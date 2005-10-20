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Растим лидера-мальчика и лидера-девочку
Разный подход к воспитанию лидерских качеств
Вопрос лидерства зависит не от природных данных, а от знаний, вложенных в голову ребенка родителями. И опыт поколений это подтверждает. Часто бывает, что человек долгие годы сидел богатырем на печи, никого не трогал, никуда не лез. Но случилась чрезвычайная ситуация, и он взял на себя и власть, и ответственность за происходящее, легко решил трудные задачи, над которыми разводили руками вчерашние пассионарии.
Дети тоже легко проявляют свои лидерские качества, если им не мешать и не втолковывать, что «да, с твоим характером ничего не добьешься». Родителям стоит помнить, что занять лидирующую позицию может каждый, и не стоит махать руками раньше времени, нужно подобрать правильную стратегию воспитания в зависимости от характера и темперамента ребенка.
Два типа лидерства
Знаете ли вы, что лидерство бывает двух типов?
Скорее всего, вам хорошо известен только первый его тип, наиболее яркий, харизматичный – так называемое открытое лидерство («первый парень на деревне», душа компании). Человек-организатор, который сказал – и все слушаются, делают, потому что хочется подчиняться его власти и очарованию.
Второй тип лидерства – более сдержанный, не всегда эмоциональный, этакий серый кардинал, который тихо и незаметно даже не дает распоряжения, а управляет людьми так, что они сами предлагают сделать нужное и бросаются исполнять после легкого кивка. Второй тип во многом более выгоден, так как неочевидное, не бросающееся в глаза лидерство позволяет добиваться результатов, а в случае ошибки или провала обиженная толпа растерзает яркого лидера, в то время как серый кардинал спокойно будет сидеть дальше в своем кабинете. Он вычеркнет из списка контактов очередного неудачливого героя, только и всего… Неплохая тактика, если подумать.
Что же с детским лидерством? Большинство родителей догадываются, что растить лидеров из мальчика и из девочки следует по-разному. Но часто даже взрослым непонятно, в чем именно должно быть отличие.
Если у вас сын
Возьмем в качестве примера литературное произведение Михаила Веллера «Приключения майора Звягина», невероятно мотивирующая книга. В одной из глав как раз рассказывается, как незаметный мальчик влюбляется в первую красавицу класса. Она уже в студенческом возрасте без фанатизма принимает его ухаживания, потом начинает встречаться с более богатым парнем – аспирантом с машиной. А мальчику говорит: «Отстань от меня, надоел».
В книге этот «амебный» юноша под руководством майора Звягина постепенно становится человеком, о котором мечтает любая девушка. Майор за несколько месяцев «прокачивает» обычного работягу со стройки, никуда не поступившего, стеснительного: обучает играть на гитаре, прилично одеваться, ходить на лыжах. Юноша публикует стихотворение, сочиненное коллективным разумом семьи Звягина, и попадает на престижную ТВ-передачу, которую смотрят все, в том числе его пассия.
Всего за три месяца обычный парень набирает те бонусы, с помощью которых переходит в разряд востребованных молодых людей. Он прекрасно танцует, хорошо одевается, живо ведет беседу, рассуждает, транслируя мысли из умных книг. Он умело дерется на глазах у своей возлюбленной, великолепно катается на лыжах, и еще у него есть поклонница с машиной. И все, образ сформирован, вчерашняя недотрога по уши влюбляется и соглашается выйти замуж.
Давайте посмотрим на художественный сюжет внимательнее: в книге четко прописана классическая схема, как человек из рабочего на стройке и неудачника без особых перспектив становится желанным мужем для избалованной девушки. И подобную схему можно применить к любому человеку в юном возрасте или еще лучше – в детстве. Родитель может стать для сына «майором Звягиным» и помочь последовательно сделать шаги к успеху.
На этом пути вашему сыну может понадобиться еще и помощь друзей, но чтобы друзья захотели помогать, ребенок уже должен быть для них авторитетом. И эта авторитетность нарабатывается: либо человек умеет делать что-то лучше, чем они, либо он знает больше; или же в каких-то ситуациях он грамотно реагирует, не теряется, не паникует, а четко говорит, как и что мы будем делать; или у него есть какие-то необычные мысли, знания, действия, и тогда остальные смотрят на него как на гуру. Нужно подумать, какие интересы подходят для его возраста, для его компании, в какой ситуации ребенок может продемонстрировать превосходство, наличие знаний, которых нет у других детей.
Если у вас дочь
Когда-то я прочла любопытный эпизод, как девочку, обычную школьницу, можно превратить в первую красавицу и умницу. Учитель по предмету «Этика и психология жизни» захотел обычную девочку сделать супер-красавицей в восприятии одноклассников. После лекции о галантности и хороших манерах он поставил девочку на стул и показывал, как правильно целовать даме руку, на примере этой девочки.
Дело было в 10 классе, в сентябре, и весь учебный год все мальчики смотрели на эту девочку как на первую красавицу. Вот такая простенькая манипуляция со стороны взрослого человека – и учитель добился того, что обычная девочка становится суперзвездой класса, хотя до этого девять лет чувствовала себя гадким утенком. Этот пример очень показателен. Думаю, вы тоже замечали, что самой красивой и самой популярной девочкой становится не та, которая действительно очень красива, если судить о каких-то объективных характеристиках выбора, а та, которая ведет себя как первая красавица.
Поэтому, если вы хотите, чтобы дочка чувствовала себя королевой, начинайте ей говорить об этом, делать комплименты. Причем желательно, чтобы их делала не женщина, хотя и мамина похвала никогда не помешает, а чтобы комплименты и слова восхищения дочь слышала от папы и других мужчин: дяди, брата, дедушки. Девочка начинает привыкать к тому, что она нравится, ведь ей это все говорят, тогда она ставит себя по-другому в среде сверстников. Такая популярная девочка входит во взрослую жизнь с ощущением, что восхищенное внимание к ней является нормой жизни.
К сожалению, воспитанные советской системой мамы делают жуткую ошибку: они убивают в девочках женственность и лидерство. Например, у моей приятельницы дочку в садике мальчики по очереди возили на санках. А она, как принцесса, благосклонно принимала их знаки ухаживания, они даже боролись, кто из них провезет ее на этих санках. И вдруг мама начала возмущаться и выговаривать: «Как же ты так себя ведешь?! Надо меняться местами – он тебя повозил, теперь ты его вези».
Я, когда это услышала, изумилась и спрашиваю: «Да ты что вообще делаешь?! Ты понимаешь, что у твоей девочки врожденная женская модель поведения – мужчины для нее совершают подвиги, в ответ получают ее восхищение, благодарность, и это вполне нормальный, адекватный взаимообмен. Чему ты учишь ребенка? Пахать как лошадь, не меньше, чем мужчина? Зачем ты это делаешь?!» Мама, естественно, обиделась, что я посчитала ее модель равенства глупой. Но в моих глазах мама, которая убивает в девочке ее природную женственность, враг своей дочери. Это огромная ошибка, если она, опасаясь, что дочь вырастет легкомысленной, не позволяет девочке быть красивой и привлекательной легко, без усилий.
Поэтому, если речь идет о девочках-подростках, осознайте, что для них ценным выделяющим признаком является красивая одежда, последняя модель iPhone, походы на курсы моделей или еще какие-либо принятые в этом возрасте атрибуты «крутизны». Нет, я не призываю сию секунду снимать с карточки всю зарплату и бежать в бутик, одевать ребенка по последней миланской моде. Это простой пример превосходства по шкале детских ценностей. И нет, это не опасно. Модные вещи и последний iPhone не сделают вашу дочь эгоисткой сами по себе – характер формирует воспитание, а не марка обуви. А вот в детской и подростковой среде модные вещи дают превосходство при прочих равных условиях, и это хорошо.
А теперь о приятном: обладать признаками превосходства, лидерскими качествами можно и без материальных благ. Если интеллектуально ваш ребенок опережает других детей, они будут его слушать. При наличии интеллекта любой предмет или занятие можно превратить в предмет культа. Помните сцену из «Тома Сойера», когда мальчишки отдавали все свои ценности: стеклянные шарики, монеты, пуговицу, дохлую кошку в обмен за уникальную возможность – разрешение покрасить тетушкин забор?
Если вы решили растить ребенка лидером, учитывайте его пол и создавайте для него ситуации победы и поддержки сверстников, если он – мальчик. Хвалите и восхищайтесь красотой и грацией, если ребенок – девочка. Ваша задача родителя – не просто покупать ему дорогие вещи, а определить тип и темперамент дочери или сына, и развить интеллектуально и эмоционально. Тогда ребенок начнет доминировать над сверстниками, научится выстраивать отношения со взрослыми. Это будет фундаментом его будущего лидерства во взрослом мире, а вы сможете вырастить ярких, успешных и счастливых личностей.
Ольга Юрковская (Дубай)
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