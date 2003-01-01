Новости >> По материалам европейских СМИ

«Партнер» №6 (237) 2017г.

O важныx событиях в мире в мае 2017 года

Новости

Сложности Brexit

Состоялся первый раунд переговоров по Brexit, в ходе которого был разработан график дальнейших действий по выходу Великобритании из ЕС. Главным его пунктом является соблюдение прав граждан ЕС в Великобритании, вторым – выполнение Объединенным королевством всех финансовых обязательств, взятых им в качестве члена ЕС, и третьим – статус границы между Ирландией и Северной Ирландией, которая становится границей между Великобританией и ЕС. Когда по этим трем пунктам будет достигнут консенсус, начнется обсуждение будущих отношений Брюсселя и Лондона и создания между ними зоны свободной торговли. Срок окончания переговоров назначен на 31 марта 2019 года. Невыполнение графика переговоров может сильно осложнить отношения ЕС и Великобритании.









Партия Макрона победила на выборах

Парламентские выборы во Франции завершились полным триумфом нового президента Эммануэля Макрона. Его партия «Республика на марше» получила в новом парламенте 308 из 577 мест. Еще 42 мандата достались союзной Макрону центристской партии MoDem. Главной оппозиционной силой станут «Республиканцы», получившие 113 мест в парламенте. Пария недавнего фаворита президентских выборов Марин Ле Пен «Национальный фронт» оказалась практически не у дел, получив только 8 мандатов. Кроме того, настроение Ле Пен изрядно испортил Европарламент, принявший решение о лишении ее депутатской неприкосновенности в связи с делом о клевете на мэра Ниццы Кристиана Эстрози. Такая же мера принята и в отношении ее отца, основателя «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена за расистские высказывания.









В Каталонии нарастают сепаратистские настроения

Каталонская администрация без согласования с Мадридом приняла решение о проведении референдума о независимости региона от Испании. Глава Каталонии Карлес Пучдемон сделал соответствующее «государственное заявление». Правительство Испании в ответ заявило, что не допустит референдума, поскольку это противоречит Конституции страны, правда, не сообщая, как оно собирается противостоять плебисциту. Каталонские лидеры делают упор на «нежелании Мадрида решать проблемы региона». 11 июня в Барселоне состоялась массовая акция в поддержку референдума, в которой приняли участие 47 тысяч человек.









Еврокомиссия намерена штрафовать «отказников»

Еврокомиссия приняла решение начать штрафную процедуру в отношении Чехии, Венгрии и Польши за бойкот правила распределения беженцев, утвержденного Брюсселем еще в 2015 году. В правилах указывается, что участие в распределении является не добровольным, а обязательным, а потому в три страны будут направлены просьбы объяснить причины невыполнения договоренностей. Если ЕС сочтет их аргументы неубедительными, то им будет дан срок в два месяца для пересмотра своих позиций, после чего Еврокомиссия обратится в суд ЕС, который вправе обязать «отказников» выполнить обязательства и при необходимости подвергнуть их денежным штрафам.













Великая турецкая стена

Турция завершила возведение 700-километровой стены на границе с Сирией. Смысл сооружения, по заявлению турецких властей, – предотвратить проникновение террористов в Турцию с сирийской территории. Следующий шаг Анкары – строительство аналогичной стены на границе с Ираном. Внешние границы Турции будут оборудованы системами освещения, сенсорами и камерами видеонаблюдения.













Нефти будет в избытке

Международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало прогноз: в 2018 году предложение продавцов нефти превысит потребление, поскольку ограничения стран ОПЕК не сыграют существенной роли из-за резкого роста добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК. Согласно прогнозам МЭА, эта цифра с 700 тысяч баррелей в сутки вырастет более чем вдвое – до 1,5 миллионов баррелей.















Новые перспективы Евросоюза

То обстоятельство, что первые международные переговоры в должности президента Франции Эммануэль Макрон провел с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, говорит о многом. Перспективы укрепления ЕС и еврозоны получили новый импульс. Две фразы из выступлений лидеров крупнейших стран Европы:

Ангела Меркель: «У нас есть общая уверенность в том, что сейчас нужно заниматься не только выходом Великобритании из Евросоюза, но и тем, как сделать ЕС и еврозону более сплоченными и устойчивыми к кризисам».

Эммануэль Макрон: «Нам нужно больше прагматизма, меньше бюрократии и Европа, способная обеспечить защиту своих граждан». Лидеры пришли к общему выводу, что в рамках реформирования ЕС вполне возможен пересмотр европейских соглашений. Совещание министров ключевых ведомств двух стран состоится во второй половине июня, т.е. после парламентских выборов во Франции.

Эрдоган продолжает чистку



К более чем 50 тысячам человек, арестованным в Турции по подозрению в поддержке Фетхуллаха Гюлена, в прошедший месяц добавились 85 сотрудников министерств энергетики и образования и ряд оппозиционных редакторов и журналистов. Всем им грозит тюремное заключение сроком до 43 лет. В рамках кампании чистки уволены около 150 тысяч(!) госслужащих, силовиков и ученых. Эрдоган продолжает добиваться экстрадиции Гюлена. В этом турецкая история напоминает советскую: «турецкий Сталин» ведет охоту на «турецкого Троцкого».

Венгрию проверят на «европейскость»



Европарламент принял резолюцию о проверке Венгрии на соответствие действий руководства страны европейским ценностям. Механизм процесса должен быть разработан Комитетом по гражданским свободам, праву и внутренним делам. В этой же резолюции парламентарии призвали венгерское правительство отменить жесткие законы в отношении беженцев и неправительственных организаций, а также опубликовали обращение к Еврокомиссии с требованием тщательно контролировать расходование средств ЕС правительством Венгрии.

Трамп на Ближнем Востоке



Ближневосточное турне президент США Дональд Трамп начал с Саудовской Аравии, где сначала принял из рук короля этой страны ее высший орден, затем подписал соглашение на единовременную поставку оружия саудитам на сумму около 110 млрд долларов и дальнейшие поставки в течение 10 лет на сумму 350 млрд долларов. В своей речи в Эр-Рияде он обозначил коренной поворот американской политики в отношении арабского мира, назвав главной опасностью Иран. Далее Трамп посетил Израиль, где провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Мнения сторон в отношении Ирана оказались близки. Трамп стал первым американским президентом, побывавшим в храме Гроба Господня и у Стены Плача. После визита в Израиль Трамп провел встречу с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.





ЕС бежит впереди паровоза?



В июне ЕС представит миротворческую инициативу для Ближнего Востока. В преддверии этого события Европарламент резко осудил «строительство еврейских поселений на оккупированных палестинских территориях». Поселения, как говорится в заявлении, «являются нелегальными с точки зрения международного права и усложняют перспективы решения конфликта путем сосуществования двух государств». Заявление вызывает ряд вопросов и не соответствует интересам обеих сторон. Имеют ли место в полном смысле слова два государства? Имеет ли место оккупация, и если да, то в каких рамках? Ведь палестинской стороне нужен весь Израиль, причем без евреев. В противном случае любая миротворческая инициатива в их глазах превращается в пшик. И ради очередного пшика Израилю нужно играть в чужие игры?!





«Тойота» высокого полета



Японский концерн «Тойота» открыл финансирование проекта по созданию летающего автомобиля. Разработчики планируют создать тестовый прототип такой машины к концу 2018 года. Авто, имеющие габариты 2,9 на 1,3 метра, будет оснащено тремя колесами и четырьмя пропеллерами. Его «земная» скорость составит до 150 км/час, «воздушная» – 100 км/час, высота подъема – до 10 метров.

Интеграция по-австрийски



Парламент Австрии проголосовал за запрет ношения в общественных местах паранджи, никаба и других предметов одежды, полностью закрывающих лицо и тело. Начиная с октября, нарушителей запрета будут штрафовать на 150 евро. Интеграционный пакет включает также запрет на бесплатное распространение Корана. В рамках этой программы беженцы должны будут в течение одного года посещать интеграционные курсы, на которых предусмотрено изучение немецкого языка и ознакомление с ценностями австрийского общества. Все беженцы должны будут отработать определенный срок на общественных работах без денежного вознаграждения. Отказ от работы повлечет за собой сокращение пособия.

Как только намечается некоторая политическая напряженность между Россией и Беларусью, чуткие белорусские вирусы тут же поражают продукты питания, предназначенные для экспорта в Россию. Вот и сейчас Россельхознадзор обнаружил нарушения санитарных норм сразу на пяти предприятиях, поставляющих молочную продукцию из Беларуси в Россию. Бороться с белорусскими вирусами (или бактериями, этого точно никто не знает) под силу только Путину и Лукашенко при переговорах на высшем уровне.

Сенат США утвердил законопроект о переименовании части улицы перед посольством России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова. Если законопроект пройдет через верхнюю палату Конгресса, то «Борис Немцов Плаза» станет новым адресом российской дипломатической миссии в США.

Европарламент подписал законодательный акт о введении безвизового режима для граждан Украины. В июне этот режим начнет действовать. Президент Украины Петр Порошенко, присутствовавший на церемонии, заявил, что «Украина возвращается в европейскую семью и отходит от советского прошлого».

Верховная рада Украины утвердила запрет на изготовление и публичную демонстрацию георгиевской ленты. Это постановление будет внесено в Кодекс об административных нарушениях, и будут установлены штрафы за его нарушения. В пояснительной записке указывается, в каких случаях использование георгиевской ленты считается законным.

Новое руководство Узбекистана меняет курс в отношении своих трудовых мигрантов. По мнению узбекского руководства, загранучреждения Узбекистана оказались не готовы к стремительному росту миграционных потоков из страны, а потому в ближайшее время штат сотрудников диппредставительств Узбекистана в Казахстане и особенно в России будет значительно увеличен.

Мне понравилось? (Проголосовало: 0)

Поделиться: