Иммиграция >> Немецкий язык

«Партнер» №3 (246) 2018г.

Как правильно выбрать языковые курсы в Германии

Изучение немецкого языка с гарантией

Правильный выбор школы, предлагающей курсы немецкого языка, особенно важен для тех, кто связывает с Германией свое будущее и намерен серьезно изучать язык этой страны.

Среди огромного числа таких школ далеко не все в состоянии обеспечить обучение немецкому языку на должном уровне. В социальных сетях можно увидеть немало негативных отзывов об интеграционных курсах, об их неэффективности и, как следствие, потерянном времени и деньгах.

Такое, в большинстве случаев, происходит потому, что многие, поступая на курсы, не задумываются об уровне преподавания и организации учебного процесса в данной школе. Некоторые выбирают учебное заведение, ближайшее к дому, что далеко не лучший критерий.

О том, как правильно сориентироваться и выбрать школу немецкого языка, рассказывает директор Института иностранных языков DÜSECKERT Ирина Экерт.

Существует несколько критериев, которыми я рекомендую пользоваться при выборе учебного заведения, где вы собираетесь изучать немецкий язык. Прежде всего, оно должно быть сертифицировано. Это можнопосмотреть в интернете или узнать в самой школе. Наличие сертификата, одного или нескольких, – это своего рода знак качества от государства. Получить его учебное заведение может, только регулярно подтверждая свое соответствие установленным государственным стандартам. Наш институт, например, имеет три сертификата соответствия: AZAV, ISO 9000 и ISO 9200. Не вдаваясь в подробности, скажу, что это очень высокий уровень. Заинтересованное в эффективности интеграционных курсов немецкого языка государство доверяет их проведение только успешно прошедшим проверку учебным заведениям. Организация учебного процесса, ведение документации, статистика успеваемости, менеджмент – всё должно быть на высоком уровне. Преподаватели в таких школах имеют высшее образование и также обязаны регулярно повышать и подтверждать свою квалификацию. Хорошо, если они являются еще и экзаменаторами, как у нас в DÜS ECKERT.

Следующее, на что нужно обратить внимание при выборе учебного заведения, – это возможность пройти тест на знание немецкого языка (Eignungstest). Все серьезные языковые школы это обязательно делают. Такой тест необходим, чтобы определить вас на курс или в группу соответствующего уровня. Например, вы приехали в Германию с уровнем знания немецкого языка А1 и рассчитываете здесь продолжить обучение, поступив на курс А2. Если выяснится, что ваши знания языка не соответствуют местному уровню А1, то вам придется повторить этот курс. К слову сказать, мы в нашем институте DÜS ECKERT преподаем немецкий как второй язык, а не как для иностранцев. Поэтому большинство из тех, кто приезжает с уровнем знания А1, не в состоянии начинать у нас уровень А2. Им нужно повторять А1.

Еще один важный аспект при выборе языкового учебного заведения – возможность пробного занятия. Солидные школыникогда не будут против того, чтобы продемонстрировать вам свою работу до того, как вы поступите на обучение. В нашем институте мы предоставляем возможность пробного занятия на трех разных курсах. Пробное занятие даст вам возможность почувствовать атмосферу учебного процесса, познакомиться с преподавателем и учащимися, выбрать соответствующий вашему уровню знаний немецкого языка курс.

Советую также выяснить, как долго существует выбранная вами языковая школа и какие о ней отзывы. Наш институт DÜS ECKERT существует с 2004 года. В 2005 году в Германии вышел закон об интеграции, и появились интеграционные курсы. Если учебное заведение существует, к примеру, с 2005 года и проводит у себя такие курсы, то оно явно высокого уровня, т. к. ежегодно проверяется компетентными государственными учреждениями на предмет соответствия установленным стандартам качества в данной сфере. В Дюссельдорфе было 29 учебных заведений иностранных языков, сейчас – 19. Остальные прекратили свою деятельность из-за несоответствия этим стандартам.

Компетентная подробная консультация и грамотное оформление всех необходимых документов сотрудниками выбранного вами учебного заведения также говорит в его пользу. В любой солидной языковой школе, у информационно-регистрационной стойки при входе, вам объяснят, какие курсы немецкого языка вы можете получить, будут ли они для вас бесплатными или же вам нужно будет частично или полностью их оплачивать. От вас потребуется паспорт с визой или разрешением на пребывание в стране, документ о ваших доходах, например, о получении пособия по безработице и т. п. Мы в DÜS ECKERT, как и другие учебные заведения такого уровня, работаем со специальным программным обеспечением, позволяющим обмениваться в сети всей необходимой информацией и документацией с министерствами и ведомствами. Такое есть не во всех школах, во многих все документы заполняются вручную. Если вы точно не знаете, какие бумаги потребуются для записи на курсы, принесите все, что у вас есть, – наш персонал выберет необходимые, всё оформит и перешлет в соответствующее ведомство. Таким образом, вам не придется ходить по инстанциям.

Кроме 6-месячных интеграционных курсов немецкого языка или ориентировочного курса (Orientierungskurs, тест «Leben in Deutschland»), финансируемых BAMF'ом, существуют еще множество других, о которых мы, как и другие подобные школы, тоже информируем всех желающих.

Некоторые не знают, что у них есть шанс получить курсы немецкого языка за счет государства. Например, если в вашей семье только один работающий и вы дополнительно получаете пособие по безработице ALG II или же доплату на жилье (Wohngeld).

Если, в соответствии с вашим статусом, вам нужно будет оплачивать половину стоимости обучения, то полезно знать, что 50% этой доплаты вам могут вернуть. Необходимо лишь прилежно учиться и успешно сдать экзамен в определенный срок.

Еще раз хочу подчеркнуть, что всю необходимую информацию на тему курсов немецкого языка вам могут дать, в первую очередь, в языковом учебном заведении.

Рекомендую при выборе школы также поинтересоваться, какова статистика успеваемости в данном учебном заведении. Например, сколько учащихся сдали экзамен B1. Если больше 80%, то это хорошая успеваемость. У нас в DÜS ECKERT – 92%. Существует также статистика, сколько сдают с первого раза. Это тоже важно.

Осуществляемый в школе регулярный контроль качества учебного процесса (Qualitätsmanagement) тоже говорит о ее высоком уровне. Например, у нас проверяющий без предупреждения идет на урок. Результат проверки документируется. Это позволяет также выявить отстающих и более успевающих учеников. Отстающих мы отправляем повторить еще раз предыдущий модуль. Если таких много, то мы разделяем курс. Соответственно, более успевающих мы переводим на следующий модуль. Если вы сами чувствуете, что отстаете или успеваете лучше остальных, обязательно сообщите об этом руководству. В солидных школах всегда можно поменять модуль или курс.

И еще один совет. Если вы всё же по веским причинам недовольны школой, где вы уже учитесь, то ее нужно сменить. Это непросто для тех, кто учится за счет государства, которое, однако, заинтересовано в вашем успешном обучении. Учащиеся интеграционных курсов, например, должны в 6-месячный срок овладеть немецким языком на уровне В1. Советую всем, кто только приехал в Германию, не затягивать с поступлением на языковые курсы. Успехов вам!

Записал Александр Прилуцкий

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