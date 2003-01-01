Общество >> Мода

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Стиль Overdress, или У меня всё ОК!

Мода и стиль

Марина Баст (Франкфурт-на-Майне)

Среди модных терминов последние несколько лет появилось новое слово – овердресс (overdress – от англ. «over» – «сверх» и «dress» – «одеваться»). На русский его можно перевести лишь приблизительно. Это – не только «слишком нарядная одежда». Скорее, это попытка одеваться дороже своих возможностей, носить вещи яркие, кричащие, в сочетании друг с другом становящиеся безвкусными. Попытка выдать себя за более состоятельного человека. При этом «овердресс» – это противоположный полюс элегантности.

Словом «овердресс» обозначается целое социальное явление. Как правило, это явление присуще странам со слаборазвитой экономикой или беднейшим социальным группам.

Так, явление «овердресс» было замечено в Америке 1940-х в среде беднейших слоев чернокожих жителей Гарлема. Тогда некоторые жители лачуг Гарлема, ограниченные в своих правах, имеющие низкооплачиваемую работу (за такую же белым платили в несколько раз больше), стали одеваться вызывающе роскошно, в модные костюмы, сидящие с иголочки, цилиндры (которые обычно надевали лишь крупные финансисты), белые гамаши и сверкающие белизной сорочки. Даже трости! Тем самым пытаясь показать, что у них-то «всё ОК». Хотя многие при этом не имели за душой ни гроша. Возможно, они следовали английскому изречению: «Чем хуже у тебя идут дела, тем лучше ты должен одеваться». Так или иначе, но явление «овердресс» – вырядиться – распространилось широко.

Как ни покажется странным, в средневековой Европе и богатые, и бедняки одевались по одной моде. Только знать использовала дорогостоящие ткани: парчу, бархат, украшала все это великолепие вышивкой и драгоценностями, а бедняки шили одежду из обычного полотна или сукна. Появившийся на людях в бархате и шелках человек сразу же определялся как состоятельный, принадлежащий к классу господ. В России XIX века это явление нашло отражение в живописи передвижников. Вспомним картину П.А. Федотова «Завтрак аристократа».

Этого средневекового принципа придерживаются многие и сегодня. Положа руку на сердце, подумайте, а разве вы так не делаете? Не надеваете все самые лучшие одежды и украшения, чтобы «пустить пыль в глаза»? Забывая об уместности яркого вечернего макияжа или обилия дорогостоящих украшений днем, или же о туфлях на высоких каблуках и платьях, которые были бы «ко двору» на приеме или каком-нибудь торжестве, но никак не в офисе или в полдень на улице.

Наших бывших соотечественниц можно определить на улице сразу. Даже если прожили они в Германии больше 25-30-ти лет. И здесь проявляется не только и не столько неумение одеваться, сколько укоренившееся убеждение – продемонстрировать всё, что имеется в шкафу или в ящиках. Тогда все подумают, что у меня всё в порядке, я состоятельный и успешный человек.

Так, мощные золотые украшения с драгоценными камнями будут надеты днем для похода за покупками, а девушка или дама будет ковылять на шпильках на загородном пикнике. Как же, ведь ей так хотелось показать, что она не хуже других!

У наших бывших соотечественников принцип одеваться овердресс вырабатывался десятилетиями дефицита. Все прекрасно помнят, как одежду не покупали, а доставали. «По блату», с «переплатой», «у фарцовщика» – все эти термины знакомы до боли бывшим гражданам страны Советов. Молодому поколению их, к счастью, приходится объяснять.

Полное отсутствие качественной модной одежды в свободной продаже на просторах СССР на протяжении всей истории существования страны «с особым путем развития» дало толчок к развитию этого явления. Овердресс – это обратная сторона нищеты.

Несколько лет назад, а именно в 2014 году, стиль «Овердресс» вошел в моду. Яркие, несочетающиеся между собой элементы одежды, броские украшения на первый взгляд привлекали своей новизной, выглядели как вызов общепринятым устоям. Но стоило этой моде спуститься с подиума и попасть на улицы городов, как стало заметно, что это всего лишь попытка оправдать собственный неразвитый вкус. Выглядело это все именно так.

Чтобы одеваться «Овердресс» и при этом выглядеть стильно, нужно иметь безупречный вкус. Чем, к сожалению, многие из нас похвастаться не могут. Таким человеком была Анна Пьяджи (Anna Piaggi) – итальянская журналистка моды, стилист и «муза» Карла Лагерфельда. Ее туалеты повергали в шок, но при этом возбуждали фантазию дизайнеров. Недаром она стала иконой стиля. Но для этого нужно быть неординарной личностью.

В повседневной жизни «овердресс» означает только лишь отсутствие вкуса и умения одеваться тактично и к месту.

Чтобы не выглядеть городской сумасшедшей, в повседневной жизни лучше не выделяться из толпы. Не надевать дорогостоящих украшений. Они пригодятся для вечерних пати и торжеств. Бриллианты, конечно, – «лучшие друзья девушек», но не стоит их надевать в Lidl, делая закупку продуктов на неделю. Не стоит также надевать всю бижутерию, имеющуюся в доме. Множество колец, серьги, цепочки, бусы, подвески, кулоны и браслеты, надетые одновременно, будут говорить лишь о дурном вкусе. Это и есть овердресс. Девушке, украшающей себя на манер рождественской елки, очень хочется сказать: «Остановись! Сними с себя половину украшений!» Но девушка, конечно же, ответит: «Я знаю лучше. А вы все – скучные зануды»! А ведь именно об этом говорила великая Коко Шанель: «Выбирая аксессуары, снимите то, что надели последним».

Для повседневности не подходит никакая экстравагантная одежда, бросающаяся в глаза. Вспомните слова Шанель: «Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, значит, она была одета идеально». И еще: «Безвкусица имеет пределы, только хороший вкус бесконечен».

Думаю, никто из работающих в офисе дам не станет надевать платья или блузы с глубокими декольте, открытые майки даже летом. Всё это очень красиво, особенно если вы можете продемонстрировать гладкую кожу и идеальные формы, но не в офисе. Служба – не место для демонстрации туалетов, а также ваших естественных прелестей.

Также не подходят для каждого дня длинные, в пол, юбки, прозрачные гипюровые блузы, мини-юбки – в общем, всё, что вполне пригодно для отдыха. Не подойдут на каждый день и блестящие ткани, люрекс, вышивки стразами, – всё, что так блестит, переливается и отвлекает от работы. Лев Толстой как-то написал: «Всякая разодетая женщина представляет опасность для общества. Поэтому, когда я вижу разодетую женщину, я хочу закричать: «Городовой!». Мэтр был строг в своих пристрастиях, да и городовых уже нет, а вот от таких нарядов действительно кричать хочется! В этом великий писатель был прав.

Если вы – поклонница ярких принтов или этно-стиля, то лучше всего сочетать это с однотонными деталями, например, юбкой, брюками или пиджаком. Не стоит надевать цветастую блузку с клетчатым пиджаком. Лучше предпочесть сочетание с однотонной вещью. Пусть она будет яркого цвета, но без рисунка, клетки или полоски. А в противном случае будет безвкусица.

Мужчинам также не стоит надевать черный костюм на работу, только если ваш шеф не ставит эту офисную униформу непременным условием. Черный костюм слишком торжественен и уместен лишь для выдающихся событий: на свадьбу или похороны он будет в самый раз. Для каждого дня в офисе, если, конечно, вы – не владелец адвокатской конторы или банка, черный костюм – это слишком, это – овердресс.

Прочь из повседневности туфли на шпильках, десятисантиметровых каблуках, туфли со стразами, кружевами и прочими дизайнерскими изысками. Хотя, если вы хотите, чтобы грохот ваших каблуков предупреждал всех сотрудников о вашем появлении, то – пожалуйста! Это ваше право. Никто вам запретить этого не может. Правда, особой симпатии тоже не вызовет.

Ну и, конечно, макияж. Яркий, бросающийся в глаза, вечерний макияж совершенно неуместен днем. Это известно всем. И немецкие женщины твердо следуют правилу – никакой косметики! Цените меня за мои деловые качества. Это другая крайность. Невозможно забыть слова Великой Мадемуазель: «Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе». Но и боевой раскрас индейца а la 1980-е – это тоже овердресс. Как бы голубые тени ни шли вам в юные годы, в зрелые – с тенями следует быть осторожнее. Тем более, если они уже совершенно не гармонируют ни с цветом лица, ни глаз. Если вы обращали внимание, то актрисы в жизни никогда не используют такое же количество косметики, как на сцене. Они очень хорошо знают, как нужно выглядеть каждый день, на сцене или на празднестве. И очень четко различают эти моменты.

Может быть, мы последуем их примеру? Тогда, не используя овердресс, не слишком наряжаясь, наш внешний вид все равно будет демонстрировать окружающим: «У меня все ОК»!





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