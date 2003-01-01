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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Культура >> Выставки и музеи
«Партнер» №6 (237) 2017г.

Выставки работ Лукаса Кранаха Старшего в Дюссельдорфе

Выставка работ Лукаса Кранаха Cтаршего в Дюссельдорфе

Ирина Гуткина (Вупперталь)

 

 

С удовольствием представляю читателям недавно открывшуюся 8 апреля в музее Kunstpalast Дюссельдорфа выставку, посвященную творчеству Лукаса Кранаха Cтаршего, одного из самых значительных художников немецкого Ренессанса. Выставка организована в связи с 500-летием Реформации, которую сейчас отмечает Германия.

 

Творчество Лукаса Кранаха Старшего (1472-1553) наиболее полно отражает духовные поиски немецких художников эпохи Реформации.

 

В детстве мальчик учился живописи у своего отца-художника. Начало его творческого пути было связано с Веной, куда Кранах переселился около 1502 года. Его работы этого времени, отражающие, как правило, религиозную тематику, быстро принесли славу своему создателю («Голгофа», «Распятие», «Отдых на пути в Египет»).

 

Уже в 1505 году художник был приглашен курфюрстом саксонским Фридрихом Мудрым в Виттенберг, являвшийся в эти годы центром культурной жизни Германии. В Виттенберге Кранах неоднократно избирался главой городского совета и бургомистром, ему было даровано дворянство. В 1507 году он открыл свою мастерскую, где обучалось и работало много молодых художников.

 

Как истинный гений эпохи Возрождения Кранах не только создавал прекрасные картины, но и делал эскизы для тканей и гобеленов, занимался резьбой по дереву, лепкой моделей для церковной утвари, создавал костюмы для придворных и т.п. Особым успехом пользовались написанные им портреты. Художнику охотно позировали саксонские аристократы, богатые горожане, ученые, представители высшего духовенства. В наши дни картины Лукаса Кранаха украшают лучшие музеи мира, откуда и прибыли многие экспонаты этой замечательной выставки.

 

Выставка произведений Лукаса Кранаха продлится до 30 июля 2017 года.

 

Контакты: Museum Kunstpalast,

Düsseldorf, Ehrenhof 4-5,

Tel. 0211 56642160; 0211 56642914

 


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