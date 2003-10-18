Иммиграция >> Поздние переселенцы

«Партнер» №3 (246) 2018г.

Немецкое гражданство по наследству

Ко мне как к адвокату, специализирующемуся в области немецкого гражданства, иногда обращаются с вопросами потомки немецких эмигрантов, в свое время переселившихся в царскую оссию Россию или уже в Советский Союз.

Иногда в письмах в мое бюро авторы рассказывают истории оставшихся в России бывших немецких военнопленных Первой мировой войны. После заключения мира между державами оси Берлин-Вена-Константинополь и Советской Россией многие сотни тысяч немецких военнопленных были в срочном порядке возвращены из сибирских и беломорских лагерей в Германию, где им был предоставлен короткий отпуск. Затем эти бедолаги были снова призваны в армию и оправлены на Западный фронт добывать окончательную победу для кайзера и фатерланда. Некоторые военнопленные, чуя недоброе, отказались возвращаться на родину, решив принять участие в социалистической революции в России.

В 20-е годы и в начале 30-х годов прошлого века на жительство в СССР переехало некоторое количество немцев из Германии. Одни хотели жить в первом в мире государстве рабочих и победившей пролетарской революции. Других гнал тяжелый экономический кризис, поразивший западную экономику в 1929 году.

После прихода к власти нацистов в 1933 году Германию в спешном порядке стали покидать левые активисты и евреи. Левые активисты – это не только коммунисты, но и социалисты, троцкисты, анархисты, социал-демократы.

В 30-е годы ХХ века некоторое количество граждан вольного города Данциг переселилось в Польшу, откуда они в начале Второй мировой войны в 1939 году бежали в СССР.

Были также трудовые мигранты, выехавшие в СССР на работу по контракту как иностранные специалисты и застрявшие по разным причинам в Стране Советов. Некоторое количество имперских немцев после 1945 года было вывезено для работы в СССР.

Судьбы этих людей в СССР сложились по-разному. Одним бегство в СССР спасло жизнь, многие попали в сталинские лагеря и превратились в лагерную пыль, некоторые погибли в войне 1941-45 гг., кто-то смог после 1945 года вернуться в Германию, Польшу, выехать на Запад или в Израиль. Потомки этой разношерстной группы граждан Германии и граждан вольного города Данциг могут и сейчас претендовать на немецкое гражданство. Законы о возвращении имеют и некоторые другие европейские страны. Например, гражданин Польши Вольф Эйдельштейн в результате событий 1939 года очутился в Алма-Ате (Казахстан), откуда в 1946 году вернулся в Польшу. Его рожденный в 1946 году в Алма-Ате сын, известный российский политик В. В. Жириновский, мог бы претендовать на гражданство Польши по линии своего папы-юриста.

Важно предоставить Ведомству по делам немецкого гражданства документальные подтверждения своих утверждений. Принимается во внимание в качестве доказательства частная переписка и фотографии тех лет. По прошествии стольких лет восстановление гражданства – непростая процедура. Документы не должны иметь стопроцентной доказательной силы. Важно, чтобы общий обзор ситуации убеждал в правдивости утверждений заявителя. В некоторых семейных архивах сохранились немецкие паспорта, но это скорее исключение из правил. Обычно я получаю для ознакомления собственноручно написанную семейную историю и два-три слабых документа с упоминанием немецких корней предка, например, немецкий школьный аттестат или немецкая почтовая карточка с отпускным приветом из Данцига.

Заявление о выдаче удостоверения немецкого гражданина следует подавать в адрес Федерального административного ведомства в Кёльне. Ведомство, конечно, потребует подтверждения приводимых фактов и обстоятельств. Оно при этом должно учитывать специфическую военную и социальную историю территорий бывшей Российской империи в ХХ веке. Бумаги потомков немцев с территории бывшей Российской империи сохранились значительно хуже, нежели бумаги американских и канадских эмигрантов. Важно запросить все мыслимые архивы по месту рождения немецкого предка, военные и национальные архивы, архивы МИДа, Красного Креста и архива перемещенных лиц.

Бывшие немецкие территории сегодня являются частью России и Польши, что может создавать известные трудности, т.к. часть архивов пропала во время войны.

Архивный поиск небезнадежен. Отрезвевшие от жизни в реальном социализме бывшие немцы зачастую искали контакты с немецкими властями для подготовки своего возвращения на родину. Их письма и сейчас могут лежать в архивах МИДа или Федерального административного ведомства. Помогает и педантичное пристрастие немецких властей к архивированию всех исторических и административных процедур. Иногда обнаружение немецких родственников помогает реконструировать семейные отношения и истории жизни. Так, в связи с избранием Д. Трампа 45-м президентом США, любопытные историки нашли в баварском архиве хорошо сохранившееся заявление его немецкого деда Фридриха (Фредерика) Трампа о восстановлении немецкого/баварского гражданства.

Как я уже сказал, чтобы претендовать на немецкое гражданство, заявителю не нужно доставать из кармана немецкий паспорт предка. Достаточно доказать явно не случайные совпадения фактов биографий с достоверностью немецкого гражданства предка. Например, справка о прописке в 1924 году на территории Германии, объяснение перемещения предка в СССР и обращение в МИД Германии с просьбой о возвращении на родину в 1952 году могут быть достаточными для подтверждения обладания предком немецкого гражданства.

Установив немецкого предка, важно провести линию передачи немецкого гражданства. Следует знать, что передача немецкого гражданства в силу и в момент рождения зависит (зависела) от семейного статуса родителей, года рождения, линии наследства по мужской или женской линии. Здесь могут быть различия в статусе мужчины и женщины, которые постепенно устранялись в течение XX века. Линия наследования немецкого гражданства может прерываться по различным причинам. Альтернативно потомки граждан Германии (по обстоятельствам граждан Данцига) могут претендовать на статус позднего переселенца и изгнанного немецкой национальности со ссылкой на своего немецкого предка, обладавшего гражданством Германии.

Статус позднего переселенца немецкой национальности имеет преимущество перед статусом наследственного гражданина Германии.

Адвокат Томас Пуэ (Франкфурт-на-Майне)

Читайте также:

Мне понравилось? (Проголосовало: 0)

Поделиться: