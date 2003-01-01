Общество >> Полезная информация

«Партнер» №6 (237) 2017г.

Эксперты отвечают. Германия. Откуда взялись три евро?

Эксперты отвечают. Откуда взялись три евро?

Материалы рубрики подготовил

Александр Шабан (Лемго)

Здравствуйте, уважаемые эксперты! Ответьте, пожалуйста, имеет ли право управляющая компания взимать с владельца квартиры дополнительный сбор в размере 3 евро только за то, что владелец (т.е. мы с мужем) оплачивает ежемесячные платежи за коммунальные услуги самостоятельно, а не через Lastschrift? При этом нужно учесть, что владельцу никто не сообщал о существовании данного сбора и в течение 3-х лет 3 евро не входили в оплату. Теперь же в последний годовой счет (Abrechnung) была включена вся причитающаяся сумма – это примерно 100 евро. Может ли владелец квартиры отказаться от оплаты этой суммы? Узнав о наличии сбора за отсутствие Lastschrift, владелец подписал согласие на оплату квартирных расходов через Lastschrift. Заранее благодарю вас за компетентный ответ.

Лидия.К., Штутгарт

Если в вашем договоре с управляющей компанией оговорен сбор в размере 3 евро, то она имеет право выставлять вам эту сумму в счет. Таким образом, это зависит от того, на каком основании управляющая компания имеет право на указанные деньги.

Что касается того, что «одним разом» была выставлена сумма за все прошедшие годы, то в этом нужно разобраться с тем, не просрочено ли это требование и какой у него срок давности (Verjährung). Обычно этот срок составляет три года по истечении того года, в котором возникло соответствующее требование.

Ответы адвокатов на страницах журнала и сайта не могут заменить индивидуальную консультацию и являются общей информацией.

ОТВЕТЫ на ваши ВОПРОСЫ Еще более 13 тысяч ответов экспертов вы найдете на сайте журнала «Партнёр» www.partner-inform.de/faq: Здесь же вы можете задать и свой вопрос

Мне понравилось? (Проголосовало: 0)

Поделиться: