Досуг >> Хобби, увлечения

«Партнер» №6 (237) 2017г.

На экранах кинотеатров

СМОТРИТЕ В ИЮЛЕ на немецком:

«Immigration Game» – «Игра для иммигрантов»

Триллер, драма. Германия (2016).

Режиссер К. Златник.

На экранах с 6 июля

Альтернативный мир. Европа в 2016 году закрыла свои границы для беженцев. Только в Германии иммигранты имеют шанс легально остаться в стране. Для этого они должны принять участие в популярном телешоу «Игра для иммигрантов», которое транслируется в прямом эфире. Чтобы получить вид на жительство, участник игры должен добраться с окраины Берлина до знаменитой телебашни на Александерплац. Казалось, в этом нет ничего необычного, но любой гражданин Германии может стать «Охотником» и за вознаграждение помешать участнику добраться до заветной цели. Причем «охотникам» разрешено использовать любые средства против иммигранта, вплоть до его убийства.





«Der Duellist» – «Дуэлянт»

Драма, приключения. Россия (2016).

Режиссер А. Мизгирев.

На экранах с 6 июля

В конце XIX века в Санкт-Петербурге появился господин, который называет себя отставным капитаном Яковлевым. Спустя некоторое время он стал известен как человек, который несколькими выстрелами может забить гвоздь в доску или сбить отлетевшей рикошетом пулей стакан со своей головы. Кому первому пришло в голову нанять Яковлева вместо себя драться на дуэли – неизвестно. С тех пор дворяне, которые по тем или иным причинам не могли сами постоять за свою честь, стали прибегать к услугам Яковлева. Все дуэли, в которых он принимает участие, заканчиваются победой отставного капитана. Такое впечатление, что он заговоренный – даже серьезные ранения не оказываются для Яковлева смертельными.

«The History of Love» – «Хроники любви»

Фэнтези, мелодрама. Франция, Канада, Румыния, США (2016).

Режиссеры Р. Михэйляну.

На экранах с 20 июля

Эта история началась в довоенной Польше. В небольшом городке жил мальчик по имени Лео, который дружил с девочкой по имени Альма. Когда им было по десять лет, он попросил выйти за него замуж. Через год он впервые поцеловал ее, а спустя два года они впервые поссорились и три недели не разговаривали друг с другом. Их любовь была секретом, о котором никто не знал. Свои чувства парень доверил только книге, которую стал писать. Он посвятил ее Альме и назвал свою рукопись «Хроники любви». Война разлучила их. Родителям удалось отправить Альму в Америку, а Лео остался в оккупированной Польше. Он чудом выжил и решил отправиться на поиске своей возлюбленной.





«Paradies» – «Рай»

Драма. Россия (2016).

Режиссер А. Кончаловский.

На экранах с 27 июля

В 1942 году в оккупированном немцами Париже русская эмигрантка Ольга, работающая в журнале Vogue, была арестована за то, что пыталась спрятать еврейских детей. Ее дело ведет француз Жюль, который предлагает Ольге в обмен на интимные отношения смягчить ее участь. Но в судьбу женщины вмешивается злой рок, и она оказывается в концлагере, где прежняя жизнь кажется ей раем. Здесь Ольга встречает Хельмута, с которым была знакома в начале тридцатых годов. Этот бывший исследователь Чехова, а ныне высокопоставленный офицер СС прибыл с инспекцией в концлагерь. Когда-то влюбленный в Ольгу, Хельмут до сих пор хранит к ней теплые чувства. Он решает спасти Ольгу из концлагеря и бежать с ней в Южную Америку.









СМОТРИТЕ В ИЮНЕ на немецком:

«The Dinner» – «Ужин»

Драма, триллер. США (2017).

Режиссер О. Моверман.

На экранах с 8 июня

Профессор истории Пол с удовольствием принял приглашение своего брата Стэна поужинать в фешенебельном ресторане. Им так редко приходится общаться, так как Пол – успешный конгрессмен, увлеченный своей карьерой, постоянно испытывает дефицит времени. Для братьев и их жен изысканный ужин начался с разговора о планах на отпуск. Постепенно беседа переходит на дела семейные – ведь обе пары воспитывают сыновей. И тут выясняется, что их сыновья оказались участниками преступления, которое пока осталось безнаказанным. Теперь родителям надо решить, отдать ли своих детей в руки правосудия или сделать все возможное, чтобы не разрушать их будущее и сохранить свою репутацию.





«Born to Be Blue» – «Рождённый для грусти»

Драма, биография. Канада, Великобритания (2015).

Режиссер Р. Будро.

На экранах с 8 июня

Чет Бейкер родился в 1929 года в городе Йель (США). В 13 лет ему купили трубу, и Чет стал посещать уроки музыки. Потом была служба трубачом в военном оркестре, после которой Чет продолжил музыкальное образование в колледже. Благодаря таланту и любви к музыке, ему удалось пробиться на большую сцену. Чет стал выступать с популярным квартетом. Красавец с грустинкой в глазах, завораживающе играющий джаз, он стал для многих воплощением «американской мечты». Чет мог бы стать кинозвездой, но единственное, что его интересовало в жизни – музыка. В конце 50-х годов у Чета появилась еще одна страсть – наркотики, которые привели его к трагическому финалу...

«Monsieur Pierre geht online» – «Мсье Пьер идет в онлайн»

Комедия. Франция, Германия, Бельгия (2017).

Режиссеры С. Робелин.

На экранах с 22 июня

Мсье Пьеру (П. Ришар) 75 лет. Жена умерла, дочь выросла и давно живет своей жизнью. Заняться Пьеру нечем, он ведет уединённый образ жизни и ни с кем не общается. Чтобы хоть как-то разнообразить жизнь отца, дочь подарила ему компьютер. Сначала мсье Пьер не прикасался к подарку, но когда приятель дочери дал ему несколько уроков компьютерной грамотности, он стал просиживать в сети целый день и как-то набрел на сайт знакомств. Мсье Пьер долго не решался зарегистрироваться, но потом все же создал свою страничку, сильно приукрасив свой возраст. Его увлекло виртуальное общение с молодыми девушками. Однажды одна из них пригласила его на встречу.

«Girls' Night Out» – «Очень плохие девчонки»

Комедия. США (2017).

Режиссер Л. Аньелло.

На экранах с 29 июня

Красавица Джесс (С.Йоханссон) выходит замуж. По этому случаю она решила устроить девичник и пригласить подружек, с которыми училась в колледже. Еще тогда эту дружную пятерку прозвали «очень плохими девчонками», да и было за что. С тех пор жизнь раскидала их в разные стороны. И вот теперь они снова собрались вместе, да и не где-нибудь, а в Майами-бич. Сначала было все просто замечательно – танцы, бары, бурное веселье. Вечеринку продолжили в номере гостиницы. В качестве подарка невесте подруги заказали стриптизера. Тот устроил девушкам великолепный соблазнительный танец, а потом произошло непредвиденное. Красавчик замертво свалился под грудой разгоряченных женских тел.





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