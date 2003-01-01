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Эксперты отвечают. Германия. Откуда взялись три евро?
Эксперты отвечают. Откуда взялись три евро?
Материалы рубрики подготовил
Александр Шабан (Лемго)
Здравствуйте, уважаемые эксперты! Ответьте, пожалуйста, имеет ли право управляющая компания взимать с владельца квартиры дополнительный сбор в размере 3 евро только за то, что владелец (т.е. мы с мужем) оплачивает ежемесячные платежи за коммунальные услуги самостоятельно, а не через Lastschrift? При этом нужно учесть, что владельцу никто не сообщал о существовании данного сбора и в течение 3-х лет 3 евро не входили в оплату. Теперь же в последний годовой счет (Abrechnung) была включена вся причитающаяся сумма – это примерно 100 евро. Может ли владелец квартиры отказаться от оплаты этой суммы? Узнав о наличии сбора за отсутствие Lastschrift, владелец подписал согласие на оплату квартирных расходов через Lastschrift. Заранее благодарю вас за компетентный ответ.
Лидия.К., Штутгарт
Если в вашем договоре с управляющей компанией оговорен сбор в размере 3 евро, то она имеет право выставлять вам эту сумму в счет. Таким образом, это зависит от того, на каком основании управляющая компания имеет право на указанные деньги.
Что касается того, что «одним разом» была выставлена сумма за все прошедшие годы, то в этом нужно разобраться с тем, не просрочено ли это требование и какой у него срок давности (Verjährung). Обычно этот срок составляет три года по истечении того года, в котором возникло соответствующее требование.
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