Русский Deutsch
Menu
Вход
Логин

Пароль или логин неверны

Введите ваш E-Mail, который вы задавали при регистрации, и мы вышлем вам новый пароль.



 При помощи аккаунта в соцсетях

Facebook Одноклассники Twitter VK YouTube rss

Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
Полистать журнал  |  Версия для печати
Досуг >> Тесты, загадки, головоломки, кроссворды
«Партнер» №6 (237) 2017г.

Кроссворд


По горизонтали:

1. Греческий остров, центр туризма (Керкира). 4. «Горючий камень». 9. Ожившая статуя Пигмалиона. 10. Сливочное мороженое. 14. Львиная или лошадиная «прическа». 15. Движение судна «по воле волн». 16. Ветви этого дерева изображены на флаге Республики Кипр. 17. Житель балканского  государства. 19. Американская авиакомпания. 21. Бывает венозная и артериальная. 22. Муж Эвридики (др.-греч. миф.). 23. Решающий поединок в спорте. 29. Лабораторный сосуд. 30. Секрет. 31. Самоназвание Финляндии. 32. Свободное время. 34. Что горело на столе у Пастернака, когда «мело, мело по всей земле»? 36. Суматоха. 37. Искусный стрелок. 38. Комнатная собачка. 39. Шахматная фигура. 40. Сапка, мотыга.

 

По вертикали:

2. Стадо овец. 3. Основатель психоанализа. 5. «Аристократическая» игра с мячом и клюшками. 6. Город в Северном Рейне-Вестфалии. 7. Особая одаренность, притягательность, обаяние. 8. Скупщик мертвых душ у Гоголя. 11. Змеевидная рыба. 12. Кисломолочный продукт. 13. Танец. 18. Стандарт, порядок, регламент. 19. Немецкий поэт и драматург. 20. Сырье для гончара. 21. Древнеримский полководец и консул, подавивший восстание Спартака. 24. Чешский автомобиль. 25. Грибок, из которого получают пенициллин. 26. Величайший ученый XVIII века. 27. То, что согласно поговорке «рубль бережет». 28. Фата-моргана. 33. Резьбовая деталь. 34. Безлесная равнина. 35. Фильм Г.Данелия. 36. Твердый, мужественный человек, следующий философии Сенеки.

 

Ответы на кроссворд 5.1, опубликованный в номере 5 (236)/2017

По горизонтали: 1. Мазарини. 4. Аэробика. 9. Евразия. 10. Сапог. 11. Барон. 15. Альбатрос. 17. Дрон. 18. Мавр. 19. Сыр. 21. Публика. 22. Улицкая. 24. Нар. 27. Лавр. 28. Фора. 29. Бонифаций. 32. Брамс. 35. Тибул. 36. Пуловер. 37. Метафора. 38. Голливуд.

По вертикали: 1. Мансарда. 2. «Адлон». 3. «Нива». 5. Эмир. 6. Бриан. 7. Авангард. 8. «Варвары». 12. Гладиатор. 13. Ботвинник. 14. Хоругвь. 16. Каталог. 19. Сан. 20. Рур. 23. Шлагбаум. 25. Алферов. 26. Саарланд. 30. Амеба. 31. Виски. 33. Буер. 34. Чело.



<< Назад | №6 (237) 2017г. | Прочтено: 8 | Автор: Кротов А. |

Поделиться:




Комментарии (0)

Удалить комментарий?


Внимание: Все ответы на этот комментарий, будут также удалены!

Последние прокомментированные

AfD: популистская партия или полезная оппозиция?

Прочтено: 91
Автор: Кротов А.

Территория женщин

Прочтено: 334
Автор: Редакция журнала

Итоги чемпионатa Германии по футболу сезона 2016/2017

Прочтено: 6
Автор: Кротов А.

Еще раз о российской пенсии и взносах в немецкую больничную кассу

Прочтено: 42
Автор: Осмоловский В.

Криминальная хроника Германии

Прочтено: 16
Автор: Дебрер С.

На экранах кинотеатров

Прочтено: 7
Автор: Шкляр Ю.

Эксперты отвечают. Как избежать банкротства?

Прочтено: 7
Автор: Шабан А.

Самоуправляемые автомобили

Прочтено: 10
Автор: Листов И.

Судоку

Прочтено: 9
Автор: Шкляр Ю.

Эксперты отвечают. Искать работу... формально?

Прочтено: 25
Автор: Шабан А.

Июнь 1917 года. В Петрограде и на фронтах

Прочтено: 9
Автор: Воскобойников В.

Выставка работ Лукаса Кранаха Cтаршего в Дюссельдорфе

Прочтено: 7
Автор: Гуткина И.

Эксперты отвечают. Откуда взялись три евро?

Прочтено: 24
Автор: Шабан А.

Гостеприимная Грузия

Прочтено: 26
Автор: Новобратский В.

Анонсы июльского номера журнала "Партнёр"

Прочтено: 451
Автор: Редакция журнала

Как поймать «трофейного» судака

Прочтено: 8
Автор: Метцгер В.

Цена головы. Велосипедные шлемы

Прочтено: 11
Автор: Мучник С.

150 лет со дня рождения Маннергейма. Судьба кавалериста

Прочтено: 7
Автор: Воскобойников В.

Надежда для каждого десятого

Прочтено: 23
Автор: Шлегель Е.

Вильгельм фон Гумбольт. Основатель Берлинского университета

Прочтено: 6
Автор: Воскобойников В.