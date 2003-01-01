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«Партнер» №6 (237) 2017г.

Итоги чемпионата мира по хоккею с шайбой 2017

Александр Кротов (Эссен)

Начать эти заметки хочется не с чемпиона по хоккею, а со сборной России, которая заняла третье место. Почему?

Потому что команда проводила фактически домашний чемпионат мира. Она только на одну игру – четвертьфинал с чехами, покинула Кёльн, посетив Париж. Остальные девять матчей она играла на Ланксесс-Арене, где из 18500 зрителей, почти неизменно заполнявших ледовый стадион, больше 90% были поклонниками россиян. И какими поклонниками! Самозабвенными, неутомимыми, фанатичными. В Москве у российской команды вряд ли была бы такая поддержка.

Говорю это не по телевизионной картинке – сам побывал внутри этого «котла».

Россияне большую часть матчей были на высоте. Команда играла с выдумкой, с душой, явно стремясь потрафить своей публике.

Но к седьмому туру группового турнира с американцами команда, похоже, «набегалась». Начиная с этого матча и во всех последующих россияне сдавали в третьем периоде.

Проигрывая соперникам в количестве движения, российские игроки часто нарывались на удаления – это раз. Команда начисто проиграла «пятак» и американцам, и канадцам: большинство голов россияне получили именно из горячей точки перед воротами – это два.

Когда случался перелом в матче, команда была не в состоянии переломить его еще раз – в свою пользу, и тогда никакая публика уже ничего не могла поделать – это три.

После первого поражения от США команда смогла пройти чехов, но нынешний чешский состав был не того уровня, к которому мы привыкли, и Россия обыграла чехов, что называется, на классе.

А в проигранных американцам и канадцам матчах сюжет был одинаков: Россия превосходила соперников в двух первых периодах, забивая после очень красивых комбинаций, а в третьем подсаживалась физически и пропускала «трудовые», пусть не очень красивые голы, и, к сожалению, больше, чем забивала красивых.

В финале играли Швеция и Канада. Тут уж никому не было до красоты. Команды «отпахали» три периода плюс дополнительный, забив по одному (достаточно корявому) голу, и доигрались до буллитов.

В этих пенальти мастеровитее оказались шведы, дважды добившиеся успеха. Шведский вратарь не пропустил ни разу. Сборная Швеции стала десятикратным чемпионом мира.

И совершенно по делу. Шведы очень рационально распределили свои силы, не гоняясь за первым местом в групповом турнире, зато оказались свежее всех в решающих играх, ведь до финала были без сверхусилий биты Швейцария и Финляндия.

В общем, браво, Швеция! Наши поздравления!

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