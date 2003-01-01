Досуг >> Юмор

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Медики шутят... о медиках шутят

Медики шутят... О медиках шутят

Стоишь – варикоз,

сидишь – геморрой,

лежишь – пролежни.

Объявление в психбольнице: «Мнение пациентов может не совпадать с позицией медперсонала».

– Доктор, у меня грипп. Что вы мне посоветуете?

– Отойдите от меня подальше!

– Доктор, посмотрите больного.

– Да что я, больных не видел, что ли.

Стоматологи – веселые люди: «Мужчина, тут у вас будет мост… И тут, думаю, тоже… Эх! Прямо как в Венеции!»

Врач пациентке: «Больше бывайте на свежем воздухе и теплее одевайтесь». Пациентка мужу: «Врач прописал мне отдых на море и норковую шубу!!!»

Анестезиолог патологоанатому:

– Пойдем, я тебе покажу своих пациентов, возможно, они скоро станут твоими.

– Не! Я твоих пациентов боюсь! Они шевелятся…

Почему в инструкции к интернету не указаны ни допустимые дозы воздействия, ни побочные эффекты: красные глаза, сонливость, раздражительность, головокружение, тошнота, подозрительность, мания величия?

Петя выкуривал 20 сигарет в день, а Коля выкуривает 15 сигарет в день.

Вопрос: не настораживает ли Колю, что о Пете упоминается в прошедшем времени?

В зеркале заметил у себя какие-то небольшие глаза над мешками.

– У вас не будет сигаретки?

– У меня не будет ни сигаретки, ни рака легких!

На приеме у врача: Доктор, у меня нос заложен!

– Я вас умоляю! У меня дача, машина и дом заложены, а вы тут со своим шнобелем.

Надпись на двери кабинета психиатра: «Пожалуйста, соблюдайте тишину. Помните! Вы – не одни. Они слышат вас… Они – везде!»

Встречаются два стоматолога, один у другого спрашивает:

Cкoлько у меня зубов? – Неужели 32? – Правильно!!! А в какой руке?

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить свой скелет за ту поддержку, которую он мне оказывал все эти годы.

Неудачник приходит к психиатру:

– Доктор, дело тронулось! Сегодня я уронил бутерброд, и он упал маслом вверх! Доктор берет из рук пациента бутерброд, долго его изучает и говорит:

– Да нет, батенька, просто вы его намазали не с той стороны.

Латынь можно считать мертвым языком еще и потому, что чем больше на нем разговаривают врачи, тем меньше шансов у пациента остаться в живых.

Идут испытания нового лекарства. Пациенты поделены на две группы: опытную и контрольную. Один из пациентов заходит к врачу:

– Доктор, почему вы заменили мой препарат?

Доктор (очень осторожно):

– А что заставляет вас думать, что я его заменил?

– Понимаете, раньше, когда я кидал эти таблетки в унитаз, они плавали, а теперь вдруг стали тонуть.

Медицинский термин для синдрома «седина в бороду – бес в ребро» – предынфарктный кобелизм…

Приходит пациент к врачу.

– Доктор, помогите, мне вот уже месяц постоянно снятся крысы, которые играют в футбол.

– Вот вам микстура, выпейте и всё у вас сейчас же пройдет.

– Доктор, а можно завтра выпить? А то у них сегодня финал…

Вегетарианство – система взглядов на мясо, при которой есть мясо нельзя, а состоять из мяса можно.

– Какая разница между шизофреником и неврастеником?

– Шизофреник не знает, сколько дважды два и спокоен. Неврастеник уверен, что дважды два – четыре, но нервничает.

Подготовил Михаил Карелин (Хайфа)

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