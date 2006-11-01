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«Партнер» №3 (246) 2018г.

Бум на немецком рынке труда продолжается

Почему Германии нужны рабочие руки

Экономика ФРГ продолжает набирать обороты: доходы и прибыль предприятий растут, а уровень безработицы падает изо дня в день. Поэтому аналитики и эксперты рынка труда считают, что 2018-й год – самое лучшее время для переговоров с работодателями о повышении зарплаты.

Падение уровня безработицы продолжается

В соответствии со статистикой и прогнозами, экономический рост Германии в прошедшем году составил 2,3% и в нынешнем легко может перевалить за стратегический барьер 2,5%. Андреас Реес (Andreas Rees), главный экономист одного из крупнейших немецких банков Unicredit, считает, что ФРГ сегодня, возможно, «подошла к стартовой линии самой продолжительной за последние 50 лет фазе экономического подъема». Ведь зафиксированные в настоящее время индикаторы делового климата республики, как утверждают эксперты, близки к показателям 1969-го года, когда ФРГ благоденствовала в фазе полной занятости.

Разумеется, что такая благоприятная ситуация в экономике страны не может не отразиться на рынке труда и уровне безработицы, снижающейся из года в год. Если в 2015-м число безработных колебалось на грани 2,8 млн человек (около 6,4%), а в 2016-м их число не превышало 2,7 млн (6,1%), то уже в прошедшем 2017-м уровень безработицы снизился до 5,7% (около 2,53 млн) и, согласно прогнозам на нынешний год, опустится ниже отметки 2,5 миллиона. Более того, анализируя сегодняшнюю ситуацию, специалисты мюнхенского Ifo-института – ведущего научно-исследовательского экономического учреждения страны – прогнозируют дальнейшее падение уровня безработицы до рекордно низкой за последние 20 лет отметки 4,9% в 2019-м году.

Дефицит рабочей силы (Fachkräftemangel)

Однако не всё так безоблачно, как кажется на первый взгляд. Чем больше оборотов набирает немецкая экономика, тем ощутимее изо дня в день становится дефицит кадров, который постепенно начинает притормаживать темпы экономического развития. При этом так называемые специалистами «Anspannungen» (чрезвычайно острая нехватка рабочей силы) особенно ощутимы в строительной отрасли, в ремесленном секторе экономики (Handwerk), в электроиндустрии, в машиностроении, а также в тех фирмах и компаниях, коллективы которых состоят в основном из специалистов с высшим образованием.

По итогам проведенного недавно Ifo-институтом опроса руководителей строительных корпораций выяснилось, что каждое пятое предприятие из-за нехватки рабочих рук не в состоянии реализовать полученные заказы. К моменту сдачи этой статьи в печать на портале meinestadt.de были выставлены более 53.000 вакансий в строительной отрасли. А уровень безработицы среди квалифицированных строительных рабочих в ноябре 2017-го, согласно статистике, снизился до исторически рекордной отметки 15.600 человек, которые, надо понимать, не работают не из-за недостатка рабочих мест, а по каким-то иным причинам (нежелание работать вдалеке от дома, состояние здоровья и т.д.). Фактически в строительном секторе сегодня можно уже говорить о полной занятости. Главный экономист Объединения строительной индустрии Германии Хайко Штипельманн (Heiko Stiepelmann) предупреждает, что если проблема дефицита кадров не будет решена в самое ближайшее время, это непременно приведёт к падению темпов экономического роста в строительстве.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в ремесленном сегменте. Портфели заказов сантехников, электриков, плотников, кровельщиков, стекольщиков, плиточников, садовников и прочих Handwerker‘ов набиты до отказа, и из-за недостатка рабочих рук заказчики вынуждены неделями ждать выполнения работ. 40% этих предприятий жалуются сейчас на дефицит рабочей силы, сообщает Всегерманская ассоциация ремесленников. Ситуация ухудшается ещё и тем, что всё большее и большее число молодых людей предпочитают учебу в высших учебных заведениях, поэтому количество вакантных учебных мест на производстве (Lehrstelle) на сегодняшний день достигло 19.000, что особенно характерно для предприятий, где нужны электрики, сантехники, специалисты по отоплению и в парикмахерском деле.

Ещё более драматичной считается ситуация в так называемом MINT-сегменте (MINT: Mahtematik, Informatik, Naturwissenschaft и Technik), где трудятся преимущественно люди с высшим образованием. По итогам проведенного Институтом немецкого бизнеса IW опроса выяснилось, что дефицит квалифицированных кадров на 47% предприятий уже привел к сокращению производства. К концу 2017-го года число вакансий в MINT-сегменте достигло 290.000, что на 43% больше, чем в позапрошлом 2016-ом. Директор IW-института Михаэль Хютер (Michael Hüther) печально заметил в недавнем интервью порталу deutsche-wirtschafts-nachrichten.de, что острая нехватка MINT-специалистов приводит к ежегодным экономическим потерям в размере нескольких десятков миллиардов евро.

Резюмируя вышесказанное, надо заметить, что по данным Нюрнбергского Института по изучению рынка труда и профессий IAB в Германии в конце прошлого года имелось почти 1 млн 100 тыс. вакансий (на 174.000 больше, чем в 2016-м): 822.000 в старых и 255.000 в новых федеральных землях.

Беженцы, к сожалению, не выправят ситуацию

Когда в 2015-ом году г-жа Меркель открыла границы ФРГ и впустила в Германию сотни тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии, многие экономические оптимисты и левые политики, а также некоторые промышленники, включая шефа концерна Daimler Дитера Цетше (Dieter Zetsche) кричали в унисон, что «этот поток мигрантов станет базисом следующего немецкого экономического чуда». А шеф Deutsche Post Франк Аппель (Frank Appel) даже дополнил этот унисон такой сентенцией: «Беженцев, приём и пребывание которых мы сегодня оплачиваем, ни в коем случае нельзя рассматривать как финансовое бремя (Kostenfaktor), а только как многообещающую инвестицию в будущее немецкой экономики».

Однако уже год спустя эйфория по поводу беженцев значительно поутихла. Согласно неумолимой статистике, каждый пятый совершеннолетний беженец либо вообще никогда не учился в школе (таких 9% от общего числа прибывших), либо имеет за плечами лишь начальное школьное образование (10%). А около 70% этих мигрантов не имеют ни аттестата зрелости, ни какого-либо диплома о завершенном профессиональном образовании.

«Так что подавляющее большинство беженцев, – как остроумно заметил эксперт Нюрнбергского IAB Херберт Брюкер (Herbert Brücker), – в лучшем случае могут рассчитывать лишь на места полуквалифицированных помощников (ungelernte Helfer). А поэтому работать они будут не в качестве специалистов в концерне Daimler, а в качестве Helfer‘ов и Aushilfe в турецких или арабских имбисах типа Dönerbude».

Борьба за умы обостряется

Эксперты рынка труда в последнее время обратили внимание на то, что немецкие фирмы и компании все чаще и чаще предпринимают попытки перехвата квалифицированных кадров. А то и просто переманивают их у конкурентов. Таким жёстким поиском специалистов, согласно недавнему опросу, занимаются 22% предприятий. А что делать, если на кону вопрос выживания?

Эту проблему красноречиво иллюстрирует пример, описанный недавно в газете Augsburger Allgemeine. Здесь речь идет о производящей специальные насосы фирме Netzsch Pumpen & Systeme из баварского Waldkraiburg‘а, которая поставляет свою продукцию во все уголки мира. С каждым годом нам всё труднее и труднее находить подходящих специалистов, – описывает ситуацию руководитель предприятия Феликс Кляйнерт (Felix Kleinert). – При этом особенные трудности мы испытываем при поиске IT-специалистов. И тут дело даже не в зарплатах. Мы готовы платить любые деньги, но не можем найти людей. В настоящий момент у нас имеются 3 вакансии.

И вообще, уровень безработицы в регионе Oberbayern равен 2,9%, что фактически можно классифицировать как полную занятость.

Хорошие шансы для смены рабочего места

Учитывая вышесказанное, можно смело заметить, что нынешний год – самое лучшее время не только для тех, кто по какой-то причине намерен поменять рабочее место, но также и для безработных, снова желающих работать. И прежде всего это относится к представителям технических профессий. Насколько сегодня благоприятен рынок труда, можно судить по следующим показателям 2017-го года:

▪ в сегменте инженерно-технических профессий в целом заявленные вакансии оставались незанятыми в среднем в течение 156 дней

▪ вакансии для работников в сегменте Pflege – в течение 153 дней

▪ в сегменте Handwerk‘а – в течение 142 дней

▪ в сегменте IT-специалистов – в течение 134 дней

▪ в сегменте квалифицированных строительных рабочих – 131 день и т. д.

В завершение надо заметить, что сегодняшний дефицит рабочей силы также благоприятен для давления на работодателя, с которым надо непременно поговорить о повышении заработной платы. Ведь уровень доходов работающих по найму, по мнению многих аналитиков, значительно отстаёт от темпов экономического роста.

Так что пожелаем удачи каждому ищущему новое рабочее место и каждому, кто намерен бороться за повышение зарплаты, как это уже проделали или пытаются добиться в настоящее время в рамках тарифных переговоров члены ведущих немецких профсоюзов.

Эдуард Мармер (Ганновер)









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