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Журнал «ПАРТНЕР»

Журнал «ПАРТНЕР»
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Общество >> Полезная информация
«Партнер» №6 (237) 2017г.

Эксперты отвечают. Проблемы с мусорным боксом в Германии

Эксперты отвечают. Проблемы с мусорным боксом

Материалы рубрики подготовил

Александр Шабан (Лемго)

 

 

Хотелось бы узнать у специалистов по жилищному законодательству: существуют ли какие-то нормы установки мусорного бокса возле жилого дома? И на каком расстоянии от дома можно устанавливать мусорный бокс? В каких правовых документах об этом сказано?

Александр Н., Эссен

 

Определенных норм для определения расстояния установки мусорных баков от дома нет. Вопрос о том, где устанавливаются баки, решается исходя из того, насколько их местонахождение нарушает другие нормы или условия договора, например, наличие неприятных запахов в вашей квартире или неэстетичный вид.

 

Какие конкретно нормы нарушены в вашем случае и каковы ваши права, например, на снижение квартплаты или право на устранение этих нарушений, зависит от вашего конкретного случая. Мы рекомендуем вам обратиться к адвокату, специализирующемуся на этих вопросах.

 

Люба МАЙР, адвокат

Тел.: 0228 3692348

 

Ответы адвокатов на страницах журнала и сайта не могут заменить индивидуальную консультацию и являются общей информацией.

 

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