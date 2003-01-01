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«Партнер» №6 (237) 2017г.

Как поймать трофейного судака

Как поймать «трофейного» судака

Мир увлечений

Вадим Метцгер (Хаген)





Где, на что и когда? – вопросы рыболова

Начинающий рыбак мечтает о трофеях и с азартом берется за спиннинг. Многие хотят поймать именно судака, так как это очень осторожная и хитрая рыба. Пройдет не один десяток рыбалок, прежде чем поймешь, что поймать рядового клыкастика на 40-50 см и поймать монстра-судака – это совершенно разные вещи.

Матерый хищник дожил до приличного возраста и веса только потому, что был пуглив, избирателен к местам обитания и объектам охоты. Незадачливые малыши во время жора хватают практически любую приманку, которую им подбрасывают под нос любители рыбной ловли. Попав на крючок и освободившись от него, судачок-подросток набирается опыта, становится более избирательным к лже-добыче. Со временем он уже интуитивно чувствует, что можно атаковать, а что нельзя.

С годами хищник матереет, и его становится очень сложно соблазнить на поклевку. Но поймать его всё равно можно, нужно только знать где, на что и когда.

Конечно, трофейную рыбу проще поймать с лодки, но она есть далеко не у всех, поэтому речь пойдет о ловле с берега.

Прежде всего нужно понимать, что размер добычи, как правило, связан с размером водоема. Чем больше водоем, тем более крупный хищник может в нем водиться. В NRW самая большая река – Рейн, и в этой статье я расскажу вам, как мы с друзьями охотимся здесь за крупным судаком.

Выдающиеся экземпляры можно поймать в любое время года, но наиболее часты поимки поздней осенью, зимой и ранней весной. Если говорить о рыбалке в светлое время суток на джиг и поводковые оснастки, то судака надо искать на ямах, которые вымыло течение у концов волнорезов.

Крупные особи оккупируют эти места и превращают их в свои засады. Именно отсюда они совершают налеты на зазевавшуюся жертву.

Эти уловистые точки хорошо известны многим спиннингистам и регулярно облавливаются. Но не каждый охотник за трофеем знает, что некоторые волнорезы идут далеко вглубь реки, а не заканчиваются на урезе воды. Именно там, за камнями, прячутся самые толстые «мамки», мечта любого рыболова.

Чтобы их поймать, заброс нужно делать с конца волнореза перпендикулярно течению реки так, чтобы после приводнения приманка оказалась сразу за каменной насыпью, где ее поджидает клыкастый киллер.

Вполне закономерно, что для этих условий нужна более тяжелая снасть, чем для ловли между волнорезами. Забрасывая приманку прямо в течение мощной реки, мы должны понимать, что с легкой джигголовкой или чебурашкой ее быстро снесет параллельно к берегу и она пролетит высоко над местом нахождения хищника. Поэтому вес отягощения порой приходится ставить 50 и более грамм, а значит, и снасть должна быть более мощной: спиннинг с тестом не менее 100 гр и катушка размером не менее 4000 по классификации Шимано. Плетенка должна быть достаточно прочной, не менее 8-10 кг на разрыв.

Теперь о приманках. Прежде всего, это виброхвосты, твистеры, черви, раки и другой силикон. Хорошо себя зарекомендовала «резина» KeloFishing, Toirtap. Чем крупнее приманка, тем больше шансов, что на нее позарится крупная рыба. Но с другой стороны, чем крупнее силиконовая рыбка, тем больше площадь сопротивления и тем быстрее ее сносит течением. Еще нужно учитывать, что весной самки судака доверху забиты икрой и питаются только мелкой рыбешкой. Поэтому мы чаще используем приманки 10-12 см, проводка обычная, джиговая. Иногда отлично срабатывают поролоновые рыбки, пропитанные аттрактантом.

Кроме силикона в этих условиях хорошо себя зарекомендовали крупные воблеры с большим заглублением. Они должны быть плавающие, чтобы при первом контакте с камнями вы могли сделать паузу, а они всплыть. В противном случае вы будете их часто обрывать из-за зацепов. Проводка воблеров медленная, практически на снос. Шарики, расположенные в них, привлекают своим шумом хищника издалека и провоцируют его на атаку.

Еще о времени ловли. Летом и ранней осенью поклевки «крупняка» более вероятны в утренних и вечерних сумерках. В холодное время года поклевка может произойти в любое время дня. Судак на фотографии более 90 см и весом почти 8 кг клюнул около 2-х часов дня.

Дерзайте, и у вас всё получится!!!





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