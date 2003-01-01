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Кроссворд
По горизонтали:
1. Греческий остров, центр туризма (Керкира). 4. «Горючий камень». 9. Ожившая статуя Пигмалиона. 10. Сливочное мороженое. 14. Львиная или лошадиная «прическа». 15. Движение судна «по воле волн». 16. Ветви этого дерева изображены на флаге Республики Кипр. 17. Житель балканского государства. 19. Американская авиакомпания. 21. Бывает венозная и артериальная. 22. Муж Эвридики (др.-греч. миф.). 23. Решающий поединок в спорте. 29. Лабораторный сосуд. 30. Секрет. 31. Самоназвание Финляндии. 32. Свободное время. 34. Что горело на столе у Пастернака, когда «мело, мело по всей земле»? 36. Суматоха. 37. Искусный стрелок. 38. Комнатная собачка. 39. Шахматная фигура. 40. Сапка, мотыга.
По вертикали:
2. Стадо овец. 3. Основатель психоанализа. 5. «Аристократическая» игра с мячом и клюшками. 6. Город в Северном Рейне-Вестфалии. 7. Особая одаренность, притягательность, обаяние. 8. Скупщик мертвых душ у Гоголя. 11. Змеевидная рыба. 12. Кисломолочный продукт. 13. Танец. 18. Стандарт, порядок, регламент. 19. Немецкий поэт и драматург. 20. Сырье для гончара. 21. Древнеримский полководец и консул, подавивший восстание Спартака. 24. Чешский автомобиль. 25. Грибок, из которого получают пенициллин. 26. Величайший ученый XVIII века. 27. То, что согласно поговорке «рубль бережет». 28. Фата-моргана. 33. Резьбовая деталь. 34. Безлесная равнина. 35. Фильм Г.Данелия. 36. Твердый, мужественный человек, следующий философии Сенеки.
Ответы на кроссворд 5.1, опубликованный в номере 5 (236)/2017
По горизонтали: 1. Мазарини. 4. Аэробика. 9. Евразия. 10. Сапог. 11. Барон. 15. Альбатрос. 17. Дрон. 18. Мавр. 19. Сыр. 21. Публика. 22. Улицкая. 24. Нар. 27. Лавр. 28. Фора. 29. Бонифаций. 32. Брамс. 35. Тибул. 36. Пуловер. 37. Метафора. 38. Голливуд.
По вертикали: 1. Мансарда. 2. «Адлон». 3. «Нива». 5. Эмир. 6. Бриан. 7. Авангард. 8. «Варвары». 12. Гладиатор. 13. Ботвинник. 14. Хоругвь. 16. Каталог. 19. Сан. 20. Рур. 23. Шлагбаум. 25. Алферов. 26. Саарланд. 30. Амеба. 31. Виски. 33. Буер. 34. Чело.
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