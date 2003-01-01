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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Право
«Партнер» №6 (237) 2017г.

Долг платежом красен

Адвокат о долгах и банкротстве в Германии

Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд)

 

 

Почти каждый десятый взрослый житель ФРГ является должником с долгом в среднем 33 тыс. евро и не в состоянии его самостоятельно погасить. Экономический рост в Германии замедлился, реальные доходы повышаются медленно, отсюда растущее число должников по кредитам. Около 90% должников – жертвы кризиса. Многие из моих клиентов-должников признаются, что долго не решались обратиться к адвокату, полагая, что это по карману только состоятельным людям. Это – глубокое заблуждение! В Германии все имеют право на защиту своих интересов. Чем раньше вы обратитесь за помощью к адвокату, специализирующемуся на банкротствах, или к специализированным консультантам (Schuldnerberatung), тем у вас больше шансов на успех!

 

В этой статье мы ответим на наиболее часто задаваемые вопросы наших клиентов по этой болезненной теме.


Как возникают долги? Долги бывают разные. Можно разориться, имея свою фирму; многие залезают в долги, потеряв хорошо оплачиваемую работу; после расторжения брака, купив в кредит дорогие вещи и не оплатив вовремя счета и т.д. и т.п. В результате возникает долг, а напоминание об оплате и письмо от адвоката нередко игнорируются. Кстати, не обязательно делать долги самому! Их можно унаследовать, не отказавшись своевременно от отягощенного долгами наследства, или получить в приданое...

 

Кто считается неплатежеспособным? Неплатежеспособным считается тот, кто не может расплатиться с долгами, и это состояние не носит временный характер.

Каков порядок объявления банкротом? Объявление должника банкротом состоит из трех этапов:

  1. Попытка мирового соглашения на досудебной стадии;
  2. Рассмотрение спора в суде;
  3. Упрощенная процедура освобождения от остаточного долга.

Попытка мирового соглашения на досудебной стадии. Чтобы сэкономить деньги (возмещение расходов кредитора, расходы за исполнительное производство, судебные издержки и т.п.) и свои «нервы», как можно раньше заручитесь поддержкой адвоката и попытайтесь уладить всё без суда. Предложите вашим кредиторам в письменной форме план выплаты долгов по частям. Действуйте быстро, но разумно, не обрекайте себя и свою семью на жизнь впроголодь. Не паникуйте: в Германии за долги в тюрьму, как правило, не сажают! Составьте с помощью консультантов реалистичный финансовый прогноз. На этой стадии требуется согласие всех кредиторов c планом освобождения от долгов.

Рассмотрение спора в суде (Insolvenzgericht). Если ваша попытка не привела к успеxу, то спор рассматривается в суде. На этой стадии требуется согласие не всех кредиторов, а более половины. Вместе с заявлением об освобождении от долга (Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahren) должник должен представить следующие документы: список имущества, сведения о сбережениях, данные о размере доходов, список кредиторов и их требований, новый план освобождения от долгов и др. Если более половины кредиторов согласны с условиями освобождения от долгов, содержащимися в плане освобождения от долгов, то должник должен приступить к исполнению своих обязательств, и на этом судебное производство заканчивается.

Упрощенная процедура освобождения от остаточного долга. Если большая часть кредиторов против условий, содержащихся в плане освобождения от долгов, то открывается стадия упрощенного судебного производства – возможность объявить себя банкротом. На этой стадии назначенный судом управляющий (Treuhänder) распоряжается имуществом должника, подлежащим реализации в счет оплаты долгов. Если в течение определенного времени должник регулярно погашает долг, он может вскоре освободиться от оставшихся долгов. Освобождение от остатка долга распространяется на все виды долгов, которые имеются у должника, за исключением долгов, связанных с уголовным преступлением и т.п.

Какие вещи не могут быть конфискованы. Закон ФРГ защищает должника от полной конфискации имущества и определяет перечень предметов, которые не могут быть конфискованы: вещи личного пользования; предметы домашнего обихода; недорогая бытовая техника; учебники, религиозные книги; семейные документы; обручальные кольца;  награды; скромный автомобиль при наличии инвалидности или для поездок к месту работы; запас продуктов на месяц; предметы, необходимые для работы, и др.

 

Получатели социальной помощи, пособия по безработице и лица с низким уровнем дохода могут получить в городском суде (Amtsgericht) направление на консультацию к адвокату, которая им обойдется всего в 15 евро. Как правило, государство берет на себя все расходы по данному судебному процессу.

 


<< Назад | №6 (237) 2017г. | Прочтено: 12 | Автор: Кримханд В. |

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