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«Партнер» №6 (237) 2017г.

Когда предприятие в ФРГ предположительно неплатежеспособн

Когда предприятие предположительно неплатежеспособно

Адвокат Елена Серёгина (Оффенбах)

Советы юристов «KlekRechtsanwälte»

Накопленный опыт зачастую помогает избежать многих ошибок. Адвокатское бюро «Klek Rechtsanwälte» уже на протяжении 36 лет консультирует юридических и физических лиц в области гражданского, торгового, корпоративного и международного права.

В прошлом номере журнала («Партнёр», №5 / 2017) мы рассказали о том, на что именно, с точки зрения закона, необходимо обратить внимание руководителя, когда на предприятии кризис. Сегодня мы приведем примеры индикаторов, по которым немецкие суды устанавливают факт неплатежеспособности предприятия. Для руководителя важно правильно и своевременно выявить данные индикаторы, в противном случае он несет личную ответственность за несвоевременную подачу заявления об открытии процедуры банкротства.

Распознать точный момент, c которого начинается отсчет «сверхзадолженности» (Überschuldung) или «неплатежеспособности» (Zahlungsunfähigkeit) предприятия, а также определить, достаточно ли в запасе времени, чтобы устранить данную проблему, руководителю часто бывает не просто.

Сверхзадолженность как один из признаков банкротства можно определить, проведя сравнительный анализ стоимости всего имущества предприятия и всех его обязательств. Такой признак банкротства, как неплатежеспособность, выявить намного сложнее. Если предприятие не осуществляет платежи, то это еще не означает, что оно неплатежеспособно. Возможно, руководитель не производит платежи по иной причине.

Если предприятие приостановило выплату своих платежей, то факт его неплатежеспособности, согласно законодательству, будет лишь предполагаться.

Суды разработали следующиеиндикаторы неплатежеспособности:

1. Если в течение длительного времени предприятию направляются уведомления о просроченной задолженности, которая, вероятнее всего, до открытия процедуры банкротства не будет выплачена, предполагается, что в данный период времени предприятие было неплатежеспособно.

2. Если предприятие в течение нескольких месяцев не осуществляет выплаты в страховую компанию, то также предполагается, что оно может быть неплатежеспособным; ведь просрочка данных выплат наказуема, а руководитель не будет намеренно нарушать закон.

3. Если руководитель не оплачивает в срок такие важные для предприятия счета, как электроэнергия или арендная плата, что чревато расторжением договорных отношений, то в данном случае неплатежеспособность будет лишь предполагаться.

4. Речь идет о возможной неплатежеспособности и тогда, когда у предприятия нехватает денежных средств, чтобы удовлетворить требования всех кредиторов, и поэтому оплачиваются счета только тех кредиторов, которые «грозят» подачей заявления о банкротстве.

Перечень вышеуказанных индикаторов неплатежеспособности не является исчерпывающим и регулярно дополняется судами.

Руководитель не должен подавать заявление об открытии процедуры банкротства лишь только из страха быть привлеченным к ответственности. Обращение в суд с заявлением о банкротстве не является решением проблемы кризиса предприятия. Если же руководитель рассчитывает, что в течение последующих трех недель будут оплачены как минимум 90% подлежащих исполнению платежей и предприятие сможет успешно работать дальше, то он несет ответственность за то, чтобы платежеспособность была восстановлена.

Главная задача руководителя – успешное управление предприятием, поэтому он должен уметь различать реальную неплатежеспособность (Zahlungsunfähigkeit) и простую задержку оплаты (Zahlungsstockung). В последнем случае, когда речь идет лишь о временных финансовых трудностях, руководитель должен предпринять все возможные меры, чтобы вывести предприятие из кризиса и тем самым избежать подачи заявления о банкротстве.

Консультация опытного адвоката поможет Вам принять правильное решение.

В следующих номерах журнала «Klek Rechtsanwälte» предполагает раскрыть следующие темы:

1. Ответственность руководителя при подаче заявления об открытии процедуры банкротства.

2. Ответственность руководителя в период открытия процедуры банкротства.

3. Ответственность руководителя в процедуре банкротства.

4. Ответственность руководителя после окончания процедуры банкротства.

5. Ответственность антикризисного управляющего.

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