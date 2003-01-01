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«Партнер» №6 (237) 2017г.

Гостеприимная Грузия

В. Новобратский (Дуйсбург)

Сны о Грузии – вот радость!

И под утро так чиста

виноградовая сладость,

осенившая уста….

Белла Ахмадулина

Многие из нас, живущих в Германии, имеют возможность беспрепятственно путешествовать почти по всему миру. Но для того, чтобы ощутить атмосферу древних мифов, не обязательно отправляться, например, в Грецию. В древнегреческих легендах часто упоминается Кавказ, куда за золотымруном к царю Айету или направлялись аргонавты под предводительством Ясона.

И сейчас Грузия, древняя солнечная «страна святого Георгия», с уникальной природой и памятниками архитектуры, охотно говорящая по-русски, живет по своим удивительным законам гостеприимства. В самом центре «старого города» на башне с большими часами и искуснодекорированными створками несколько раз в день появляются, приветствуя вас, кукольные персонажи. Резо Габриадзе, руководитель Театра марионеток в Тбилиси,написал на его стене: «Пусть ваши слезы будут только от лука».

Недалеко от театра установлены многочисленные бронзовые фигурки театральных персонажей. Среди них можно увидеть старика-фонарщика, тамаду, девушек, танцующих на представлении Берикаоба. Но это лишь одно, причем небольшое, место в этом огромном незабываемом городе, полной панорамой которого можно полюбоваться с вершин обрамляющих его гор. Фуникулер по дороге на обзорную площадку позволит Вам заодно посетить Пантеон с захоронениями величайших сынов Грузии, а канатная дорога поднимет к монументу Матери Грузии. И тогда перед Вами предстанет весь Тбилиси с его величественным кафедральным собором Святой Троицы и памятниками выдающимся деятелям страны.

Прекрасно вписываются в окружающую обстановку и современный президентский дворец с напоминающим берлинский рейхстаг куполом и необычное сооружение Дома юстиции, накрытое сверху своеобразными «грибочками». Особенно восхитителен Парк Рике, с его стеклянным Мостом мира и «трубами» музыкального театра. Но можно ли, побывав в Тбилиси, не посетить рынок у Сухого моста, где объединены традиционный «блошиный» рынок, сувенирный развал и художественные выставки, или не попробовать легендарный лимонад «Воды Лагидзе», вкусом которого, по свидетельству дипломатов, был потрясен Трумэн и поинтересовался, нельзя ли наладить его поставку в США.

Рядом с Тбилиси расположена Мцхета – древняя столица Грузии. Недалеко от нее на горе Армази стоит Мужской монастырь Джвари, построенный на заре грузинского христианства в VI веке (585– 604 гг.). Свое название Джвари (в переводе с грузинского – «крест») храм получил не случайно. По преданию, именно здесь Святая Нино, христианская просветительница Грузии, воздвигла крест и внушила веру в единого Бога. Описание этих мест можно найти у Лермонтова в «Мцыри»: «Немного лет тому назад, / Там, где сливаяся шумят, / Обнявшись, будто две сестры, / Струи Арагвы и Куры, / Был монастырь….» Он и ныне там – Джвари. Один из самых уникальных памятников христианской архитектуры.

Визитной карточкой Кутаиси, одного из древнейших городов страны,может служить фигура мальчика с двумя шляпами в руках, персонажа из фильма режиссера Шенгелая «Необыкновенная выставка», сидящего на перилах огромного деревянного пешеходного Белого моста. Кажется, что, как и в фильме, он сейчас, ровно через минуту, прыгнет с моста в Риони. Оригинален памятник грузинскому комедийному актеру Ипполитэ Хвичиа, демонстрирующего кутаисскому мальчику кинопленку одного из своих фильмов. Вообще в Грузии любят скульптуры, изображающие литературных персонажей, например, фильма «Мимино» или книги Нодара Думбадзе «Я, Бабушка, Илико и Илларион». Очень интересен в Кутаиси и Храм Багра́та, шедевр кавказского зодчества, построенный в 1003 году и включенный в Список Всемирного наследия Юнеско, так же как и Гелатский монастырь Богородицы – наиболее значительный средневековый монастырь в Грузии, основанный царем Давидом IV Строителем и ставший его усыпальницей.

Особенно впечатляет в вечернее время своей многокрасочной подсветкой «Колхидский Фонтан» на площади Давида Строителя. Он установлен в 2011 году и состоит из 30 увеличенных копий археологических находок золотых статуэток с изображениями животных, в основном коней царя Ээта, того самого, из эпоса об аргонавтах, и украшений времен древнегрузинских царств Колхиды и Иберии.

Однако самое необычное впечатление от пребывания в этом регионе оставляет посещение «страны чудес» – карстовой Пещеры Прометея – поистине природной подземной галереи творчества природы, около 1600 метров которой недавно превращены в доступное для посетителей подземное царство. Древнегреческая мифология повествует, что Прометей был прикован цепями к скале в глубокой пещере Кавказа. И возможно, дело происходило именно в этой! Множество сталактитов и сталагмитов, имеющих потрясающий магический вид за счет созданного немецкими дизайнерами светодиодного освещения, создают лазерные шоу с буйством красок, что придает пещере загадочность и уникальную неповторимость, а тихая фоновая классическая музыка делает маршрут еще более привлекательным и интересным. Путешествие по многочисленным гротам пещеры мимо захватывающих дух сказочных пейзажей, водопадов, ручейков и даже целого озера заканчивается прогулкой на лодке по подземной речке. Возле выхода из пещеры установлена скульптура мужчины с собакой – в честь одного местного жителя, который по собственной инициативе охранял пещеру на протяжении многих лет.

Столица Аджарии – город Батуми – превратился сегодня в прекрасный европейский город. Его можно назвать «двуликим городом», ибо он имеет два лица – дневное и ночное. Расположенная в «Старом городе» площадь Пьяцца, как слепок итальянской архитектуры, завораживает и восхищает необычайными художественными росписями, причудливой мозаикой и витражами, красочными часами на башне, которую видно издалека. Там же расположена и площадка, на которую каждые три часа выезжают под мелодию символические фигуры. По соседству находится площадь Европы с фигурой Медеи, держащей золотое руно в руках, астрономическими часами и великолепной застройкой, придающей городу праздничный вид. Интересен и новый район города, поражающей суперсовременной застройкой в стиле «а ля Дубай».

Но особенно красив Батуми ночью, когда под дивные мелодии цветомузыки вспыхивают уникальные музыкальные «танцующие» фонтаны с трехмерной голографической установкой. Одновременно включается подсветка всех зданий набережной и центра города, что вместе с мигающими огнями колеса обозрения, металлической скульптурой «Любовь», маяка и ажурной башней с буквами грузинского алфавита создает впечатление совершенно сказочного представления.

Утверждают, что в Батуми варят самый лучший кофе «на углях». Этому даже посвящена специальная скульптурная композиция на набережной, где лучше всего его и попробовать. И хочется превратить обычный экскурсионный тур в кулинарный. Одни названия национальных кавказких блюд уже вызывают желание их перепробовать: хачапури, чакапули, хинкали, чурчхела, пхали, шоти, чихиртма, лобио, мцвади, ачма..

Но какая может быть еда без знаменитых грузинских вин! Здесь есть два винзавода: в Шато-Мухрани в усадьбе Багратион-Мухранских, и в Аджарском Доме Вина, где можно не только осуществить пробы вин, но и прочувствовать, что обозначает термин «грузинское застолье». А если речь идет о минеральных водах, то расположенный между Тбилиси и Батуми курортный Боржоми всегда рад гостям. В его большом городском парке приятно провести несколько часов: отдохнуть и попить знаменитую минеральную воду, а затем посетить расположенную неподалеку огромную приграничную Ахалцихскую крепость.





В этой дивной стране существует предание о том, что к тому моменту, когда Бог раздавал земли людям, грузины опоздали. Когда они прибыли, все земли были розданы. Бог поинтересовался причиной того, почему они опоздали. Грузины ответили, что они проголодались, перекусили и решили выпить немного в его честь. Богу понравился их ответ, и он сказал: « Я оставил для себя на земле небольшой райский уголок и, если отдам его вам, то вы должны ухаживать за ним и улучшать его».

Так грузины получили этот благословенный край, который превратили в райский уголок и в котором мы с турбюро «Соло Флорентин» провели целую неделю.

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