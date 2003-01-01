Анонсы июльского номера журнала «Партнер»

«Партнёр» – журнал для всех!

Самое важное, что произошло в мире за прошедший месяц, самое главное в политике, экономике, культурной жизни разных стран, – всё находит свое отражение на страницах журнала. Просто о сложном, доступно о трудном, и обо всём увлекательно, – это стиль «Партнера».



А теперь коротко о главном.

Великий гражданин Европы. Памяти Гельмута Коля



Ушел из жизни патриарх мировой политики, архитектор объединения страны, бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль. Его жизнь до восхождения на вершину власти прошла в четырех разных Германиях, а потомкам он оставил пятую, единую Германию, и это ставит Коля в ряд выдающихся деятелей немецкой истории. Коль стал первым, кому еще при жизни дали звание Почетного гражданина Европы – за объединение Германии и за вклад в объединение Европы... А. Кротов Читать далее >>

Бывший американский посол в России о российско-американских отношениях

Александр Вершбоу в беседе с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым говорит о том, как наладить отношения между США и Россией и каковы перспективы снятия санкций с России. Кто виноват в случившемся, США или Россия? Каждый считает, что виновата другая сторона. А что улучшит отношения между странами? – Поиск общих целей. Одной из таких глобальных целей является, например, борьба с международным терроризмом...

Г. Калихман Читать далее >>



Особенности медицинского страхования российских пенсионеров

Российская пенсия получателя социального пособия снижает взнос в больничную кассу. Неучет пенсии при определении размера взноса не всегда ведет к задолженности живущего на пособие пенсионера перед кассой. Влияние пенсии на страховой взнос получателя социального пособия. Пенсия и долг перед больничной кассой... М. Миронов Читать далее >>





Новое в законодательстве Германии с 1 июля



В очередной раз повышены немецкие пенсии: на 1,9% в западных землях и 3,6% – в восточных. Лучшая политика в пенсионной сфере – это правильная политика по отношению к росту зарплат. Читать далее >> Ряд изменений законодательства ждёт получателей «базового обеспечения» в старости и по инвалидности. Читать далее >> При покупке сим-карты теперь надо будет предъявлять удостоверение личности. Читать далее >>



Как лечат неизлечимое: зрение при полной слепоте

Слепой начинает видеть! Поврежденный зрительный нерв – причина полной слепоты. Разработан бионический глаз, который воспринимает и преобразует изображение по принципу живого глаза и посылает сигналы в мозг, в обход зрительного нерва. Искусственная сетчатка может вернуть зрение миллионам, а современные разработки в области бионического глаза дают надежду на устранение полной и неизлечимой слепоты. Бионический глаз, искусственная сетчатка и другие инновационные разработки... Е. Шлегель Читать далее >>

О рецептах долголетия

Возможности медицины растут, и мы уже сейчас можем справляться с проблемой старения так же эффективно, как справляемся сегодня со многими заболеваниями. Так говорят ученые и предлагают нам различные стратегии управления старением. Но главное – просто не сокращать самим отпущенный природой срок. Сбалансированное питание, творческая активность, профилактика болезней, хороший сон, здоровые привычки, - надежная формула долголетия. Она же самая простая. Жить до 120 лет – это возможно!

С. Шпигель

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Ребенок в немецком детском саду

Может ли ребенок остаться в немецком детском саду на прогулке без присмотра? Может ли ребенок уйти из детского сада самостоятельно, никем не замеченный? Немецкие воспитатели – насколько они добросовестны? Наверное, недосмотреть за ребенком может воспитатель как российский, так и немецкий. Человеческий фактор никто не отменял. К счастью, эти случаи в здешних дошкольных учреждениях крайне редки и ходить нашим детям в немецкий детский – большая удача... М. Цирулева Читать далее >>

Июльские страсти

Июльские страсти кипели 100 лет назад в России. Июль 1917 стал преддверием катастрофы, репетицией Октября. Спустя столетие после Февральской революции тысячи людей переживают события, которые стали ее причиной, пытаются осмыслить бурный прошлый век. Уличные протесты против самодержавного правления в 1917 и митинги в российских городах в 2017-м. Что между ними общего? 100 лет революции. Хроника событий. Июль 1917. События в столицах и на фронтах. Государственная измена Ленина... В. Воскобойников Читать далее >>

Мое первое путешествие в Италию

Беспроигрышный туристический маршрут: монументальный Рим, один из красивейших городов Европы; прекрасная Флоренция, хранящая чуть ли не четверть сокровищ мировой культуры и искусства; божественная Венеция… «Прошу не судить строго за безудержное мое желание поделиться впечатлениями и эмоциями. Италия – это любовь, что упала на сердце раз и навсегда и не пройдет уже никогда… Тянет, как магнитом, возвращаться снова и снова…» А. Сигалов Читать далее >>



Жестокая правда Иона Дегена

B маленьком городке под Калининградом есть братская могила. В ней похоронены танкисты, погибшие в Восточной Пруссии зимой 1945-го. Среди имен на постаменте – «Лейтенант Ион Деген». Ho лейтенант Ион Деген не погиб... Он чудом выжил… Об Ионе Дегене можно рассказывать бесконечно. О Дегене – воине. О Дегене – враче. О Дегене, организовавшем протезирование в Израиле Льву Яшину. О Дегене – поэте… И. Парасюк Читать далее >>

Одежда для детей: красиво или удобно?

Вы помните, как вы одевались в детстве? А как одевали своих детей? Старшее поколение наверняка не забыло вечно сползающие чулки и лифчики с резинками, платочек под меховой шапкой –для тепла, потерянная галоша… А подтолкнул взрослых к поиску новых форм детского костюма Жан-Жак Руссо! Сегодня детская мода – это целая индустрия с меняющимися ежесезонно пристрастиями и ориентирами. Мода для детей. Немного истории... М. Баст Читать далее >>

Парадоксы Мартина Лютера

2017 год объявлен в мире годом Мартина Лютера. Это год 500-летия протестантизма. Вождь немецкой Реформации, Мартин Лютер – фигура сложная и неоднозначная. Еретик и ниспровергатель, великий реформатор, переводчик библии и создатель национального языка – грани этого самобытного человека. Несмотря на полтысячелетия, отделяющее день нынешний от того момента, когда Мартин Лютер выступил против папских индульгенций, многое нас сближает с протестантами далекого прошлого... А. Лобанов Читать далее >>



Царская потеха

Удивительное зрелище являет собой соколиная охота, и редкая удача выпадает тем, кто хотя бы со стороны мог ее наблюдать! Красочное шоу под названием «Соколиная охота» является главной достопримечательностью городка Шиллингсфюрсте, что всего в часе езды от Нюрнберга. В старом замке князя Гогенлоэ пернатые охотники демонстрируют свои возможности. Стремительные полеты птиц, их внезапные падения с высоты на добычу, резкие крики хищников, почуявших кровь, доставляют наслаждение посетителям всех возрастов... К. Ришес Читать далее >>

Наталья Резник. Иронические одностишия

Вот несколько из них: «Ты действуй, я посплю, – сказала совесть». «Всей правде обо мне прошу не верить». «Поехать согласилась только крыша». «Да, я не пью, но я не пью не это». «Верна троим, но не предел и это»



Где мой спасательный круг?

Это рассказ молодого беженца из Сирии по имени Шехаб. Чтобы оказаться в Германии, он прошел через десять стран – пешком, на лодке, на поезде, на автобусе. Испытывая страх и подвергая жизнь опасности. В Сирии Шехаб был студентом, учился на инженера. В Германии – полтора года. Он выучил язык в достаточной степени не только для того, чтобы дать это интервью, но и для того, чтобы поступить в университет... Ю. Кротов Читать далее >>

