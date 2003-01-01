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Медики шутят... о медиках шутят
Медики шутят... О медиках шутят
Стоишь – варикоз,
сидишь – геморрой,
лежишь – пролежни.
Объявление в психбольнице: «Мнение пациентов может не совпадать с позицией медперсонала».
– Доктор, у меня грипп. Что вы мне посоветуете?
– Отойдите от меня подальше!
– Доктор, посмотрите больного.
– Да что я, больных не видел, что ли.
Стоматологи – веселые люди: «Мужчина, тут у вас будет мост… И тут, думаю, тоже… Эх! Прямо как в Венеции!»
Врач пациентке: «Больше бывайте на свежем воздухе и теплее одевайтесь». Пациентка мужу: «Врач прописал мне отдых на море и норковую шубу!!!»
Анестезиолог патологоанатому:
– Пойдем, я тебе покажу своих пациентов, возможно, они скоро станут твоими.
– Не! Я твоих пациентов боюсь! Они шевелятся…
Почему в инструкции к интернету не указаны ни допустимые дозы воздействия, ни побочные эффекты: красные глаза, сонливость, раздражительность, головокружение, тошнота, подозрительность, мания величия?
Петя выкуривал 20 сигарет в день, а Коля выкуривает 15 сигарет в день.
Вопрос: не настораживает ли Колю, что о Пете упоминается в прошедшем времени?
В зеркале заметил у себя какие-то небольшие глаза над мешками.
– У вас не будет сигаретки?
– У меня не будет ни сигаретки, ни рака легких!
На приеме у врача: Доктор, у меня нос заложен!
– Я вас умоляю! У меня дача, машина и дом заложены, а вы тут со своим шнобелем.
Надпись на двери кабинета психиатра: «Пожалуйста, соблюдайте тишину. Помните! Вы – не одни. Они слышат вас… Они – везде!»
Встречаются два стоматолога, один у другого спрашивает:
Cкoлько у меня зубов? – Неужели 32? – Правильно!!! А в какой руке?
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить свой скелет за ту поддержку, которую он мне оказывал все эти годы.
Неудачник приходит к психиатру:
– Доктор, дело тронулось! Сегодня я уронил бутерброд, и он упал маслом вверх! Доктор берет из рук пациента бутерброд, долго его изучает и говорит:
– Да нет, батенька, просто вы его намазали не с той стороны.
Латынь можно считать мертвым языком еще и потому, что чем больше на нем разговаривают врачи, тем меньше шансов у пациента остаться в живых.
Идут испытания нового лекарства. Пациенты поделены на две группы: опытную и контрольную. Один из пациентов заходит к врачу:
– Доктор, почему вы заменили мой препарат?
Доктор (очень осторожно):
– А что заставляет вас думать, что я его заменил?
– Понимаете, раньше, когда я кидал эти таблетки в унитаз, они плавали, а теперь вдруг стали тонуть.
Медицинский термин для синдрома «седина в бороду – бес в ребро» – предынфарктный кобелизм…
Приходит пациент к врачу.
– Доктор, помогите, мне вот уже месяц постоянно снятся крысы, которые играют в футбол.
– Вот вам микстура, выпейте и всё у вас сейчас же пройдет.
– Доктор, а можно завтра выпить? А то у них сегодня финал…
Вегетарианство – система взглядов на мясо, при которой есть мясо нельзя, а состоять из мяса можно.
– Какая разница между шизофреником и неврастеником?
– Шизофреник не знает, сколько дважды два и спокоен. Неврастеник уверен, что дважды два – четыре, но нервничает.
Подготовил Михаил Карелин (Хайфа)
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