евреи, спасшиеся в гетто – подозрительно, не так ли? Видимо, поэтому Роза и дети полгода пробирались в американскую оккупационную зону Германии.

Отец остался в Литве, но через год и он оказался в Германии. Понял, очевидно, что вместо отнятой собственности получит сибирские лагеря.

Шахновским, нашедшим пристанище в Нюрнберге, долго не удавалось получить американские визы. Только в ноябре 1950 года они приехали в США.

Новая жизнь

Итак, Салем. Маленький городок в штате Массачусетс, известный судом над ведьмами в 1692 году. Гостеприимный дом дяди, маминого брата.

Разумеется, во второй половине ХХ века на ведьм в Салеме уже не охотились. Жители городка были приветливы и доброжелательны. Но 18-летний парень, не говорящий по-английски, был ровным счетом никому не нужен. И он понял то, что не смогли понять его родители: высшее образование, полученное в Германии, безупречный немецкий здесь тоже не нужны. Так же как и трудно выговариваемая длинная фамилия Шахновский.

И Шая Шахновский стал Сиднеем (Сидом) Шахновым. Не зная английского языка, он упросил взять его в 8-й класс местной школы. Подрабатывал у дяди на бензоколонке. Освоил ремонт автомобилей. А главное – днем и ночью учил язык. Очень скоро его английский перестал вызывать смех одноклассников и клиентов бензоколонки. Впрочем, среди школьников была одна девочка, которая никогда над ним не смеялась. Ее звали Арлин Армстронг.

Американская жизнь продолжалась. Сид собрал немного денег и купил подержанную машину. Но вот на приличное образование средств не было.

Армия

Однажды Сид прочитал, что добровольцы, вступившие в американскую армию, могут получить хорошее образование. И он записался в армию. После начальной подготовки его направили служить в Германию, в американскую оккупационную зону. Шофером и переводчиком. Вскоре он стал сержантом 1-го класса, потом окончил специальную школу кандидатов в офицеры. Получил американское гражданство, и ему был присвоен первый офицерский чин. Дальше был Вьетнам, куда был направлен лейтенант Шахнов и откуда он вернулся капитаном. Один из его солдат вспоминал: «Шахнов – блестящий командир и воин. Его уважали все. Он поистине герой Америки».

Конечно, американская война во Вьетнаме не украшает историю США. Но ответственность за нее несут, прежде всего, политики. А добрые отзывы солдат о своем командире дорогого стоят.

«De oppresso liber»

Дальнейшая жизнь Шахнова была связана с войсками специального назначения – «зелеными беретами» В этих частях служили избранные, лучшие из лучших. Латинское выражение «De oppresso liber!» – «Угнетенных освободим!» – их девиз.

Могу предположить, что это вызовет у многих иронические ухмылки, а то и откровенное возмущение. Но тема этой статьи – не действия «мирового жандарма» (как называли Америку на нашей с вами Родине), а история юноши, который счел для себя честью служить в американском спецназе.

Заслужить право носить зеленый берет было непросто. Надо было владеть всеми видами оружия, быть физически выносливым, знать как минимум один иностранный язык, уметь действовать в любой обстановке и на любой территории.

В одном интервью Шахнов сказал: «Нет, я не планировал стать генералом. В войсках специального назначения я прослужил 32 года из 40 лет моей военной службы. Я рад, что остался служить в этих войсках. Самое главное, что я люблю военное дело».

Он не только учил своих солдат и офицеров, но учился и сам. Получил степень бакалавра, затем доктора наук. Кстати, он имел знак мастера-парашютиста США, Германии, России, Таиланда, Канады, Бельгии и Кореи. К наукам это отношения, конечно, не имеет, а вот о человеке говорит многое...

Спустя годы Шахнов вернулся в Германию в качестве командующего американской группой войск. Там же произошел разговор между ним и советским генералом Евтеевым, задавшим ему такой вопрос: «Вы, еврей, переживший жестокости нацистов и освобожденный Советской армией, защищаете людей, которые причинили вам столько зла». На что Шахнов ответил, что не задумывался над этим. В своей же книге «Hope and Honor» («Надежда и честь»), вышедшей в свет в 2004 году, он написал, что и бывшие враги могут стать друзьями, злоба и ненависть должны уйти из жизни людей.

После сорока лет службы, награжденный многими наградами, двухзвездный генерал Сидней Шахнов вышел в почетную отставку с поста командующего Специального военного центра и Школы имени Джона Кеннеди в Форте Брэг. Это случилось 31 октября 1994 года. В честь генерала Шахнова прошла торжественная церемония и парад.

Бойтесь равнодушных

В 1996 году генерал Шахнов приехал в Каунас, где полвека назад он пережил самые страшные дни своей жизни. Нерадостной была встреча с Родиной. По его словам, многое изменилось. Но остался жив старый антисемитизм, который генерал назвал «болезнью человечьих душ». И пусть этой болезнью заражено меньшинство. А остальные? Или им всё равно?

Однажды Шахнов сказал: «Множество людей несут ответственность за случившееся: те, кто принимал решение об уничтожении евреев, поддерживал и слепо исполнял. Mного написано и о жертвах, и о преступниках. Я бы хотел сказать о группе людей, которые несут особую ответственность, о созерцающих наблюдателях. Именно они спокойно воспринимали происходящее, что и помогло преступникам осуществить их планы».

Арлин

Арлин Армстронг – так звали жену Шахнова. Ту самую школьницу, которая никогда не смеялась над плохо говорящим по-английски еврейским парнем.

И снова мне видится светящийся экран в темном кинозале. Постаревшая, но всё еще красивая Роза стоит перед сыном. «Если ты женишься на этой католичке, мы будем считать тебя мертвым с момента женитьбы. Ты не будешь членом нашей семьи!» Молодой человек закрывает руками лицо.

Кадр меняется

Сид почтительно слушает раввина. «Я хочу объяснить тебе кое-что об Америке. Население Америки делится на три группы: католики, протестанты и евреи. Количество разводов увеличивается с каждым днем: 9 из 10 разводов случаются в смешанных браках. Короче, Сидней. Не женись на Арлин, это большая ошибка».

И последний кадр. Звон бокалов, веселые лица. Большая счастливая семья: 4 дочери, 4 зятя, 14 внуков и внучек. Генерал Шахнов и Арлин празднуют золотую свадьбу. Тогда, 50 лет назад, он сказал раввину: «Всё равно я буду слушать свое сердце!»

Я же обещала вам, что это будет история со счастливым концом.

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