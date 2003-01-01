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Выставки
Дюссельдорф. Выставка «Cranach. Meister-Marke-Moderne» посвящена Лукасу Кранаху ст. (1472-1553), самому значительному художнику немецкого Возрождения. Для организаторов экспозиции важно было показать не только высоты мастера, но и его влияние на искусство модерна, в т.ч. творчество П. Пикассо, М. Дюшана, О. Дикса, Э. Уорхола. 200 шедевров из Нью-Йорка, Лондона, Мадрида, Санкт-Петербурга, Будапешта, Вроцлава – несомненное украшение уникального культурного события.
До 30.07. Museum Kunstpalast.
Ehrenhof 4-5, Duesseldorf
Гамбург. Выставка «MaxPechstein. KünstlerderModerne» – первое значительное знакомство Гамбурга с творчеством Макса Пекштейна (1881-1955), выдающегося представителя модерна. 70 живописных и графических работ, размещенных в пяти разделах, позволяют проследить, как в 1906-1932 гг. менялось и совершенствовалось его творчество, вбирая впечатления от путешествий в Берлин, Дрезден, Литву, Италию и новации современной живописи.
До 03.09. Bucerius Kunst Forum.
Rathausmarkt 2, Hamburg
Бремен. Выставка «AugusteRodin. Meisterwerkezum 100. Todestag» посвящена 100-летию смерти французского скульптора Огюста Родена (1840-1917). Представлены шедевры из местного собрания, в т.ч. фигура Иоанна-крестителя и фигуры скульптурной группы «Граждане Кале», а также цикл фотографий К. Хефер, отснявшей эту скульптуру по всему миру.
До 03.09. Kunsthalle Bremen.
Am Wall 207, Bremen
Франкфурт. В конце XVIII в. с литографии началась новая эпоха печати картин. Выставка «GericaultbisToulouse-Lautrec. FranzösischeLithografiendes 19. Jahrhunderts» включает 80 композиций Т. Жерико, Ф. Гойи, Э. Делакруа, Э. Мане, O. Редона, Г. Тулуз-Лотрека, Э. Виллара, П. Боннара, а также книжные иллюстрации и газетные карикатуры.
22.06-10.09. Städel Museum.
Schaumainkai 63, Frankfurt am Main
Берлин. Выставка «DerLuthereffekt. 500 JahreProtestantismusinderWelt» раскрывает огромное влияние протестантизма на европейскую и мировую историю и культуру в течение 500 лет. Зрителю предложено задуматься о последствиях реформации и роли в этом процессе самого Мартина Лютера. Раскрыть эти спорные темы позволяют оригинальные экспонаты национальных и зарубежных музеев.
До 05.11. Martin-Gropius-Bau.
Niederkirchnerstr.7, Berlin
Гамбург. Экспозиция «ErnstEitner. MonetdesNordens» посвящена 150-летию импрессиониста Эрнста Айтнера, запечатлевшего пейзажи между Альстером и Эльбой. Художника считали хроникером: так верно изображал он своих современников и технические приметы Гамбурга на переломе эпох. Вдохновленный французским импрессионизмом, Айтнер основал вместе с коллегами «Hamburgischen Künstlerclub». Благодаря семье художника зрители увидят личные предметы из его дома и ателье, многочисленные архивные документы и воспоминания современников.
До 12.11. Jenisch Haus.
Baron-Voght-Str. 50, Hamburg
Подготовила Галина Цессарская (Ганновер)
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