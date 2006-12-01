Семья >> Развод

«Партнер» №3 (246) 2018г.

Общение с ребенком и алименты на него при разводе в ФРГ

По статистике, примерно половина разводящихся пар имеет несовершеннолетних детей, которые нередко становятся заложниками конфликтов между родителями, поэтому грамотно подготовленный и проведенный бракоразводный процесс – всегда в интересах всех членов семьи. В этой статье мы остановимся на наиболее частых вопросах наших клиентов по процедуре развода и порядку общения с ребенком (детьми) при разводе в Германии.

Как быть, если одна из сторон так или иначе ущемляет интересы детей?

В случаях, если супруги живут раздельно менее одного года, но одна из сторон так или иначе ущемляет интересы детей, страдает алкоголизмом или наркоманией, применяет насилие и при других отягчающих обстоятельствах, возможен быстрый развод.

С кем после развода остаются дети, учитывается ли их мнение?

Несмотря на то что, в соответствии с законом, родители имеют равные права в отношении ребенка, статистика показывает, что дети, как правило, остаются с матерью и за редким исключением – с отцом. Собственное мнение ребенка учитывается при достижении им десятилетнего возраста.

Может ли родитель, живущий с ребенком (детьми)запретить бывшему супругу забирать ребенка на время к себе или к своей родне?

В любом случае каждому ребенку должно быть гарантировано полноценное воспитание, в котором участвуют обе стороны. Совместное право на опеку означает и совместную ответственность за ребенка, совместное представление его интересов. Общение с ребенком не может быть дозировано, ограничено во времени или в пространстве. Например, мать, живущая с ребенком (детьми), не может запретить бывшему мужу забирать ребенка на время к себе или к своей родне.

Кто кроме родителей имеет законное право на общение с ребенком?

Дедушки, бабушки, братья, сестры и другие родственники имеют законное право на общение с ребенком (детьми).

Куда следует обращаться в случае воспрепятствования со стороны одного из родителей общению с ребенкoм (детьми)?

В случае препятствия со стороны одного из родителей общению близких родственников с ребенком, следует обращаться в органы опеки. Если это не принесет желаемого результата, родственники ребенка могут обратиться с соответствующим заявлением в суд.

Какие меры применяются в случае невыполнения решения суда и дальнейших препятствий со стороны одного из родителей общению с ребенком (детьми)?

В случае невыполнения решения суда к виновному родителю применяются меры, предусмотренные гражданским законодательством.

Когда право на опеку переносится на одного из родителей?

По закону, имеется возможность перенесения родительской опеки полностью на одного из родителей, если одна из сторон так или иначе ущемляет интересы детей, страдает алкоголизмом или наркоманией, применяет насилие и при других отягчающих обстоятельствах, опять-таки тогда и только тогда, когда это служит интересам ребенка. Дети – наиболее ранимая и страдающая при разводе сторона, не должны стать предметом торга или орудием мести.

Должен ли получивший право опеки родитель учитывать мнение другой стороны?

Получивший право опеки родитель может определять местожительство ребенка (детей), выбирать детские учреждения, условия выезда и пребывания за границей и т.п. Мнение другой стороны в данном случае может не учитываться.

До какого возраста дети вправе рассчитывать на финансовую помощь родителей?

Несовершеннолетние дети всегда вправе рассчитывать на финансовую помощь обеспеченных родителей. Совершеннолетние – в период получения высшего образования (профобучения), если не удается найти подходящую подработку; при подготовке к выпускным экзаменам или защите дипломной работы; в период около трех месяцев после завершения обучения, если будет доказано (Nachweispflicht), что нет шансов получить оплачиваемую работу; при нетрудоспособности по причине болезни; при инвалидности. При этом верхней границы возраста детей не существует.

Может ли немецкий суд по ходатайству адвокатов одной из сторон расторгнуть брак по российскому законодательству?

Немецкий суд может по ходатайству адвокатов одной из сторон расторгнуть брак и по российскому законодательству.

Всегда ли супруг-иностранец теряет право на проживание в Германии при обычном порядке прекращения брачных отношений?

Поскольку временный вид на жительство в ФРГ иностранцу выдается только с целью воссоединения с супругом, то при оформлении раздельного проживания в течение этого периода такое разрешение, как правило, аннулируется. Однако закон устанавливает случаи, при которых супруг, имеющий ограниченный вид на жительство и пострадавший, например, от домашнего насилия и др., не теряет права на проживание в Германии при обычном порядке прекращения брачных отношений.

В случае шантажа, насилия и др. вызывайте полицию, собирайте доказательства, ищите защиту в Женском доме, получите отдельное жилье, социальную помощь и с помощью адвоката подавайте на развод. В соответствии с Законом об иностранцах, по прошествии трех лет после заключения брака иностранные граждане могут, как правило, после развода продолжать жить в Германии.

Иногда один из партнеров принуждает другого отказаться от причитающихся алиментов. Законно ли это?

Нет, согласно закону, отказ от получения алиментов недействителен.

Как быть, если у желающего развестись нет необходимых на это средств?

В случае, если у желающего развестись нет необходимых на это средств, все связанные с этим затраты, включая гонорар юриста, будут покрыты государством. Для этого необходимо подать специальное заявление в местный суд (Amtsgericht) и представить документы, свидетельствующие о соответствующем финансовом положении, например, справку о пособии по безработице.

Когда имеет смысл обращаться к адвокату?

К адвокату имеет смысл обращаться сразу же, как только прекратились супружеские отношения, для подтверждения даты начала раздельного проживания. Письмо адвоката о начале раздельного проживания особенно необходимо тем, кто получает какие-либо пособия от государства. Oно дает возможность получить в соответствующем ведомстве раздельное начисление пособий, разрешение на съем отдельных квартир и т.д. Лицам с малыми доходами специалист по семейному праву поможет получить государственную финансовую помощь для оплаты адвоката и государственной пошлины.

Адвокат Вадим Кримханд (Дортмунд)

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