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Итоги чемпионатa Германии по футболу сезона 2016/2017
Александр Кротов (Эссен)
Закончился чемпионат Германии по футболу. Собственно, сегодня написать о нем можно почти то же самое, что, скажем, в феврале-марте. Месяц тому назад (если не два, а то и три) были получены ответы на все главные вопросы чемпионата: кто будет чемпионом, кто сыграет по итогам нынешнего сезона в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, кто отправится во вторую лигу.
Уже к зимнему перерыву чемпионство «Баварии» было только вопросом времени. О том, что уровень «Дармштадта» и «Ингольштадта» заметно уступает уровню всех других команд и они спустятся эшелоном ниже, я впервые написал, по-моему, еще в ноябре (полистайте блоги на сайте «Партнёра»).
Во второй половине чемпионата оставались открытыми только три вопроса. Правда, эта скромная интрига сохранялась до последнего дня.
Первый: кто, дортмундская «Боруссия» или «Хоффенхайм», займет третью строку таблицы, позволяющую играть в групповом турнире Лиги чемпионов, а кто с четвертой позиции отправится искать свое счастье в квалификационном раунде?
Второй: кто займет пятое-шестое места, дающие путевки в Лигу Европы?
Третий: кто «сядет на сковородку», то есть на шестнадцатое место, вынуждающее его обитателя играть переходные матчи с третьей командой второй лиги за право продолжить прописку в первой?
Вот и вся скудная драматургия последних туров чемпионата. Поскольку ответы на эти вопросы были получены в последний день, то именно этому дню и посвятим несколько строк.
Великолепный спектакль подарили болельщикам дортмундская «Боруссия» и «Вердер» из Бремена.
Счет открыли «музыканты». Это сообщение было с восторгом воспринято в Хоффенхайме публикой на трибунах и несколько своеобразно игроками деревенского клуба. Они стали катать мяч поперек поля (к вящему удовольствию соперника, «Аугсбурга», для которого ничья была вожделенной мечтой) и дожидаться, что третье место и прямое попадание в групповой турнир Лиги чемпионов им само приплывет из Дортмунда.
Они не «задергались», когда сорока принесла на хвосте, что Дортмунд отыгрался и вышел вперед. А чего дергаться, если победа Дортмунда оставляет их ни с чем при любых стараниях? Они не воодушевились, когда «Вердер» сравнял счет и, наверное, посчитали себя мудрыми, когда бременцы еще раз вышли вперед.
Пока в Дортмунде разыгрывалась эпическая драма, «Хоффенхайм» спокойно ждал своей участи и, как ни странно, правильно делал. Дортмунд в итоге оказался в своем матче на гол впереди, и усилия «Хоффенхайма», если бы они были приложены, оказались бы пустой тратой сил.
А «Боруссия», проявив недюжинную волю к победе, сохранила за собой третью строку в таблице, избавляющую команду от необходимости играть осенью матчи квалификации Лиги чемпионов. Попутно Aбамеянг, забив два гола, стал лучшим бомбардиром первенства, опередив на один точный выстрел Роберта Левандовски.
Кстати, в этом последнем туре вышел на поле Марк Бартра, залечивший ранение после известного покушения на команду. Публика встретила его овацией.
Места в Лиге Европы достались в итоге «Кёльну» и «Герте». И если «Кёльну» для своего пятого места пришлось сыграть по максимуму против «Майнца», то «Герта», понимая, что «Фрайбургу» ничего не светит в Мюнхене, безвольно, если не сказать позорно, «слила» игру с леверкузенским «Байером».
Гвоздем тура была игра в Гамбурге, где определялся участник переходных матчей за право остаться в первой лиге.
«Вольфсбург» начал игру солидно, имея преимущество и довольно быстро переплавив его в гол. Получив перевес в счете, команда отдала инициативу, уйдя в глухую оборону, и в итоге поплатилась за это.
«Гамбург» обнаружил наличие волевой мускулатуры, которой так не хватало команде во многих играх и которой не ожидал от нее соперник, и забил два гола в ответ.
Так что в заслуженный отпуск отправятся теперь «козлы» (рогатый символ которых присутствовал на матче, и его крупным планом показывало телевидение), а «бодание» в переходных играх с «Брауншвейгом» предстоит «волкам».
А чемпион последнюю игру проводил в нерабочей атмосфере. Девяносто минут игры с «Фрайбургом» были прелюдией к празднику. Игроки чемпиона не подкачали, забив четыре мяча и доставив тем самым огромное удовольствие своей публике.
Но чем ближе приближался финальный свисток, тем острее ощущалась щемящая грусть у всех, кому небезразличен немецкий футбол. И на 87-й минуте случилось то, чем была вызвана эта грусть: Филипп Лам, великий малыш, чье имя в последнее десятилетие воплощало всё лучшее, что есть в немецком футболе, навсегда покинул футбольное поле.
Ни к чему перечислять титулы человека, имя которого стало символом. Он – Филипп Лам! Это само по себе титул.
После матча были проводы, овации и поливание пивом. Не забыли и еще двоих, кто расставался в этот день с футболом, – знаменитого Хаби Алонсо и запасного вратаря Тома Штарке.
Лам и Алонсо команду уже покинули, а Роббен и Рибери, которых называют крыльями атаки «Баварии», подошли к критическому для футбола возрасту (33 и 34 года). Я говорил уже о возрасте баварцев как об одной из причин поражения в Лиге чемпионов. Команда явно нуждается в свежей крови.
Коль упомянута Лига чемпионов, пользуюсь случаем покаяться перед читателями в своей опрометчивости в части одного из прогнозов. Месяц назад я написал, что Рональдо никогда не забил бы трех голов в одном матче мадридскому «Атлетико». Рональдо не замедлил дать ответ на такую вольность в отношении его, тут же наколотив несчастному «Атлетико» эти самые три гола в полуфинале Лиги чемпионов. Правда, отчасти я был прав. В этот день на поле была бледная тень «Атлетико», а не несгибаемаяfibraотДиего Симеоне.Кто читает сайт «Партнёра», тот поймет.
Да простят меня команды, которым я не уделил отдельного внимания. Некоторые из них его заслуживают.
Например, «Боруссия» из Менхенгладбаха, сотворившая в Лиге Европы «чудо во Флоренции», навсегда вписанное в историю клуба.
Например, «Шальке», который провел запоминающийся сезон в той же Лиге Европы.
Например, «Айнтрахт» из Франкфурта», вышедший в финал Кубка Германии.
Но ничего, пусть в будущем творят чудеса, и мы их не забудем.
А пока оставим футбольную тему, помня, что на момент написания этих строк впереди еще финалы Кубка Германии, Лиги Европы, Лиги чемпионов.
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