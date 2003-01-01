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«Партнер» №6 (237) 2017г.

Эксперты отвечают. Искать работу в Германии формально?

Эксперты отвечают. Искать работу... формально?

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Александр Шабан (Лемго)





Я являюсь получателем ALG-II, мне уже 63 года. В JobCenter подписал Eingliederungsvereinbarung, где указано , что я должен активно искать рабочее место и в месяц писать минимум пять заявлений на работу (Bewerbungen). Но в моем возрасте, да еще и без высокой квалификации, найти работу просто нереально. Поэтому у меня возникает вопрос: правомерны ли в конкретном случае требования чиновников уважаемого ведомства? Могу ли я возразить сотрудникам JobCenter без негативных последствий для себя?

Александр И., Майнц

Eingliederungsvereinbarung, о котором вы говорите, это формальный договор между вами и Agentur für Arbeit / Job Center. В принципе каждый, кто получает ALG I / II, должен стараться сделать всё, что в его силах, чтобы найти новое рабочее место.

Но вполне возможно, что в вашем договоре идет речь о мини-подработке (Mini-Job). В этом случае вы не учитывались бы в статистике безработицы, а Job Center доплачивал бы вам недостающую сумму для покрытия жизненно важных расходов (квартплата, питание).



Проверить, на каких именно условиях вы подписали Eingliederungsvereinbarung, может только адвокат. Такие важные детали, как формальная правомерность требований, можно проверить при внимательном изучении договора, а сделать это должен специалист. Естественно, можно попытаться решить этот вопрос «мирно», в разговоре с чиновником, учитывая ваш возраст и общую ситуацию на рынке труда, ваши реальные возможности, состояние вашего здоровья и другие личные моменты.

Вы должны также понимать, что при нарушении вами условий договора биржа труда (Agentur für Arbeit / Job Center) может применить к вам санкции в виде сокращения пособия Hartz IV. Поэтому стоит внимательно проверить ваш договор.

Марина Фюттерер, адвокат

Тел.: 0231 13097596

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