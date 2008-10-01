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Турецкое военное вторжение в сирийский Африн
Конечно же, речь не может идти ни о чем более нежели о турецком вторжении в соседнюю Сирию под откровенно издевательским названием этой операции «Оливковая ветвь».
Бои в районе Африна
Все, скорее всего, читали или слышали о турецком походе в соседнюю страну с единственной целью – задавить ненавистных курдов, контролирующих приграничный район Африн, и не только. Обвинение – сирийские курды, дескать, поддерживают леворадикальную партию ПКК, запрещенную и в Турции, и в Евросоюзе из-за ее очевидной склонности к террористическим действиям. Основатель партии Абдулла Эджалан уже почти два десятилетия томится в тюрьме на одном из островов в Мраморном море (там, кстати, бывал высланный из Советского Союза Троцкий).
Возможно, вы заметили: я пишу «Эджалан», а не «Оджалан», как устоялось в российской прессе. Дело в том, что фонетически русское «Э» гораздо ближе к турецкому (или немецкому) «Ö», нежели к русскому же «О». Впрочем, несколько десятков лет назад так и было, но, увы, многие говорят и пишут о всеобщем падении грамотности...
Я вовсе не склонен разделять взгляды или тактику Курдской рабочей партии, ПКК, их, вообще-то, можно было бы назвать «крайними национал-большевистскими». Но ведь и сирийские курды их не разделяют, не говоря уже об иракских!
Курдско-сирийские «Силы народной самообороны» сыграли огромную роль в разгроме формирований «Исламского государства» в Сирии, причем пользовались при этом немалой поддержкой со стороны США. Нет, утверждают в России, это мы, мы – всех напрочь победили, а США и их коалиция только вредят. Курды, надо сказать, давно привыкли и к вероломству, и даже к предательству и с прохладцей отнеслись к поспешному бегству российских войск из Африна, «зоны деэскалации», которую контролировала Россия (легкий предлог – «для сохранения жизней» – чьих?). Турция тут же начала бомбить, и бомбить обильно, не разбирая целей. Главное – там курды!
Почему именно они? Попытаемся найти ответ в истории, там всегда есть либо ответы, либо намеки на них.
Из истории курдского народа и Турции
Кто такие турки, кто такие курды? По оценке TurkStat, около 30 процентов населения Турции – это курды. Десятки городов, многие сотни деревень. Cколько их, курдов? Занижают, занижают оценки – и всё равно менее 20 миллионов не получается. Однако в официозных документах курдов нет – их скромно именуют «горными турками».
Это не турки – ни горные, ни равнинные, никакие. И турками себя никогда не признают. Одна лишь религия – суннитский ислам. Другой язык, индоевропейский, никак не родственный турецкому, другие обычаи, другой жизненный уклад, другая культура, значительно более древняя, чем известная к настоящему времени тюркская, исходящая, теоретически, с Алтайского нагорья.
В Малой Азии, где расположена большая часть современной Турции, находится колыбель многих древних цивилизаций, начиная с каменного века (впрочем, о «цивилизациях» тех времен можно говорить лишь условно). Но там была держава хеттов, десятки, а то и сотни греческих городов-государств, от окрестностей озера Ван до Киликийского побережья – православная Великая Армения, о которой ныне мало упоминают, но с которой, на целое тысячелетие позже, крестоносные государства Ближнего Востока, католические по существу, поддерживали добрые и даже матримониальные отношения.
Турки – первоначально тюрки-огузы из степей нынешнего Казахстана – пришли в движение. Уже в Малой Азии вождь Сельчук (в установленной общетюркской терминологии Сельджук), принявший ислам, завоевал огромные территории, основал Конийский султанат (древний греческий Иконий стал столицей; скорее, его развалины). Турки не строили города, они превращали их в привычные аулы, которые лишь столетия спустя приобрели привычный городской вид, окрашенный раннефеодальным Востоком. Названия древности сохранились, отуреченные – Эдирне (Адрианополь), Измир (Смирна), Эскишехир (Дорилей), да чуть ли не каждый населенный пункт – захватчики сжигали всё, что можно, и ставили свои хижины на развалинах древних храмов...
Мало кто может внятно объяснить этот процесс – почему переселялись целые народы. Ясно, не из-за богатых пастбищ, но вполне вероятно из-за земель, освоенных более древними, но как-то потерявшими силу народами. Как готы оказались в Крыму, как они его покинули? Сколько было народов на этом крошечном полуострове со времен Одиссея! Процветавший Херсонес, разоренный новыми варварами – славянами, для которых Крым не имел абсолютно никакого значения, остались лишь греческие названия городов и селений, в которых уже давно не было никаких греков. Венецианские попытки, генуэзская крепость в Судаке – тоже не выжили. В мире возникла новая империя, Османская, выросшая из кочевников-огузов, уничтожавшая не только народы, но и их следы. Случайно нашли остатки, следы Трои, и до сих пор находятся «теоретики», утверждающие, что Троя-то изначально была турецкой.
Курды всегда, во всяком случае, на протяжении писаной истории, были народом крайне независимым, несговорчивым и воинственным, и это учитывали, использовали султаны Османской империи, привлекая курдов в авангард своих армий.
Свидетели осады Мальты в1565 году сообщали об ужасе, который наводили лезшие на крепостные стены курды-езиды, одетые в шкуры, обросшие длинными волосами и размахивющие огромными кривыми мечами. Потом пошли пешие янычары – они всегда были пешим, но всегда победоносным войском. Их набирали еще детьми на покоренных Турцией Балканах, главным образом в православной Сербии. Были и дети из славянских рабов, приведенных на невольничьи рынки в Крыму. Их привозили в Турцию, лишая каких-либо контактов с соотечественниками, обращали в ислам, обучали воинским искусствам. Ени чери – «новое войско» – наводило страх, одерживало легкие победы в Европе, и в Азии, и в Африке. На Мальте не справились с немыслимой отвагой порядком истощенных рыцарей, две осады Вены принесли не только разочарование – запахло концом Османской империи, огромной – от Балкан до Индии, от Палестины до Марокко, огромной и рыхлой империи, которой невозможно было управлять и которая в силу неизбежности рухнула после Первой мировой войны.
Движение «младотурок», покончившее с монархией, не следовало бы идеализировать – некоторые из его лидеров были инициаторами и активными участниками армянской резни, международно признанным преступлением против человечества, геноцидом. Впрочем, еще с сельджукских времен национальная ненависть, неприятие других, особенно более древних, чем турки, народов вполне вписывается в этику не только султанов и их окружения, но и нынешних вполне популярных политиков. В том числе и не на последнем месте – самого Эрдогана.
В популярных изложениях истории Турции представляется вполне нормальным и вполне благородным то, что сельджукские орды «зачищали» греческие полисы от местного населения, – некоторые пишут «геноцид греков». Пресса не поднимала скандал – не было прессы в ХII веке. Был подобный «геноцид ассирийцев», тоже исповедовавших христианство, как и позже – геноцид армян.
Ситуация обостряется
Крайний национал-исламист Эрдоган посчитал неправильным, что четверть населения вверенной ему Аллахом страны не считает себя турками! Ну, ладно, бомбить восток собственной страны, где курды компактно проживают, как-то не очень прилично, но вот курдский регион в соседней Сирии – вполне даже в рамках «борьбы с международным терроризмом». Да и спикер турецкого парламента Исмаил Кахраман заявил, что в Турции не может быть прогресса без «джихада», имея в виду вторжение в Африн. Джихад, как принято всем исламским миром, это – священная война против неверных, иноверцев. А в Турции и в сирийском Африне живут вполне правоверные мусульмане-сунниты...
Пока турецкая операция не принесла громких результатов, несмотря на то, что Россия сбежала из Африна, а министр Лавров блещет загадочными фразами о том, что, дескать, в переговорах по Сирии нужно обязательно учитывать позицию Турции по отношению к курдам.
Для курдов-то окончательно ясно – никакого там «астанинского формата». США, другие страны ограничиваются не слишком громкими протестами – всё же Турция пока еще член НАТО... Башар Асад тоже протестует, и дело дошло до того, что курды, не испытывающие к нему большой симпатии, всё-таки обратились к нему за помощью. Регулярная армия САР, если не вошла еще в Африн, то вот-вот войдет, и тогда эрдогановский «джихад» станет откровенным актом агрессии, каково бы ни было отношение к режиму Дамаска с той ли, другой, третьей, десятой стороны.
Курды, как мне представляется, битву, начавшуюся еще 20 января, выдержали с честью.
Евгений Кочанов (Бонн)
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